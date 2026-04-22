10 věcí, které by neměly končit v koši: Proč je potřeba třídit baterie?
Mobil do žlutého kontejneru nehodí skoro nikdo. Ale co hudební přáníčko, elektrický kartáček nebo dálkový ovladač od hračky? Právě u zdánlivě obyčejných předmětů se na baterie zapomíná nejčastěji – a i proto každá třetí baterie v Česku skončí v komunálním odpadu. Ke Dni Země připomíná REMA Battery desítku věcí, u kterých by správná recyklace neměla být výjimkou.
Nesprávná likvidace baterií může ohrozit nejen životní prostředí, ale i člověka samotného. Tyto články totiž obsahují nebezpečné látky, jako jsou chemikálie nebo těžké kovy – například olovo, rtuť nebo kadmium.Při nesprávné likvidaci můžou tyto chemikálie uniknout, kontaminovat půdu a vodní zdroje, a mít tak neblahé účinky na lidské zdraví.Už zmíněné kadmium je například klasifikováno jako karcinogen, olovo může zase způsobovat poškození ledvin nebo poruchy centrálního nervového systému.
Správná recyklace šetří přírodní zdroje
Materiály získané ze starých článků lze navíc využít při výrobě nových. Tím se snižuje spotřeba surovin a šetří se přírodní zdroje, a tedy i celková uhlíková stopa spojená s výrobou baterií. Pokud totiž článek není správně odevzdaný k recyklaci, zbytečně se ztrácí cenné materiály – například lithium, kobalt nebo nikl.
Baterieproto v žádném případě nepatří do komunálního odpadu, ale je nutné je ekologicky zlikvidovat. Články je možné odevzdat na některém z mnoha sběrných míst po celé České republice, typicky v obchodech, na úřadech, školách a v jiných veřejných prostorách, kde se nacházejí speciální kontejnery na vyřazené baterie. Ty jsou následně šetrně rozebrány, a cenné materiály opětovně využity.
Jen za loňský rok odevzdali Češi do kolektivního systému REMA Battery bezmála 639 tun vysloužilých baterií. Díky jejich správné recyklaci se podařilo snížit produkci CO2 o více než 1820 tun, ušetřit skoro 319 milionů litrů vody nebo energii, která odpovídá roční spotřebě víc než dvou a půl tisíc českých domácností.
Desítka předmětů, které skrývají baterie
Ačkoli míra odevzdaných baterií meziročně stoupá, celkově se jich ke správné recyklaci dostane jen asi 65 %. Ostatní skončí nejčastěji v komunálním odpadu, kde můžou na třídicích linkách způsobit požár nebo explozi. A zatímco u mobilního telefonu nebo notebooku většinu lidí ani nenapadne vyhodit je do popelnice, u jiných předmětů to tolik jasné není a na to, že obsahují baterie, se často zapomíná. Články by se přitom vždy měly z těchto přístrojů vyjmout a správně recyklovat. Pojďme se proto podívat na 10 věcí, které by neměly končit v koši.
- Elektrické zubní kartáčky
Vypadají sice jako plastový výrobek, ale uvnitř mají baterii. Jakmile doslouží, často nesprávně končí v koupelnovém koši, i když patří do elektroodpadu.
- E-cigarety a jednorázové vaporizéry
Obsahují malé dobíjecí baterie, které ve směsném odpadu představují velké nebezpečí – mohou se totiž vznítit. Lidé o nich často netuší, a tak je hází do běžného koše.
- Hudební přáníčka
Mají tenkou knoflíkovou baterii, která po vyřazení snadno skončí v papíru nebo směsi. Přitom jde o nebezpečný odpad.
- LED svíčky a dekorace
Tváří se sice jako plastová ozdoba, ale uvnitř bývá knoflíková baterie. Lidé je většinou vyhodí celé, zejména po Vánocích nebo Velikonocích.
- Hodinky
Místo výměny baterie se často rovnou vyhazují. Ačkoli jde o kovový či plastový výrobek, lidé ho považují za bižuterii, a nesprávně končívá ve směsi nebo ve žlutém kontejneru na plasty.
- Sluchátka a handsfree
Bezdrátová sluchátka nutně obsahujíbaterii. Poškození nebo vybití je ale často posílá rovnou do klasického koše, kam určitě nepatří.
- Dětské hračky s blikajícími nebo zvukovými efekty
I malé gumové hračky z tržnice nebo z automatu mají uvnitř knoflíkovou nebo tužkovou baterii. Právě proto nemají v černých popelnicích co dělat. Baterie by měla být vždy vyjmuta a správně zrecyklována.
- Fitness náramky a levné chytré hodinky
Oblíbená elektronika za pár stovek. Když se rozbijí, málokdo je správně vytřídí a často putují do běžného odpadu.
- Reklamní předměty
Jde třeba o elektronické klíčenky, blikající propisky nebo magnetky s podsvícením. Vypadají jako nenápadná dekorace, uvnitř ale mají baterii.
- Dálkové ovladače od hraček a LED pásků
Drobné, levné ovladače nemají dlouhou životnost. Když přestanou fungovat, lidé je vyhodí celé i s baterií – namísto správné recyklace.
O společnosti REMA Battery
Hlavními aktivitami společnosti REMA Battery je poskytování služeb zabezpečení zpětného odběru a recyklace přenosných baterií.
Svým klientům REMA Battery nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pak pomoc a jednoduché vyřešení starostí s vysloužilými přenosnými bateriemi. V oblasti ochrany životního prostředí REMA Battery působí od roku 2010, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých přenosných baterií.
