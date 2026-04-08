Deepfake míří i do bezpečnostních kamer – co s tím? Axis představuje nástroj, který ověří pravost videa
Rozvoj generativní umělé inteligence zásadně mění způsob, jak vzniká a jak se šíří obrazový obsah. Technologie deepfake dnes dokáže upravit fotografie i video natolik přesvědčivě, že je stále obtížnější rozeznat realitu od manipulace. Společnost Axis Communications proto na svých webových stránkách zpřístupnilabezplatný nástroj Signed Media Verifier, který umožňuje ověřit autenticitu videozáznamů z dohledových kamer Axis a odhalit jakoukoli manipulaci – ať už pomocí AI, nebo jednoduchými úpravami videa.
|Technologie Signed Video v kamerách Axis umožňuje kryptograficky podepisovat video přímo v kameře a pomocí nástroje Signed Media Verifier pak kdykoli ověřit, že záznam nebyl nijak upraven.
Důvěryhodnost obrazových důkazů se stává zásadním tématem nejen pro bezpečnostní sektor, ale také pro veřejné instituce, města, průmysl nebo dopravu. Videozáznam z bezpečnostní kamery může být klíčovým důkazem při vyšetřování incidentu – a právě proto musí být možné prokázat, že s ním nikdo nemanipuloval.
„Když dnes procházím sociální sítě, často si kladu otázku: Je to skutečné? Nebo jde o manipulaci, deepfake či obsah vytvořený umělou inteligencí?“ říká Dalibor Smažinka, bezpečnostní expert společnosti Axis Communications v České republice. „Taková nejistota by ale nikdy neměla nastat u záznamů z bezpečnostních kamer. Pokud mají sloužit jako důkaz při vyšetřování nebo u soudu, musí být možné jednoznačně prokázat jejich autenticitu.“
Kryptografický podpis videa přímo v kameře
Technologie Signed Video řeší tento problém pomocí kryptografických podpisů, které kamera přidává k videozáznamu ještě předtím, než data opustí zařízení.Každý snímek videa obsahuje digitální podpis, který umožňuje zpětně ověřit dvě klíčové informace: 1. že záznam skutečně pochází z konkrétní kamery Axis a 2. že od okamžiku pořízení nebyl nijak upraven.Pokud by kdokoli video změnil – například vystřihl část záznamu, upravil jednotlivé snímky nebo do něj vložil uměle generovaný obsah – systém tuto manipulaci při ověřování okamžitě odhalí.Technologie Signed Video je součástí hardwarové bezpečnostní platformy Axis EdgeVault, která chrání identitu zařízení i kryptografické klíče uložené přímo v kameře.
Manipulaci s videem lze odhalit – pokud je podepsané
Nový software Signed Media Verifier umožňuje přímo na webu Axis.com jednoduše ověřit integritu videozáznamů z kamer Axis využívajících technologii Signed Video.Nástroj neanalyzuje samotné video, ale pouze kryptografické podpisy ve videu, a potvrzuje, zda:
- video pochází z konkrétní kamery Axis,
- záznam nebyl od svého pořízení změněn,
- nedošlo k manipulaci s jednotlivými snímky.
Pokud software zjistí jakoukoli úpravu – například přepsání části záznamu nebo vložení upravených snímků – okamžitě na ni upozorní.„Kryptografické podepisování videa zajišťuje, že záznam z kamery může zůstat důvěryhodným zdrojem informací i v době deepfake,“ vysvětluje Dalibor Smažinka a dodává při tom důležitou podmínku: „Aby však bylo autenticitu videa možné později ověřit, musí být už při jeho záznamuaktivovaná funkce Signed video v kameře. Všechny kamery Axis uvedené od roku 2022 touto funkcí už disponují v rámci bezpečnostní platformy Axis EdgeVault a v brzy uvedené verzi OS13 bude podpis videa dokonce defaultně zapnutý. Nejedná se tak o nějakou specialitu, ale o nový standard v bezpečnostním videodohledu.“
Ověření videa bez sdílení citlivých dat
Software Signed Media Verifier je k dispozici jako webová aplikace navržená tak, aby bylo možné bezpečně ověřovat videozáznamy i v případě citlivého obsahu.Samotné video se při kontrole nikam nenahrává ani nepřenáší do externích cloudových služeb. Analýza probíhá lokálně, takže organizace mohou ověřovat integritu záznamů bez rizika úniku citlivých dat.
Rostoucí význam důvěryhodného videa
Otázka důvěryhodnosti digitálního obrazu dnes přesahuje samotný bezpečnostní sektor. Ověřitelný videozáznam je důležitý například pro města, dopravní infrastrukturu, průmyslové podniky nebo veřejné instituce.S rostoucí dostupností nástrojů pro generování a úpravu obrazu totiž roste i riziko, že někdo autenticitu videa zpochybní – a to i v případě, kdy k manipulaci vůbec nedošlo.Technologie Signed Video a nástroj Signed Media Verifier proto pomáhají zajistit, aby videozáznamy z kamerových systémů zůstaly důvěryhodným zdrojem informací i v době, kdy je manipulace s obrazem stále jednodušší.
Klíčové vlastnosti řešeníSigned Video a Signed Media Verifier
- kryptografické podepisování videa přímo v kameře
- možnost ověřit integritu a původ záznamu
- okamžitá detekce manipulace s videem
- ochrana identity zařízení díky platformě Axis EdgeVault
- nástroj Signed Media Verifier pro ověřování videozáznamů
Nástroj Signed Media Verifier je k dispozici zdarma na stránkách společnosti Axis Communications:https://www.axis.com/support/tools/signed-media-verifier-tool
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35