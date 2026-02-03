Dahua LM27-E230C 27″ – herní monitor
Herní monitor Dahua LM27-E230C s prohnutou obrazovkou, který vás zláká na pohlcující zábavu. Displej se vyznačuje designem s tenkými rámečky a úhlopříčkou 27″. Je dostatečně prostorný pro zobrazení her, dalších multimédií i PC aplikací. Zakřivená konstrukce podporuje přirozené zorné pole, a tak je sledování obsahu ještě příjemnější. U hráčů hraje prim především rychlost. Proto monitor Dahua LM27-E230C disponuje 165Hz obnovovací frekvencí, díky čemuž vykresluje obsah jasně, hladce a s plnými detaily Full HD rozlišení.
Ve spojení s technologií Adaptive-Sync produkuje obraz bez sekání a trhání, což oceníte v každé akční pasáži. Samozřejmostí jsou rovněž bohaté barvy. Displej pokrývá 99 % pokrytí sRGB barevné palety, a tak hry, filmy nebo vide uvidíte v plné barevné reprodukci. Navíc je díky širokým pozorovacím úhlům VA panelu můžete komfortně sledovat i při pohledu ze stran.
Dahua LM27-E230C
Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 27″ nabízející Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů s poměrem stran 16 : 9. Disponuje kontrastním poměrem 3000 : 1, jasem 250 cd/m2 a dobou odezvy 5 ms. Potěší také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Díky obnovovací frekvenci 165 Hz a technologii Adaptive-Sync vám při hraní neunikne jediný detail. Mezi přednosti dále patří 99% pokrytí sRGB barevné palety a ultra úzký rámeček. Monitor je vhodný i pro instalaci na stěnu díky standardu VESA 75 × 75 mm.
Součástí balení je DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 27″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Kontrastní poměr: 3000 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× audio výstup
Barva: černá–červená
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 4 490 Kč včetně DPH (únor 2026).
