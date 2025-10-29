Zesnulého lze na Dušičky navštívit i virtuálně
V průběhu Dušiček navštíví hroby svých příbuzných a známých miliony Čechů. Prostřednictvím moderních aplikací lze však dnes již na řadu hřbitovů zavítat i virtuálně. Spíše než jako náhrada fyzické návštěvy zesnulého však tyto nástroje veřejnosti pomáhají zejména jednoduše najít přesné místo posledního odpočinku nebožtíka. Radnicím a dalším zřizovatelům pak umožňují zefektivnit správu pietního místa.
V Česku se dle Portálu veřejné správy nachází přibližně 11 tisíc hřbitovů. Přímo na svátek zesnulých zavítá podle průzkumu agentury STEM/MARK na nějaký z nich každý pátý Čech. Ačkoli jsou hřbitovy spjaty zejména s tradicemi a neměnností, i do fungování pietních míst postupem času promlouvají moderní technologie.
„Řada hřbitovů dnes disponuje vlastními aplikacemi, které uživatelům umožňují vyhledat hrob konkrétního zesnulého a často i nahlížet do fotografií náhrobků či využít možnost virtuální prohlídky,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis. Nejde zároveň pouze o hřbitovy ve velkých městech, ale svá aplikační a webová rozhraní mají často i pietní místa v malých obcích.
Pomůže najít místo hrobu
Virtuální návštěva podle Drahomíry Zedníčkové samozřejmě nenahradí fyzické zastavení za zesnulým. Právě v období Dušiček, kdy na hřbitovy často zavítají lidé, kteří u hrobu nebyli několik let, nastává mnohdy problém s hledáním konkrétního pomníku. V ten moment dokážou aplikace efektivně pomoci, protože v nich lze umístění hrobu zpravidla jednoduše dohledat.
„Jedná se o velmi užitečnou službu pro veřejnost. Primárním důvodem, proč si zřizovatelé nechávají komplexně zpracovávat data o hřbitovech, je však zejména snaha zefektivnit a zautomatizovat jejich správu,“ doplňuje zástupkyně společnosti TopGis, která se specializuje mimo jiné právě na tvorbu digitálních pasportů hřbitovů pro města a obce.
Digitální pasport svého hřbitova si v minulých letech nechaly vyhotovit například Otnice na Vyškovsku. „Pasport hřbitova je velmi přehledný, interaktivní a snáze dostupný veřejnosti. Pro místní samosprávu je velkým ulehčením administrativy spojené s pronájmem hrobových míst, kterou jsme předtím řešili pouze tištěnou verzí a složitým vyhledáváním v dokumentech,“ uvádí starosta Otnic Pavel Mezuláník.
Stejnou zkušenost sdílí i nedaleká Telnice. „Aplikace nám umožňuje u jednotlivých hrobových míst zobrazit fotografii hrobového zařízení a rovněž původní nájemní smlouvu. Dále hlídá nájemní dobu a její ukončení a zasílá včas upozornění do e-mailu obce,“ popisuje Bohumila Hrazdírová, místostarostka obce Telnice.
Nástroj pro moderní správu
Základním krokem při tvorbě komplexních pasportů hřbitova jsou detailní letecké snímky. Při přípravě pasportu pořizujeme ortofotomapu s rozlišením jeden centimetr na pixel, z níž následně vzniká geodeticky přesné zaměření všech hrobových míst. Pokud jsou některé z nich zakryty stromy, pomáhá nám mobilní laserový skener,“ nastiňuje Drahomíra Zedníčková.
Ve výsledné mapové aplikaci jsou ke každému hrobovému místu přiřazeny fotografie náhrobků, údaje o nájemcích, zemřelých i veškeré důležité smlouvy a další informace. Tyto prvky dohromady tvoří elektronickou hřbitovní knihu, kterou může vlastník kdykoli snadno aktualizovat. Software navíc umožňuje automatické generování šablon dokumentů pro přípravu nájemních smluv, upomínek či detailů hrobů, přičemž potřebné údaje se do nich synchronizují přímo z databáze. Odpadá tak nutnost ručního vyplňování.
„Ideální je společně s pasportizací hřbitova pořídit také pasport zeleně a mobiliáře. Na jednom místě pak vlastník bude mít kompletní informace pro plánování údržby a rozvoje hřbitova,“ uzavírá Drahomíra Zedníčková.
