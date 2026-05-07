Evropské fotbalové fanoušky podle aktuálního průzkumu zajímá spíš kvalita televizního přenosu než dobrá atmosféra
Léto slibuje bohatý sportovní program a fanoušci po celé Evropě se chystají fandit svým oblíbeným týmům. Na stadiony se ovšem spousta z nich nedostane a podle aktuálního průzkumu Samsungu se divácké zážitky v různých prostředích můžou podstatně lišit.
Průzkum ukázal, že mnozí fanoušci míří do místních restaurací, barů a dalších veřejných prostor, nejvíc jim ovšem záleží na kvalitě televizního obrazu (83 %). Teprve pak následuje atmosféra (82 %), lokalita (79 %) a kvalita jídla a pití (61 %).
Víc než devět z deseti evropských fotbalových fanoušků (91 %*) v průzkumu uvedlo, že se při společném sledování sportu cítí jako součást komunity, pro necelou polovinu (47 %) je nejdůležitější, s kým zápasy na velkých turnajích sledují. Například Češi nejčastěji sledují sport u sebe doma a k tomu si přizvou rodinu či přátele. Zajímavé je, že sport společně s dalšími lidmi víc sledují ženy, muži naopak raději o samotě.1 Také 39 % z nás vybralo jako jeden z nejdůležitějších aspektů při sledování sportu pohodlí.
Příjemné prostředí nebo kvalita obrazu?
Je jasné, že fanouškům na okolní společnosti záleží, ale kvalita obrazu při přenosu představuje pro mnohé veřejné prostory i domácnosti problém. Víc než čtyři pětiny (84 %) fanoušků uvádějí, že na požitek ze zápasu má kvalita obrazu a zvuku při televizním přenosu zásadní vliv. Samotná kvalita obrazu a zvuku je zcela zásadní i pro 85 % Čechů.
Víc než dvě třetiny fotbalových fanoušků (70 %**) zažilo při sledování důležitých zápasů ve veřejných prostorách nějaký problém, mezi něž se řadí:
- špatná viditelnost obrazovky z různých úhlů (27 %),
- příliš slabá nebo kolísající hlasitost komentáře (24 %),
- odlesky na obrazovce, které zhoršují viditelnost (24 %),
- horší synchronizace zvuku s obrazem (23 %),
- nedostatečný jas obrazu při zápasech ve dne (20 %),
- nemožnost ideálně sledovat míč (19 %).
České fanoušky obecně nejvíce ruší:
- obtěžující reklamy (61 %),
- špatný obraz (i u nich doma) (31 %),
- nesrozumitelný či nekvalitní zvuk (29 %)
- problém se sledováním míče či dění ve hře – hlavně mladí do 26 let (29 %).
Jak vylepšit sledování důležitých zápasů
Tyhle problémy mají vliv na výběr místa ke sledování – někteří fanoušci z takového lokálu raději odejdou, už se do něj nevrátí a hledají něco lepšího.
Zároveň ale platí, že společné sledování fanoušky láká. Většina z nich je při velkých turnajích ráda ve společnosti – ať už doma s rodinou (53 %), s přáteli (39 %), nebo u přátel doma (23 %). 34 % Čechů dokonce ve výzkumu prozradilo, že by v ideálním případě toužilo vidět důležitý zápas přímo na stadionu. Čtvrtina si jako ideál představuje být doma s rodinou a pouze 11,6 % by sledovalo zápas doma samo.
Téměř sedm fanoušků z deseti (69 %) by chodilo do místních lokálů častěji, kdyby v nich bylo sledování kvalitnější. Víc než tři pětiny (62 %) mají radost, když si jejich lokál získá oblibu coby kvalitní místo k sledování sportu.
Pro fanoušky je ideální, když se příjemná atmosféra spojí s kvalitním obrazem a komunitním duchem. Přece jen 49 % Čechů řeklo, že atmosféra, tedy lidi a emoce, jsou pro ně při sledování sportu nejdůležitější.
