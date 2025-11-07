Rok Rebalíku: Češi recyklují elektroniku stejně snadno, jako vrací balíček z e-shopu
Už rok mohou lidé v Česku jednoduše a zdarma odevzdávat staré elektrospotřebiče prostřednictvím služby Rebalík, kterou společnost REMA Systém spustila ve spolupráci s Balíkovnou. Za prvních dvanáct měsíců fungování odevzdali Češi téměř 700 kusů vysloužilých zařízení o celkové hmotnosti 1 670 kilogramů, to odpovídá váze osobního automobilu nebo 33 praček.Nejvíce elektrospotřebičů poslali obyvatelé Prahy, následovaní Středočeským a Jihomoravským krajem.
Jednoduchost, která mění návyky
Rebalík si rychle získal oblibu díky tomu, že umožňuje odevzdat nepotřebnou elektroniku stejně snadno, jako vracet zásilku z e-shopu. Lidé mohou svá vysloužilá elektrozařízení jednoduše zabalit a odeslat přes téměř 7 000 poboček Balíkovny po celé České republice. Služba Rebalík pomáhá domácnostem zbavit se nefunkčních zařízení šetrně k životnímu prostředí a podporuje rozvoj cirkulární ekonomiky v Česku. Díky této bezplatné službě mohou lidé snadno zabránit tomu, aby odpadní elektrozařízení končila na skládkách. Místo toho putují do třídícího centra k ekologické likvidaci.
„Zájem o Rebalík ukazuje, že pokud je recyklace jednoduchá a dostupná, lidé ji skutečně využívají. Spotřebitelé oceňují, že mohou elektroodpad odevzdat stejně snadno, jako si běžně vyzvedávají zásilky z e-shopů. Bez poplatků a bez hledání sběrných míst,“vysvětluje Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, kterápatří mezi přední kolektivní systémy pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení. „Nejčastěji v zásilkách nacházíme menší kuchyňské spotřebiče, jako jsou například rychlovarné konvice nebo mixéry. Lidé posílají i staré mobilní telefony, nabíječky, kabely či nefunkční počítačové komponenty,“ doplňuje.
Recyklace jako běžná součást života
Princip takzvané reverzní logistiky spojuje svět online nákupů s ekologickým přístupem. Na místech, kde si lidé běžně vyzvedávají nové balíčky, mohou zároveň snadno odevzdat i starý spotřebič k recyklaci. Proces je jednoduchý: po vyplnění formuláře na www.rebalik.cz obdrží spotřebitel odesílací kód, kterým označí zabalený spotřebič a odnese jejna jedno z tisíců podacích míst Balíkovny. Rebalík přijímá drobné vysloužilé spotřebiče, které se vejdou do balíku o hmotnosti do 15 kilogramů a maximálních rozměrech 50 × 50 × 50 centimetrů.
Odpovědná budoucnost
Projekt Rebalík je součástí širšího úsilí společnosti REMA Systém o rozvoj udržitelných způsobů nakládání s odpadními elektrozařízeními. Vedle Rebalíku nabízí také službu Buď líný, která zdarma zajišťuje odvoz a recyklaci velkých spotřebičů přímo z domácností. Oba projekty mají společný cíl, a to zjednodušit proces zpětného odběru starého elektra a podpořit odpovědný přístup veřejnosti k ochraně životního prostředí. Více informací o službách pro veřejnost je k dispozicina webu rema.cloud.
