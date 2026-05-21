Praha, Plzeň i Liberec v detailu. Západ Česka pokrývají nové letecké snímky
Západní část České republiky pokrývají nové letecké snímky. Prohlédnout si na nich lze například postup prací na dálnici D6, rekonstrukci hradu Loket nebo stavbu Dvoreckého mostu v Praze. Snímky pořídila a zpracovala brněnská společnost TopGis ve vysokém rozlišení 10 centimetrů na pixel. Veřejnosti jsou volně k dispozici na webu Chytremapy.cz.
Prahu, Středočeský, Plzeňský, Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj pokrývají aktualizované letecké snímky. Jejich autorem je brněnská společnost TopGis, která danou část republiky nasnímala v doposud nejdetailnějším rozlišení.
„Výsledná ortofotomapa je vyhotovena v rozlišení 10 centimetrů na pixel, což představujeaktuálně nejdetailnější plošné snímkování České republiky v rámci pravidelné aktualizace leteckých map,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.
Snímkování zajišťuje firma prostřednictvím vlastních letadel, konkrétně modelů Cessna 404 a Partenavia P68, která jsou vybavena velkoformátovými kamerami. Následně přichází náročný proces postprodukce, během něhož specialisté zpracovávají desetitisíce snímků do podoby bezešvé ortofotomapy.
„TopGis se snímkování a výrobě ortofotomap České republiky věnuje již od roku 2014. Nejnovější letecké snímky jsou po zpracování zveřejňovány na volně dostupném webu Chytremapy.cz, kde návštěvníci najdou také devět dalších staršíchkompletních sadleteckých snímků včetně historické ortofotomapy z roku 1950,“ dodává Drahomíra Zedníčková.
Rekonstrukce Lokte, postup na D6 a nový most v Praze
Na nejnovějších leteckých snímcích západní části republiky je možné sledovat postup celé řady významných stavebních a infrastrukturních projektů. Dobře patrná je například probíhající rekonstrukce hradu Loket i pokračující práce na úsecích dálnice D6, která má v budoucnu zlepšit propojení Prahy a Karlových Varů.Z dalších dopravních staveb lze zmínit také obchvat Klatov nebo České Lípy.
Výrazné proměny zachycují snímky také v Praze. Viditelná je například stavba Dvoreckého mostu, rekonstrukce nádraží Bubny nebo pokračující rozvoj nové čtvrti Smíchov City. V Liberci pak letecké snímky dokumentují mimo jiné vypuštěnou vodní nádrž Starý Harcov. V Mladé Boleslavi si lze zase všimnout rozvoje průmyslové zóny v Kosmonosech.
O společnosti TopGis
Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky. Prostřednictvím webového portálu GisOnline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.
