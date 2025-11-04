04 Lis 2025
ENDORFY Zephyr 92 – chladivá síla v kompaktní velikosti pro malé PC skříně

ENDORFY Zephyr 92 – chladivá síla v kompaktní velikosti pro malé PC skříně

4 listopadu, 2025

Říjen byl pro ENDORFY rušným měsícem plným vzrušujících novinek. Po rozšíření nabídky o mikrofon a sluchátka v jedinečné barvě Alt Gray a jen pár dnů po uvedení bílé řady skříní Arx představuje značka ventilátor Zephyr 92.

Ten byl navržen s ohledem na menší PC skříně a dokazuje, že účinné chlazení nemusí vždy znamenat velké rozměry – někdy jde především o chytrý design. Výsledkem je dokonalá kombinace precizního zpracování a vysokého výkonu v čistém, minimalistickém provedení a za dostupnou cenu.

Výkon, který se vejde do dlaně

Na první pohled vypadá Zephyr 92 jako klasický černý ventilátor v kompaktním provedení. Při bližším pohledu však zjistíte, že každý detail – od lopatek až po rám – je navržen pro maximální efektivitu. Výsledek? Plynulý proud vzduchu a účinné chlazení i v malých PC skříních, kde záleží na každém milimetru.

Srdcem konstrukce je FDB ložisko s minimalizovaným třením a tichým chodem, které prodlužuje životnost ventilátoru na působivých 80 000 hodin MTBF. K tomu přidejte rozšířený rozsah otáček 1900 ±10 % RPM, který nabízí výkon srovnatelný s většími modely. Instalace je navíc rychlá a snadná. Ať už chladí domácí NASnebo kompaktní PC sestavy, Zephyr 92 to zvládá tiše, efektivně a stylově.

Síla v jednoduchosti

Ve světě, kde technologie často soutěží o pozornost pomocí výkonu a wattů, Zephyr 92 vyniká tím, že se nepotřebuje předvádět. Jednoduše dělá svou práci – tiše, efektivně a spolehlivě. Každá jeho část je navržena tak, aby udržela váš systém chladný a stabilní bez ohledu na podmínky.

Je malý, ale překvapivě výkonný. Cenově dostupný, a přesto v sobě nese ducha prémiového produktu. Je volbou praktických perfekcionistů – lidí, kteří vědí, že skvělé chlazení nepotřebuje kompromisy ani okázalý marketing. Stačí, když prostě funguje.

ENDORFY Zephyr 92 – technické specifikace

·         Kód produktu: EY4A018

·         EAN: 5903018667232

·         Typ produktu: PC ventilátor

·         Rozměry ventilátoru: 92 × 92 × 25 mm

·         Ložisko ventilátoru: FDB

·         Rychlost ventilátoru: 1900 (±10 %) ot./min

·         Regulace otáček: DC

·         Konektor (ventilátor): 3pin (samice)

·         Provozní napětí: 12 V

·         Špičkový proud: 0,22 A

·         Délka kabelu: 600 mm

·         MTBF: 80 000 h

·         Záruka: 36 měsíců

Ceny

ENDORFY Zephyr 92-3,90 EUR s DPH, nebo 99 CZK s DPH

