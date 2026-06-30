30 Čvn 2026
Redakční dovolená – prázdniny
Všem přejeme krásné prázdniny a bezproblémovou dovolenou. Opět se sejdeme po prazdninách a dovolených, kdy se můžete opět těšit na celou řadu dalších zajímavých článků a novinek ze světa digitální hudby, počítačů a dalších zajímavých odvětví z informačních technologií. Takže na sebe dávejte pozor, vše si pořádně užijte a opět nashledanou. Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň!
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