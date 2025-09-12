LG na veletrhu IFA 2025 představí nové produkty pro chytrý a inovativní způsob úklidu podlahových ploch
Společnost LG Electronics (LG) představuje na veletrhu IFA 2025 čtyři nové vysavače navržené speciálně pro evropský trh. Sortiment zahrnuje robotický vysavač s parním mopem, vestavěnou robotickou vysávací stanici, tyčový vysavač a tyčový vysavač na mokré i suché vysávání. Nejnovější inovace společnosti LG, které nabízejí větší pohodlí, výkon a dokonalý design, potvrzují závazek značky usnadňovat každodenní život zákazníkům po celé Evropě.
Hloubkové čištění a každodenní pohodlí
Nový robotický vysavač LG, který byl oproti svému předchůdci výrazně vylepšen, posouvá laťku v oblasti řešení pro úklid domácnosti díky pokročilým funkcím, funkčnosti a estetickému vzhledu, který ladí s moderním interiérem. Funkce parního mopování účinně odstraňuje mastnotu a rozlité tekutiny. Samotná dokovací stanice připomíná nábytek a skvěle zapadne do interiéru. V dokovací stanici se mop samočistí horkou vodou a párou, takže je po každém použití čistý a bez zápachu. S více než dvojnásobným sacím výkonem oproti loňskému modelu poskytuje tento vysavač hlubší čištění jak na tvrdých podlahách, tak na kobercích.
Robotický vysavač je vybaven čipem AI, který rozpoznává řadu faktorů – od nečistot a prachu až po nábytek a jiné předměty v domácnosti – a umožňuje tak přesnější navigaci a úklid. Jeho systém AI pro detekci koberců automaticky vrátí vysavač do dokovací stanice, aby se mop odpojil a úklid pokračoval bez mopu. Stylová a praktická dokovací stanice se dokonale hodí do každého interiéru a dodává mu čistý, moderní vzhled. Nový robotický vysavač navíc obsahuje bezpečnostní platformu LG Shield, která chrání data zákazníků.
Skrytá instalace, hands-free zážitek
Vestavěná robotická vysávací stanice LG byla vyvinuta s ohledem na evropské domácnosti a je navržena tak, aby se vešla do nevyužitého prostoru například pod kuchyňským dřezem. Automaticky se otevírající dvířkajsou při zavření téměř neviditelná pro okolí, umožňují vysavači vrátit se bez zásahu uživatele a ničím nenarušují minimalistický vzhled kuchyně.
Vestavěná stanice je vybavena systémem cirkulace vzduchu, který tlumí hluk během automatického odstraňování prachu a pomáhá zachovat tišší prostředí v interiéru. Nabízí také plně automatizované bezdotykové ovládání s automatickým přívodem a odtokem vody. Kromě toho senzor zákalu monitoruje čistotu mopu v reálném čase a automaticky spustí mytí, když zjistí znečištění, což zajišťuje důkladné a efektivní čištění s nižší spotřebou energie.
Trvalý výkon
Na rozdíl od běžných bezdrátových vysavačů, které často ztrácejí sací výkon kvůli ucpání zvířecími chlupy a jemným prachem, nový tyčový vysavač LG poskytuje konzistentní a velký výkon. Jeho technologie MicroCyclone a nový systém čištění filtru zajišťují vždy stabilní sací výkon.
Novinka od LG navazuje na design předchozího modelu, který byl šetrný k alergikům, a přidává automatický systém likvidace prachu, který minimalizuje kontakt s prachovými částicemi při vyprazdňování nádoby. Navíc je k vysavači přidána kompaktní, samostatně stojící úložná a dobíjecí stanice s malýmpůdorysem, což uživatelům umožňuje pohodlně vysavačumístit téměř kdekoli v domácnosti.
Snadné čištění a údržba
Společnost LG dále představuje svůj nový tyčový vysavač na mokré a suché vysávání, produkt, který splňuje rostoucí poptávku spotřebitelů v celé Evropě po snazším a pohodlnějším úklidu. Je lehký a snadno ovladatelný, což pomáhá snižovat namáhání zápěstí a únavu při úklidu. Funkce AI Roller Control dále snižuje zátěž zápěstí uživatelů a přispívá k celkové snadnosti ovládání, protože zajišťuje plynulý pohyb vysavače při tlačení a tažení po různých površích.
Díky kombinaci pokročilých funkcí technologie AI společnosti LG se vysavač učí z úklidových vzorců uživatelů a optimalizuje tak svou účinnost. Vysavač poskytuje silný sací výkon, který zvládne jak tekuté nečistoty, jako jsou například omáčky, tak i větší pevné částice, jako jsou například cereálie a krmivo pro domácí zvířata. Vestavěné LED osvětlení pomáhá uživatelům najít nečistoty i za zhoršených světelných podmínek. Z hygienických důvodů se mopová hlavice umývá horkou vodou, sterilizuje párou a suší horkým vzduchem. Vysavač tak zůstává neustále čistý.
„Nové vysavače LG jsou navrženy pro evropské domácnosti a evropský životní styl a poskytují spolehlivý výkon spolu s větším komfortem, hygienou a pohodlím,“ řekl LyuJae-cheol, prezident společnosti LG HomeApplianceSolutionCompany. „Zavázali jsme se zavádět inovace, které naplňují rozmanité potřeby našich zákazníků a vytvářejí snadnost a eleganci v každodenním životě.“
Nejnovější řada vysavačů LG a další řešení pro domácnost budou k vidění na stánku společnosti IFA 2025 (hala 18, MesseBerlin) v Berlíně v Německu od 5. do 9. září.
