Nová daň z elektroodpadu je potřebný impuls, nebo ekologický nesmysl?
Evropská komise plánuje od roku 2028 zavedení nové daně z elektroodpadu, která má přinést až 15 miliard eur ročně do rozpočtu Unie. Výše příspěvku bude odvozena od množství elektrozařízení uvedeného na trh, které se nepodaří členskému státu vybrat v podobě elektroodpadu. Cílem je podpořit recyklaci, zlepšit environmentální výsledky a zároveň posílit vlastní příjmy EU. Plánovanou daň z elektroodpadu komentuje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která zajišťuje sběr odpadních elektrozařízení na českém trhu.
Téma plánované daně z elektroodpadu rezonuje nejen mezi politiky, ale i mezi odborníky na odpadové hospodářství. V České republice je systém pro sběr odpadních elektrozařízení rozvinutý a dosahuje velmi dobrých výsledků. Kolektivní systém REMA Systém například dosáhl v roce 2024 míry sběru elektroodpadu 77 %, tedy výrazně nad rámec povinné 65% hranice. Tento výsledek ukazuje, že dobře nastavený systém může být funkční i bez dodatečných a zbytečných fiskálních tlaků.
Návrh přináší zdánlivou motivaci, ale i riziko nerovnováhy
Z pohledu odborné praxe přináší návrh daňové reformy smíšené dopady. Na jedné straně může motivovat vybrané státy ke zlepšení sběru elektroodpadu a naplňování recyklačních cílů, které se v praxi dlouhodobě nedaří plnit. Ne každý stát vEU totiž plní zákonem definovanou hranici míry sběru odpadních elektrozařízení, která je stanovena na 65%.Některé evropské státyjsou dokonce hluboko pod toutopovinnou hranicí.Z posledních dostupných souhrnných dat zroku 2022[1] byla Česká republikačtvrtá nejlepší ze státůEvropské unie. Tehdy dosáhla míry sběru 57%, přičemž unijní průměr byl na úrovni 40%. Pod unijním průměrem bylo například Dánsko (cca 31%) či Německo (cca 32%).
Na straně druhé však existuje riziko, že daň dopadne i na subjekty, které dlouhodobě prokazují vysokou efektivitu a plní své povinnosti v rámci platné legislativy.Nejasný zůstává také způsob, jakým budou jednotlivé státy rozpočítávat novou finanční zátěž. Je otázkou, zda ji ponesou veřejné instituce, výrobci, nebo kolektivní systémy, které reálně zajišťují provoz sběrné sítě a samotný proces recyklace. V konečném důsledku by se však zátěž přenesla na občana.
Ekologický paradox: regulace nadruhou
Diskuse se aktuálně soustředí na vymezení hranic mezi ekologickými cília fiskální motivací Evropské unie. Čím lépe budou členské státy sbírat elektroodpad, tím méně finančních prostředků se vybere.
Z pohledu ekologického přínosu a zejména rozvoje tohoto odvětví nepovažujeme tuto cestu za správnou. Důraz by totiž měl být kladen na rozvoj infrastruktury, na osvětu obyvatel a přísnou kontrolu těch, kdo své povinnosti obcházejí.Členské státy Evropské unie již mají nastavené mechanismy, a proto nenínutné naše odvětví dále přeregulovávat.V oblasti zpětných odběrů odpadních elektrozařízenínavíc již nyní dochází k výraznému nárůstu povinností a regulací, které se v praxi často pozitivně neprojeví.
Digitální systém může zvýšit transparentnost
Pozitivní změnou může být plánovaný digitální systém sledování přepravy odpadu, který by měl být plně funkční od května 2026. Z pohledu odborné veřejnosti jde o krok správným směrem, který zvýší transparentnost a umožní lepší kontrolu toku elektroodpadu v rámci Evropské unie.
Zavádění nové daňové povinnosti by však mělo být provázeno důsledným posuzovánímjejích dopadů.Věřím, že se následně dospěje k názoru, že je výhodnější pracovat na případnémzvýšení efektivitystávajícího systému v rámci EPR řešení, než zavádět nadbytečnou „druhou daň“.Vkonečném důsledku by totiž tuto změnu opět negativně pocítil sám spotřebitel. Pro země jako Česká republika, kde některé kolektivní systémy dosahují vysoké efektivity, by mělo být cílem spíše posílení,stabilizace a efektivita již fungujících modelů než zavádění nových finančních bariér.
Autor komentáře:David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.
