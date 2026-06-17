Digitální strážce kritické infrastruktury. Česká firma pomáhá chránit energetiku, dopravu i strategické objekty
Ochrana kritické infrastruktury a strategických objektů prochází zásadní proměnou. Tradiční způsoby zabezpečení v podobě kamerových systémů a plotů často nedokážou reagovat na současné hrozby. Česká společnost WPA Secure proto ve spolupráci s technologickým lídrem Octave přichází s platformou Coda Spatial. Ta pomocí 3Dlidarů, tedy senzorů měřících prostor laserovými paprsky, snímá chráněný areál, vytváří jeho digitální dvojče a v reálném čase vyhodnocuje pohyb osob, vozidel i dalších objektů.
Energetické areály, průmyslové podniky, logistická centra, dopravní stavby nebo strategické objekty dnes fungují v prostředí rostoucích bezpečnostních nároků. Provozovatelé musejí počítat nejen s neoprávněnými vstupy, ale i s rizikem narušení provozu prostřednictvím sabotáží. O to důležitější je schopnost vyhodnocovat pohyb osob, vozidel i dalších objektů v reálném čase, s vysokou přesností a v širším prostorovém kontextu. Takovou úroveň informací však klasické zabezpečovací metody obvykle neposkytují.
Právě na tuto potřebu reaguje česká firma WPA Secure s platformou Coda Spatial od společnosti Octave. „Technologickým základem Coda Spatial jsou 3Dlidarové senzory. Ty fungují podobně jako radar, jen místo rádiových vln využívají laserové impulsy. Senzor vyšle do prostoru velké množství paprsků a podle jejich odrazu vypočítá přesnou vzdálenost okolních objektů. Z těchto dat vzniká bodové mračno, tedy velmi přesný 3D obraz chráněného prostoru,“ vysvětluje Jiří Heckel, majitel společnosti WPA Secure.
Software Coda Spatial pak z těchto dat v reálném čase identifikuje objekty, určuje jejich přesnou polohu, rychlost a trajektorii a sleduje, jak se pohybují v rámci areálu či jiného chráněného prostoru. „Díky přesné 3D detekci systém lépe rozlišuje běžný pohyb od rizikové situace, pomáhá omezovat falešné poplachy způsobené například zvířaty, počasím nebo běžným provozem v areálu a zobrazuje událost operátorovi v prostorovém kontextu,“ dodává Martin Vojtek ze společnosti Octave.
Od pasivního sledování k aktivní inteligenci
Na rozdíl od běžných alarmových systémů, pohybových čidel nebo kamer Coda Spatial nehlásí jen narušení prostoru. Pomocí 3Dlidarů určuje přesnou polohu, pohyb a rizikovost objektu ve 3D modelu areálu a není závislý na viditelném světle, takže dokáže spolehlivě pracovat i v noci nebo za snížené viditelnosti.
„Řešení však stávající zabezpečení nenahrazuje, ale doplňuje.Lze jej integrovat do existujících dohledových systémů. Provozovatelé tak nemusejí ochranu budovat od nuly,“ upřesňuje majitel společnosti WPA Secure, která zákazníkům zajišťuje kompletní podporu od návrhu řešení a rozmístění senzorů přes vytvoření digitálního dvojčete až po následný servis.
K vizuálnímu ověření a záznamu událostinadále slouží kamery, zatímco systém dodává přesnou informaci o poloze, pohybu a chování objektů. „Díky automatickému navádění kamer se může operátor okamžitě zaměřit na místo, kde systém vyhodnotil potenciální riziko, místo aby incident dohledával napříč jednotlivými kamerovými pohledy,“ doplňuje Martin Vojtek.
Vedle ochrany před neoprávněným vstupem může technologie pomáhat i s provozní bezpečností. V digitálním dvojčeti lze nastavit přesné zóny kolem nebezpečných zařízení, vysokonapěťových prvků nebo jiných rizikových míst. Systém tak upozorní nejen na narušení objektu, ale i na pohyb osob v prostoru, kde hrozí úraz nebo provozní incident.
Technologii využívají lídři oborů v ČR i ve světě
Technologie 3D ochrany areálů se dnes prosazují po celém světě od energetiky a dopravy až po ochranu citlivých a strategických objektů. V Česku je řešení Coda Spatial aktuálně nasazeno například na vybraných rozvodnách EG.D a využívají jej také další tuzemští provozovatelé energetické, dopravní, vodohospodářské a strategické infrastruktury.
WPA Secure zároveň technologii dále rozvíjí ve formě mobilního systému MIND. Jedná se o přenosnou jednotku vybavenou lidarem, kamerou a dalšími prvky, kterou lze rychle nasadit tam, kde se bezpečnostní potřeba mění v čase. „MIND může sloužit například k dočasné ochraně areálů, zabezpečení servisních zásahů, podpoře při mimořádných událostech nebo k armádnímu využití v terénu,“ uzavírá Jiří Heckel.
Videoukázku nasazení technologie ve vybrané rozvodně EG.D naleznete na tomto odkazu.
O společnosti WPA Secure
WPA Secure je česká společnost zaměřená na pokročilá bezpečnostní řešení pro ochranu kritické infrastruktury, strategických objektů a dočasně rizikových lokalit. U platformy Coda Spatial od technologické společnosti Octave zajišťuje WPA Secure lokální návrh architektury, rozmístění senzorů, vytvoření digitálního dvojčete, integraci do stávajících bezpečnostních systémů i následnou podporu. Společnost zároveň rozvíjí vlastní mobilní systém MIND určený pro rychlé nasazení v terénu. WPA Secure navazuje na technologické a výrobní zázemí mateřské společnosti WorkpressAviation, české firmy založené v roce 2012, která se specializuje na přesné strojírenství a výrobu pro letecký průmysl.
O společnosti Octave
Octave (Nasdaq: OCTV) je globální softwarová společnost se sídlem v Huntsville, Alabama, USA, s více než 7 200 zaměstnanci ve 45 zemích a přibližně 4 500 zákazníky ve 140 zemích světa. Vyvíjí mission-critical software pro průmysl, infrastrukturu, veřejnou bezpečnost a ochranu kritických provozů, který organizacím umožňuje řídit celý životní cyklus fyzických aktiv od návrhu a výstavby až po provoz a ochranu tam, kde selhání není přijatelnou možností. V oblasti fyzické bezpečnosti stojí za platformou Coda, jejíž součástí je Coda Spatial– software pro 3Dlidarový dohled, digitální dvojčata a volumetrickou detekci. Řešení pomáhá chránit nejen perimetr objektu, ale celý sledovaný prostor a lze jej integrovat do stávajících bezpečnostních systémů, včetně VMS a PSIM platforem.
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