Kvůli ESG firmy uklízí bez vody a chemických přípravků
Udržitelnost už není jen o velkých investicích do energetiky nebo obnovitelných zdrojů. Významné výsledky může přinést i změna každodenních procesů — třeba způsob, jak uklízíme. Suchý robotický úklid, založený na pokročilých filtračních technologiích, snižuje ekologickou stopu, chrání zdraví lidí a zvyšuje provozní efektivitu.
Firmy čím dál více řeší, jak reálně naplňovat závazky vůči udržitelnost vyplývající z nefinančního reportingu ESG. V environmentální rovině jde například o snížení spotřeby vody, energie a chemikálií. Sociální pilíř zahrnuje zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Právě suchý úklid dokáže tyto požadavky spojit do jednoho funkčního řešení, a to bez nákladných stavebních úprav nebo složité implementace. „Suchý robotický úklid umožňuje dosáhnout perfektní čistoty bez použití vody a chemie, čímž přispívá k udržitelnosti provozu a kvalitnějšímu prostředí pro lidi. Zároveň zajišťuje plynulý chod budovy bez zbytečných odstávek,“ říká Martin Polepil, technologický ředitel OKIN Facility.
Z hlediska environmentálních cílů dokáže snížit spotřebu vody až o 95 %, chemických prostředků až o 90 % a energie o více než třetinu. V praxi to například znamená, že při denním úklidu výrobní haly o rozloze 20 000 m² se díky suchému úklidu ušetří 600 až 1 000 l vody. To se pozitivně promítá nejen do ekologické stopy, ale i do finanční bilance firmy. Zároveň odpadá riziko kluzkých podlah a kontaktu s dráždivými chemikáliemi, což má zásadní vliv na zdraví zaměstnanců. „Suchý úklid posiluje sociální pilíř ESG tím, že vytváří bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Ocení to zejména alergici, lidé s respiračními obtížemi a pracovníci v provozech s vysokou prašností,“ doplňuje Polepil.
Technologie stojící za suchým úklidem se opírá o HEPA filtry a elektrostatické kartáče, které zachytí až 93 % jemného prachu nejen z podlah, ale i z okolního vzduchu. Díky nízké hlučnosti a kompaktním rozměrům mohou roboti pracovat i za plného provozu. Ve výrobních a průmyslových halách tak zvládnou denně vyčistit 200 až 1 000 m² bez narušení pracovního prostředí.
Jejich činnost přitom není nahodilá — autonomní systémy prostor detailně zmapují, učí se z provozních dat a optimalizují trasy tak, aby uklízely jen tam, kde je to opravdu potřeba. Data z úklidových cyklů jsou ukládána do cloudu a připravena pro interní reporting nebo externí audity, což firmám usnadňuje prokazování výsledků v rámci ESG reportingu.
Suchý úklid se dnes prosazuje v logistice, výrobě, kancelářích i retailu. Ve skladech a halách zvládne větší průmyslový robot denně vyčistit až 40 000 m² a odstranit i hrubé nečistoty, jako jsou šroubky, piliny nebo kovový prach. A právě v těchto nepřetržitých provozech má největší dopad.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35