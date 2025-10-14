České politické weby se stále zdokonalují. Čím větší subjekt, tím lepší výkon
Čím rychlejší a kvalitněji zpracovaný web, tím úspěšnější politický subjekt. Tak by se dala shrnout analýza projektu PageSpeed.ONE, která ukazuje, že weby jsou již tradiční součástí politické kampaně a je na ně kladen velký důraz. Z analýzy vyplývá, že nejlépe zpracovaný web má koalice SPOLU. ANO, Piráti i STAN rovněž patří mezi nadprůměr. Rychlost webu přitom není jen otázkou lepšího uživatelského prožitku, vlivu na marketing a konverzních cílů. Znamená totiž i úsporu energie a nižší uhlíkovou stopu.
Zatímco ještě před několika lety působily volební weby jako okrajový doplněk kampaně, dnes jsou plnohodnotnou digitální výkladní skříní. Podle čerstvých dat služby PageSpeed.ONE se ukazuje, že velké politické subjekty investují nejen do obsahu, ale i do technické kvality svých online projektů.
Web SPOLU je rychlejší než nejrychlejší e-shop měřený v roce 2024
Koalice SPOLU má z testovaných webů nejrychlejší načtení na mobilu. Jejich web se načte za pouhých 0,61 sekundy, hned za ní následuje ANO (1,07 s) a Piráti (1,95 s). Velmi dobře si vedou i STAN (1,85 s) a SPD (2,09 s). Naopak menší subjekty jako Přísaha nebo Motoristé sobě už vykazují pomalejší načítání kolem tří sekund.
„Je vidět, že politické strany dnes k webu přistupují profesionálně. U velkých stran jsou rychlé stránky stejně samozřejmé jako kvalitní kontaktní kampaň, outdoorové plochy nebo sociální sítě,“ říká Martin Michálek, spoluzakladatel služby PageSpeed.ONE a dodává: „Rychlost načtení webu na mobilu za 0,61 vteřiny u koalice SPOLU je opravdu nevšední. V tomto směru jsou vývojáři dokonce lepší než nejrychlejší e-shop roku 2024 iWant.cz.“
Ani na desktopech nejsilnější strany neztrácí. Web spolu25.cz se načte za 0,44 s, anobudelip.cz za 0,67 s, třetí jsou v této metrice starostove.cz (1,53 s). Ze subjektů, které se do parlamentu dostaly, jsou při rychlosti otevírání webu nejhorší Motoristé (2,07 s), přesto jejich web je o něco rychlejší než web STAČILO! (2,14 s).
„V politickém marketingu vnímáme, že kandidující subjekty si dávají na svých webech záležet. Dříve byl web vnímán spíše jako nástěnka pro volební program, který stejně čtou maximálně novináři před předvolebními debatami. Doba se ale mění a digitální svět, jehož jsou weby nedílnou součástí, je místem, kde čím dál více voličů čerpá informace. Proto je nejúspěšnější politické strany nepodceňují,“ uvádí Petr Lesenský, majitel marketingové agentury Lesensky.cz.
Rychlejší web = méně energie a nižší uhlíková stopa
Za dobrým výsledkem politických uskupení ale nestojí jen snaha vylepšit dojem u voličů. Každý megabajt dat, který se při načítání přenese, znamená totiž i spotřebu energie, a to jak na serverech, síti, tak i u samotných zařízeních uživatelů.
Podle měření PageSpeed.ONE se web, který se načte o dvě sekundy rychleji, může z hlediska energetické stopy chovat až o třetinu úsporněji. „Načítání webu není nic jiného než přesun dat. Čím méně jich pošleme, tím méně elektřiny se spotřebuje. U politických webů, které mají statisíce návštěv, už nejde o symbol, ale o skutečný rozdíl,“ vysvětluje Michálek. Při průměrné návštěvnosti velkých stran to může znamenat úsporu desítek kilowatthodin měsíčně, což odpovídá provozu několika notebooků po celý den.
Web STAČILO propadl
Některé strany ale mají problém se zvládáním vyšší zátěže. „To se týká například webu stacilo.cz. který odpovídá sedmkrát pomaleji než web koalice SPOLU, byl velmi nestabilní a evidentně nápor nezvládal,“ přibližuje Michálek. Podle něj navíc některé strany v čele s Motoristy mají problém s tím, že jsou velmi objemné.
„Některé weby při načítání stáhnou obrovské a zároveň zbytečné množství dat, což se částečně projevuje jak u peněženek uživatelů, zároveň mají vliv i na spotřebu energie a CO2. Například úvodní stránka Motoristů stahuje 11 MB dat. Pokud by každý měsíc v roce takovou stránku navštívilo sto tisíc uživatelů, odpovídalo by to spálení téměř dvou tisíc kilogramů oxidu uhličitého. Z tohoto objemu byste uvařili 244 622 šálků čaje. Zároveň by tato stránka spotřebovala 3 654 kWh energie, za což by se nabít elektrické auto tak, aby ujelo 23 389 km, což u Motoristů může působit všelijak,“ usmívá se Michálek.
Slovensko drží krok, Česko má ale náskok
Zajímavé srovnání nabízí pohled na Slovensko. Tam se nejlépe umístily weby progresivne.sk (1,4 s) a strana-smer.sk (1,45 s). V průměru však slovenské weby zůstávají o něco pomalejší (2,2 s) než české (1,9 s). Stránky Hlasu, KDH nebo SaS se načítají v rozmezí dvou až tří sekund, což je stále solidní výsledek, ale ukazuje, že v Česku se optimalizace rychlosti webů stala běžnou součástí kampaní o něco dřív.
„Politické strany už chápou, že web není jen billboard nebo banner na internetu. Jde o službu lidem, novinářům, dobrovolníkům a samozřejmě také voličům. Když funguje rychle, spolehlivě a ekologicky, ukazuje to vyspělost celé organizace. Příjemný uživatelský prožitek na rychlém webu bezesporu přispívá k lepšímu vnímání značky strany,“ uzavírá Michálek.
