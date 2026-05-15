Dahua LM27-P401A 27″ – herní monitor
Monitor Dahua LM27-P401A nabízí špičkový 27″ IPS panel s fyzickým rozlišením 3840 × 2160 px (UHD) a hustotou 163,18 PPI. Díky technologii IPS poskytuje široký pozorovací úhel 178° horizontálně i vertikálně, což zajišťuje konzistentní barevné podání z jakéhokoliv úhlu pohledu. Displej pokrývá 85 % barevného prostoru NTSC a podporuje HDR 10 pro vynikající kontrast a dynamický rozsah.
Ergonomická konstrukce s plně funkční výškově nastavitelnou základnou umožňuje přizpůsobení monitoru individuálním potřebám. Výškové nastavení v rozsahu 120 mm, náklon -6° až +21,5°, otáčení doleva/doprava -20°/+20° a vertikální rotace -90°/+90° (PIVOT) zajišťují maximální komfort při dlouhodobé práci. Monitor je vhodný pro profesionální nasazení v kancelářích, designérských studiích nebo jako součást monitorovacích systémů.
- 27″ IPS panel s UHD rozlišením 3840 × 2160 px a hustotou 163,18 PPI pro ostré a detailní zobrazení
- Široký barevný gamut 85 % NTSC a podpora HDR 10 pro přesné barevné podání
- Rychlá odezva 5 ms (OD) eliminující rozmazání a duchování obrazu
- Plně ergonomická základna s výškovým nastavením 120 mm, náklonem, otáčením a funkcí PIVOT
- Konektivita 2× HDMI 2.0 a 1× DisplayPort 1.4 s podporou 60 Hz při plném rozlišení
- Flicker-free technologie a softwarová ochrana proti modrému světlu pro pohodlné dlouhodobé používání
- Vysoký poměr obrazovky k tělu ≥85 % s úzkými rámečky 2,1 mm po třech stranách
- Nízká spotřeba energie 30 W v základním režimu, <0,5 W v pohotovostním režimu
Pokročilé zobrazovací technologie
Panel využívá ELED podsvícení s maximálním jasem 350 cd/m² a kontrastním poměrem 1 000 : 1. Technologie flicker-free eliminuje blikání obrazovky, zatímco softwarová ochrana proti modrému světlu snižuje únavu očí. Povrchová úprava s 25% matností a tvrdostí 3H minimalizuje odrazy a chrání před poškrábáním.
Konektivita a kompatibilita
Monitor disponuje dvěma vstupy HDMI 2.0 a jedním DisplayPort 1.4, všechny podporující plné rozlišení 3840 × 2160 px při obnovovací frekvenci 60 Hz. Audio výstup umožňuje připojení externích reproduktorů nebo sluchátek. Napájení zajišťuje externí adaptér 12 V DC/4 A.
Montážní možnosti
Standardní VESA 100 × 100 mm montážní body umožňují instalaci na stěnové nebo stolní držáky třetích stran pro flexibilní umístění v různých prostředích.
Obsah balení
Napájecí adaptér, základna, HDMI kabel, uživatelská příručka, právní a regulační informace.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″
Typ panelu: IPS
Rozlišení: 3840 × 2160 px (UHD)
Pozorovací úhel: 178° (H) / 178° (V)
Jas: 350 cd/m² (max)
Kontrastní poměr: 1 000 : 1
Doba odezvy: 5 ms (OD)
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Barevný gamut: 85 % NTSC
Barevná hloubka: 1,07G (8 bit + FRC)
Konektory: 2× HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Hz), 1× DP 1.4 (3840 × 2160@60 Hz, 1× audio výstup
Ergonomie: náklon (-6° ± 3° / 21,5° ± 3°), otáčení doleva/doprava (-20° / +20°), PIVOT (90° / +90°,) výška (120 mm)
VESA: 100 × 100 mm
Napájení: 12 V DC, 4 A (externí adaptér)
Spotřeba: 30 W (základní), 40 W (typ.), 45 W (max.), <0,5 W (standby)
Rozměry bez stojanu: 613,7 × 366,7 × 50,5 mm
Hmotnost: 5,5 kg
Na českém trhu se tento model herního monitor prodává za cenu 5 490 Kč včetně DPH (květen 2026).
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35