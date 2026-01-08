Samsung vylepšuje svůj zvukový ekosystém, v roce 2026 se uživatelé mohou těšit na chytřejší spolupráci různých přístrojů a atraktivní nový design
Vylepšené soundbary Q-Series a úplně nové reproduktory Music Studio nabízejí plnější, jasnější a výraznější zvuk, změn se dočká i technologie Q-Symphony
Společnost Samsung Electronics, světová jednička v oblasti soundbarů, představila svou audio řadu pro rok 2026. Nové přístroje a technologie se poprvé představí na veletrhu CES 2026 v Las Vegas ve dnech 6. – 9. ledna a laťka kvality při domácím poslechu se posune zase o něco vzhůru. Nová generace soundbarů a Wi-Fi reproduktorů nabízí bohatší, čistší a výraznější zvuk a také lepší a pohodlnější propojení různých zařízení do jednoho systému.
„Již více jak deset let ovlivňuje Samsung vývoj domácích audiosystémů díky skvělému zvuku, inteligentním funkcím a promyšlenému designu,“ komentoval to Hun Lee, výkonný viceprezident divize zobrazovacích zařízení Samsung Electronics. „Na tuhle tradici navazujeme novou generací přístrojů, které odvedou výtečnou práci v jakémkoli prostoru, ať už na nich přehráváte cokoli.“
Soundbary Samsung’s Q-Series aneb zvuk jako v opravdovém kině
Se soundbary Samsung Q-Series pro rok 2026 se obývací pokoj změní v tak dobré kino, s jakým jsme se v domácích podmínkách dosud nesetkali. Nezáleží na přehrávaném obsahu ani na velikosti místnosti.
Nejnovější vlajková loď mezi soundbary (modelové označení HW-Q990H) je zase o něco lepší než její předchůdci – poprvé se tu představuje technologie Sound Elevation, která posouvá zvuk při dialozích doprostřed obrazovky a hlasy tak znějí zcela přirozeně. Další novinkou je funkce Auto Volume, díky níž hlasitost zůstává stejná u různých kanálů i u dalších zdrojů obsahu.
Kanálové uspořádání 11.1.4 tvoří hlavní soundbar s konfigurací 7.0.2, zadní reproduktory 4.0.2 a duální vestavěný aktivní subwoofer s osmipalcovým měničem, optimalizovaný tak, aby basy navzdory kompaktnímu provedení zněly náležitě robustně. Zvukové pole dále rozšiřují i kanály směřující vzhůru a špičkový ladicí systém s umělou inteligencí, takže výsledný zvuk připomíná spíše profesionální systémy domácího kina s mnoha reproduktory.
Novinkou v letošní řadě je All-in-One Soundbar (modelové označení HW-QS90H), který zaujme nejen špičkovým výkonem, ale také elegantním designem. V provedení Convertible Fit ho lze připevnit na zeď i položit na stolek, vestavěný gyroskopický senzor automaticky upravuje směr kanálů podle aktuální orientace soundbaru.
O skvělý zvuk a robustní basy bez samostatného subwooferu se stará kanálové uspořádání 7.1.2 se 13 měniči (patří do něho i devět širokopásmových mebrán) a vestavěná technologie Quad Bass Woofer.
Reproduktory Music Studio: ikonický design, jedinečný zvuk
Samsung dále představuje dva nové Wi-Fi reproduktory, Music Studio 5 a Music Studio 7. Oba lze integrovat do většího zvukového ekosystému, možnosti nejrůznějších kombinací se tak výrazně rozšiřují. Oba reproduktory navíc výborně znějí a v každém obývacím pokoji či jiném prostoru působí jako elegantní doplněk. Na nadčasovém designu se podílel renomovaný návrhář Erwan Bouroullec, motiv tečky slouží jako univerzální symbol v hudbě i ve výtvarném umění.
Po zvukové stránce toho nejvíc nabízí reproduktor Music Studio 7 (modelové označení LS70H) s přirozeným prostorovým zvukem ve formátu 3.1.1 přes levou, pravou, horní a nahoru směřující membránu. Technologie Audio Lab Pattern Control brání přeslechům o skvělé basy s minimálním zkreslením se stará systém AI Dynamic Bass Control, technologie Hi-Resolution Audio umožňuje zpracování až do 24-bit/96 kHz. Díky mimořádně povedeným tweeterům narostl frekvenční rozsah až po 35 kHz. Reproduktor je k dispozici v černém nebo bílém provedení a lze ho použít buď samostatně, nebo jako součást širšího systému s dalšími reproduktory nebo televizorem Samsung pomocí technologie Q-Symphony. V takovém případě lze volit mezi stereo variantou a plně prostorovým zvukem.
Druhý reproduktor Music Studio 5 (modelové označení LS50H) se hodí do domácností, v nichž hraje estetika stejně významnou roli jako kvalitní zvuk. Je menší a vypadá jako umělecký artefakt, takže mu to v každém obýváku bude dokonale slušet. Také zde se setkáme s technologií Samsung Audio Lab, díky níž je zvuk z dvou tweeterů a čtyřpalcového wooferu vyvážený a jasný, a milovníci hlubokých tónů se opět mohou těšit na kvalitní basy bez zkreslení díky systému AI Dynamic Bass Control. Bezdrátový standard Samsung Seamless Codec zajišťuje bezproblémové připojení pro Wi-Fi casting, streamingové služby, hlasové ovládání i Bluetooth.
Inteligentní propojený systém a působivý zážitek při poslechu
V oblasti soundbarů je Samsung světovou jedničkou už 11 let v řadě, velkou zásluhu na tom má skvělá práce laboratoře Samsung Audio Lab v Kalifornii. Ta stojí i za aktuálními novinkami, které charakterizuje vynikající akustický výkon, promyšlený design a inteligentní konektivita.
V roce 2026 se zájemci mohou těšit i na větší možnosti oblíbené technologie Samsung Q-Symphony, umožňující propojit televizory, soundbary a Wi-Fi reproduktory značky Samsung do jediného integrovaného ekosystému. K televizi značky Samsung lze nově připojit až pět různých zařízení, Q-Symphony prozkoumá uspořádání místnosti, vyhodnotí umístění jednotlivých přístrojů a podle toho optimalizuje konfiguraci zvukových kanálů. Výsledkem jsou čistší dialogy a více detailů v prostorovém zvuku – divák si připadá jako součást scény.
Díky Wi-Fi a aplikaci SmartThings lze také pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní ovládat nastavení zvuku, přehrávání, streamingové služby i hlasového asistenta. Přehrávání lze spustit i ovládat z libovolného připojeného mobilního zařízení.
Do aktuální nabídky Samsungu patří i nové bezdrátové reproduktory Sound Tower (modelové označení ST50F a ST40F), uvedené na trh v závěru roku 2025. Ty slouží k venkovnímu použití a k nejrůznějším společenským příležitostem a výborně se doplňují jak s reproduktory Music Studio, tak i se soundbary. Všechny novinky tak svědčí o tom, že Samsung hodlá zůstat v čele výrobců domácích audiosystémů i nadále a nabízet uživatelům skvělý zvuk, jedinečný design, inteligentní funkce a celkově vynikající posluchačské zážitky.
Všechny uvedené produkty budou dostupné i v České republice.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35