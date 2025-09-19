PageSpeed.ONE hledá nejrychlejší weby v Česku a na Slovensku. Ocení je v soutěži PageSpeed.ONE Awards
Společnost PageSpeed.ONE představuje nový projekt PageSpeed.ONE Awards, který navazuje na dosavadní žebříček „Nejrychlejší e-shop“. Nová podoba soutěže se otevře širšímu spektru webů a umožní zapojení všech provozovatelů, kteří chtějí ukázat rychlost a kvalitu svého online řešení. Soutěž bude rozdělena do čtyř kategorií – e-shopy, magazíny, firemní weby a ostatní.
PageSpeed.ONE Awards navazuje na žebříček „Nejrychlejší e-shop“, který v letech 2023 a 2024 zviditelnil projekty s nejlepším výkonem. Zatímco v předchozích letech se soutěž zaměřovala výhradně na e-shopy, letos se poprvé otevře také magazínům, firemním webům a dalším online projektům. Důvodem je rostoucí význam rychlosti webu napříč celým internetem.
„V online světě jde o vteřiny, často dokonce o milisekundy. Rychlost webu dnes rozhoduje nejen o tom, zda zákazník dokončí objednávku, ale i o tom, jestli si čtenář otevře další článek, nebo jestli si návštěvník firemního webu vytvoří dobrý první dojem a na stránkách zůstane. Rozšířením soutěže chceme ukázat, že téma rychlosti se týká celého digitálního prostoru, nejen e-shopů,“ vysvětluje Martin Michálek, odborný garant soutěže a spoluzakladatel PageSpeed.ONE.
Do soutěže se může přihlásit jakýkoliv provozovatel internetových stránek z České republiky nebo Slovenska, jehož web je funkční minimálně dva měsíce, je veřejně dostupný a má dostatečnou návštěvnost pro získání dat z Chrome UX Reportu, tedy přibližně 15 000 „pageviews“ měsíčně. Automaticky budou zařazeny také weby registrované v monitoringu PageSpeed.ONE PLUS. Uzávěrka přihlášek proběhne 20. listopadu 2025 a vyhlášení výsledků je naplánováno na 3. prosince 2025.
Kvalitně zpracované weby jako náskok před konkurencí
Cílem soutěže je upozornit na důležitost nejen rychlosti, ale také technické kvality webů, která přímo ovlivňuje spokojenost uživatelů a tím pádem je vázaná i na obchodní výsledky. „Rychlost webu a jeho zpracování je téma, které má přímý dopad na každého uživatele. Z našich zkušeností víme, že díky poměrně jednoduchým změnám můžou weby dosáhnout z hlediska rychlosti lepších parametrů, ať už jde o návštěvnost nebo konverzní poměry. Chceme proto ocenit projekty, které na rychlosti svých webů pracují nadstandardně a ukázat, že správně nastavený web je velká konkurenční výhoda,“ říká Michálek.
„Naším cílem není jen vyhlášení vítězů. Chceme účastníkům zároveň poskytnout zpětnou vazbu a nástroje, jak své weby dál zrychlovat. Soutěž proto vnímáme jako spojení prestižního ocenění a odborného poradenství,“ dodává.
Přihlášku do soutěže spolu s dalšími informacemi o projektu naleznete zde.
