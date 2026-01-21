Školy učí děti recyklovat v praxi. V soutěži Ekoedu sesbíraly přes 30 tun elektroodpadu
Projekt Zelená škola společnosti REMA Systém dlouhodobě propojuje environmentální vzdělávání dětí s praktickými aktivitami přímo ve školách. V rámci vzdělávací soutěže Ekoedu 2025, která vychází z certifikovaného programu Odpad není k zahození, sesbíraly mateřské, základní i střední školy z celé České republiky celkem 30,7 tuny odpadních elektrozařízení. Praktický sběr je v projektu doplněn o zábavně vzdělávací aktivity, exkurze a vybavení do škol, které dětem přibližují principy recyklace v každodenním životě.
Do letošního ročníku soutěže Ekoedu se zapojily bezmála čtyři desítky škol z celé České republiky. Soutěž realizovaná v rámci projektu Zelená škola probíhala ve třech kategoriích podle velikosti a typu školy. Tento přístup umožňuje objektivní srovnání výsledků škol s rozdílným počtem žáků.
Soutěž Ekoedu je součástí dlouhodobého osvětového programu REMA Systém Odpad není k zahození, jehož cílem je přiblížit dětem a studentům problematiku elektroodpadu srozumitelnou a praktickou formou. Program školám nabízí metodické materiály, výukové aktivity i možnost propojit teorii s reálným sběrem vysloužilé elektroniky. Díky tomu si žáci osvojují odpovědné návyky, které si přenášejí i do svých rodin.
Celkem bylo v soutěži sesbíráno 30 707 kilogramů odpadních elektrozařízení, které budou recyklovány a získané materiály budou v rámci oběhového hospodářství opětovně využity.„Výsledky sběrové soutěže Ekoedu za rok 2025 potvrzují, že školy dokážou sehrát důležitou roli v oblasti environmentální výchovy. Díky zapojení žáků, pedagogů i rodičů se daří propojit praktický sběr elektroodpadu s výukou a posilovat odpovědný přístup k životnímu prostředí,“ uvádí Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která projekt Zelená škola realizuje.
Motivací pro zapojené školy jsou kromě přínosu pro životní prostředí také atraktivní ceny. Společnost Vodafone Czech Republic věnovala vítězným školám elektroniku pro využití při výuce. Společnost PRAKTIK system připravila pro vítěze exkurze do závodu na zpracování a ekologickou likvidaci lednic, kde se žáci seznamují s praktickými aspekty recyklace.
Vítězné školy vítají podporu odpovědného chování
V kategorii mateřských a základních škol do 99 žáků dosáhla nejlepších výsledků Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda. Škola sesbírala více než 6,3 tuny elektroodpadu, což odpovídá více než 212 kilogramům na jednoho žáka. Podle zástupkyně ředitelky Barbory Krumpholzové má vítězství i symbolickýrozměr:„Těší nás, že i jako malá škola můžeme přispět k šíření povědomí o správném nakládání s elektroodpady. Vést děti k odpovědnému ekologickému chování považujeme za zásadní a jsem ráda, že je u nás třídění samozřejmostí.“
Mezi mateřskými a základními školami se 100 a více žáky zvítězila Základní škola a mateřská škola Křižany – Žibřidice, která odevzdala téměř 4 tuny elektroodpadu. Do sběru se podle ředitele školy Karla Opočenského zapojili nejen žáci, ale i jejich rodiny. „Díky aktivnímu zapojení všech jsme získali dataprojektor a exkurzi do společnosti PRAKTIK system. Nový dataprojektor využijeme při školních akcích i při výuce. Všem, kteří se do sběru zapojili, děkujeme,“ uvedl.
V kategorii středních a vysokých škol obsadila první místo Střední průmyslová škola Trutnov, která sesbírala přibližně 1,4 tuny elektroodpadu. Podle Jiřího Veselého, vedoucího odloučeného pracoviště školy, je zapojení do soutěže přirozenou součástí výuky. „Děkujeme za spolupráci se společností REMA Systém, která svou činností přispívá k ochraně životního prostředí a recyklaci materiálů. Odběr elektroodpadu probíhal bez problémů a výhrabude sloužit k výuce žáků,“ doplnil.
Soutěž Ekoedu tak i v roce 2025 potvrdila, že propojení praktických aktivit s environmentálním vzděláváním přináší konkrétní a měřitelné výsledky. Školy zároveň ukazují, že dokážou aktivně zapojit širší komunitu a přispět k ochraně životního prostředí.
Přehled vítězů sběrové soutěže Ekoedu 2025
Kategorie: Mateřské a základní školy do 99 žáků
- Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 6 374 kg
- 212,47 kg/žák
- Mateřská škola Dušníky, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 4 340 kg
- 217,00 kg/žák
- Základní škola a Mateřská škola Skorošice, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 3 034 kg
- 144,48 kg/žák
Kategorie: Mateřské a základní školy se 100 a více žáky
- Základní škola a mateřská škola, Křižany – Žibřidice, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 3 980 kg
- 28,23 kg/žák
- Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 1 523,30 kg
- 9,35 kg/žák
- Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 682 kg
- 6,82 kg/žák
Kategorie: Střední a vysoké školy
- Střední průmyslová škola, Trutnov
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 1 439,98 kg
- 2,32 kg/žák
- Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 639 kg
- 1,83 kg/žák
- Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o.
- hmotnost svezeného elektroodpadu: 330 kg
- 0,41 kg/žák
