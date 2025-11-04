ENDORFY Zephyr 92 – chladivá síla v kompaktní velikosti pro malé PC skříně
Říjen byl pro ENDORFY rušným měsícem plným vzrušujících novinek. Po rozšíření nabídky o mikrofon a sluchátka v jedinečné barvě Alt Gray a jen pár dnů po uvedení bílé řady skříní Arx představuje značka ventilátor Zephyr 92.
Ten byl navržen s ohledem na menší PC skříně a dokazuje, že účinné chlazení nemusí vždy znamenat velké rozměry – někdy jde především o chytrý design. Výsledkem je dokonalá kombinace precizního zpracování a vysokého výkonu v čistém, minimalistickém provedení a za dostupnou cenu.
Výkon, který se vejde do dlaně
Na první pohled vypadá Zephyr 92 jako klasický černý ventilátor v kompaktním provedení. Při bližším pohledu však zjistíte, že každý detail – od lopatek až po rám – je navržen pro maximální efektivitu. Výsledek? Plynulý proud vzduchu a účinné chlazení i v malých PC skříních, kde záleží na každém milimetru.
Srdcem konstrukce je FDB ložisko s minimalizovaným třením a tichým chodem, které prodlužuje životnost ventilátoru na působivých 80 000 hodin MTBF. K tomu přidejte rozšířený rozsah otáček 1900 ±10 % RPM, který nabízí výkon srovnatelný s většími modely. Instalace je navíc rychlá a snadná. Ať už chladí domácí NASnebo kompaktní PC sestavy, Zephyr 92 to zvládá tiše, efektivně a stylově.
Síla v jednoduchosti
Ve světě, kde technologie často soutěží o pozornost pomocí výkonu a wattů, Zephyr 92 vyniká tím, že se nepotřebuje předvádět. Jednoduše dělá svou práci – tiše, efektivně a spolehlivě. Každá jeho část je navržena tak, aby udržela váš systém chladný a stabilní bez ohledu na podmínky.
Je malý, ale překvapivě výkonný. Cenově dostupný, a přesto v sobě nese ducha prémiového produktu. Je volbou praktických perfekcionistů – lidí, kteří vědí, že skvělé chlazení nepotřebuje kompromisy ani okázalý marketing. Stačí, když prostě funguje.
ENDORFY Zephyr 92 – technické specifikace
· Kód produktu: EY4A018
· EAN: 5903018667232
· Typ produktu: PC ventilátor
· Rozměry ventilátoru: 92 × 92 × 25 mm
· Ložisko ventilátoru: FDB
· Rychlost ventilátoru: 1900 (±10 %) ot./min
· Regulace otáček: DC
· Konektor (ventilátor): 3pin (samice)
· Provozní napětí: 12 V
· Špičkový proud: 0,22 A
· Délka kabelu: 600 mm
· MTBF: 80 000 h
· Záruka: 36 měsíců
Ceny
ENDORFY Zephyr 92-3,90 EUR s DPH, nebo 99 CZK s DPH
