Zvládnou AI agenti založit a provozovat startup? Koncept One Man Company v Česku přestává být sci-fi
Ještě před dvěma lety působila představa střední firmy sjediným pracujícím člověkem spíš jako nadsázka. Dnes se z ní stává jeden z nejčastěji skloňovaných scénářů nové AI ekonomiky, v níž část práce přebírají specializovaní agenti pro vývoj, analýzu, zákaznickou komunikaci i marketing. Česká společnost AI Excellence proto chce ověřit, jestlise dá s minimem lidí dostat od nápadu až k prodeji produktu, který by dřív vyžadoval plnohodnotný tým. Otázkou už není jen to, zda umělá inteligence zvládne napsat kód, ale zda dokáže navrhnout uživatelské rozhraní, sledovat zákaznickou zkušenost, řídit marketing a prodávat.
Přední poradenská společnost McKinsey na konci roku 2025 uvedla, že 88 procent dotázaných organizací už AI používá alespoň v jedné byznysové funkci a 62 procent s AI agenty minimálně experimentuje. Zároveň ale platí, že většina firem je pořád ve fázi pilotů a jen přibližně třetina začala AI škálovat napříč podnikem.„A právě váhavost, kterou klasické firmy k AI mají, otevírá příležitost, těm, kteří se jí nebojí a využívají všeho, co jim tato nová technologie nabízí,“ říká Vojtěch Komenda, zakladatel společnosti AI Excellence.
Část podnikatelů proto přemýšlí ještě dál. Namísto AI asistentů pro zaměstnancemluví o společnosti, kterou fakticky zastřešuje jediný člověk. „Ještě nedávno přitom platilo, že nový produkt nebo startup šlo postavit jen tradiční cestou. Tedy dát dohromady tým, rozdělit role, koordinovat vývoj, marketing, testování i finance. V dnešní době je tenhle koncept minimálně zpochybněn a otevírá se ještě jiná cesta, jak dát pomocí AI agentů dohromady konkurenceschopný produkt,“ popisuje Komenda. Z byznysového pohledu je pro podobný model klíčové hlavně to, že zrychluje tzv. time to market (doba přípravy a dodání), snižuje úvodní náklady a převádí část práce do pružnějšího režimu.
Od sedmi lidí k jednomu. Krok vpřed, nebo jen další AI iluze?
Právě tuto změnu chce AI Excellence otestovat na vlastním produktu pro organizaci svateb. Nejde přitom o žádný výstřel do vzduchu, firma už se podobný projekt pokoušela rozjet v roce 2024. Tehdy ještě s týmem, jehož součástí byl product owner, čtyři vývojáři advojiceprompt inženýrů.„Narazili jsme na to, s čím se potýkají startupy posledních dvacet let. Přišla jiná práce, jiné zakázky a přestalo být dost kapacit, abychom projekt dotáhli do produkční kvality,“ popisuje Komenda. Nově proto chce stejný nápad postavit skoro opačně – s co nejmenším počtem lidí a s maximálním využitím agentů.
Produkt, který tento koncept zkouší, je zvolený pragmaticky – AI svatební koordinátorka. V Česku se každý rok koná zhruba 50 tisíc svateb a příprava každéz nich je pro nevěstu nebo její družičku práce minimálně na poloviční úvazek po dobuněkolika dlouhých měsíců. A ne vždy je to o zkoušení svatebních šatů se sklenkou prosecca.„Typicky to znamená stovky e-mailů, telefonátů a desítky dílčích rozhodnutí. Komunikace je klíčová, takže se nevěstě jakákoliv pomoc hodí. Z organizační noční můry může udělat umělá inteligence událost, kterou si nevěsta užije i v procesu přípravy,“ dodává Komenda.
U takového řešení je však nutná kvalitní příprava, aby si budoucí nevěsty mohly jen stáhnout mobilní aplikaci, která jim zorganizuje svatbu. Tento produktnení jen o programování. Testuje se, zda lze s pomocí agentů obsloužit větší část firemního řetězce najednou – od analýzy trhu přes prioritizaci a návrh rozhraní až po první marketingové výstupy a komunikaci se zákazníky.„Právě tady leží hlavní rozdíl mezi běžným AI projektem a konceptem One Man Company. Člověk už není hlavně vykonavatelem jednotlivých úkolů, ale spíš operátorem a arbitrem, který nastavuje cíle, schvaluje výstupy a hlídá ekonomiku projektu,“ popisuje odborník na umělou inteligenci.
V praxi to podle Komendyv první řadě znamená definici rolí stejně jako v běžném týmu, jen s AI agenty místo lidí. „Jeden pomáhá s produktovým řízením, jiný s vývojem, další s prioritizací úkolů nebo s přípravou marketingových podkladů. To, co klasický startup řeší dlouhé měsíce, lze v agentním režimu často rozběhnout paralelně během jednoho dne,“ přibližuje Komenda.
Závod o produkt bez týmu začíná. Rozhodne rychlost, bezpečnost i schopnost prodávat
Z byznysového hlediska je největší příslib v rychlé návratnosti počáteční investice. Malý tým může zkoušet více variant produktu bez toho, aby předem nabíral plnou sestavu specialistů. „Tím se snižuje tlak na fixní mzdy. U One Man Company tak nejde jen o úsporu času, ale o změnu celé logiky podnikání. Podporuje více experimentů, kratší cyklus mezi nápadem a ověřením na trhu,“vysvětluje odborník.
Zásadní otázkou zůstává bezpečnost a kontrola kvality. „Celý experiment jsme oddělili od zbytku firmy. Zřídili jsme samostatnou doménu, úložiště, přístupy i platební kartu,“ říká Komenda. Tým si zároveň rozdělil data do čtyř úrovní citlivosti s tím, že agenti zatím nesmějí pracovat s osobními údaji třetích stran.Důvod je zřejmý – s rostoucí autonomií agentů roste i riziko chyb, špatných rozhodnutí nebo bezpečnostních incidentů.
Komenda přitom tvrdí, že právě teď se sešly podmínky, které ještě v roce 2024 chyběly. „Den má pro každého člověka jen osm hodin, ale agent je na tom jinak. Nečeká na poradu, nepotřebuje předání úkolu na schůzce a zvládá obsloužit více dílčích úloh souběžně,“ říká. Výhoda tedy nespočívá jen v nižších nákladech, ale i v provozní dostupnosti. „V prostředí, kde se startupy často lámou na rychlosti iterace a na tom, jak dlouho jim trvá dostat produkt k uživatelským testům a do produkce, je právě tahle schopnost jednou z nejsilnějších výhod konceptu One Man Company,“ uzavírá Komenda.
