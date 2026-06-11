Zákazníci se ptají AI místo Googlu. Pět způsobů, jak mohou firmy ovlivnit, co o nich řekne jazykový model
Pro firmy hraje stále důležitější roli, co o nich nebo jejich produktech uvádějí konverzační jazykové modely. Internetoví uživatelé totiž při hledání informací stále častěji nespoléhají jen na klasické vyhledávače, ale obracejí se přímo na nástroje jako ChatGPT nebo Gemini. Na co by se proto měly společnosti v praxi zaměřit, aby o nich AI nabízela přesné, důvěryhodné a relevantní odpovědi?
Způsob, jakým lidé na internetu hledají informace, se v poslední době výrazně proměňuje. Stále více uživatelů už nespoléhá pouze na tradiční vyhledávání, ale získává odpovědi přímo prostřednictvím konverzačních AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude, Perplexity nebo Gemini.
„S tím logicky roste i potřeba firem zajistit, aby se informace o nich, jejich produktech a službách dostávaly do AI přehledů a generovaných odpovědí. Této oblasti se dnes věnuje samostatná marketingová disciplína, takzvané GEO,“ nastiňuje Jakub Lepš, generální ředitel divize datových analýz česko-americké společnosti Newsmatics. Podle něj je pro dosažení tohoto cíle důležité, aby firmy dodržovaly několik základních pravidel.
- Budujte důvěryhodnou mediální stopu
Jedním z klíčových faktorů viditelnosti v jazykových modelech je dlouhodobá a konzistentní přítomnost firmy v relevantních médiích. Nejde přitom jen o samotný počet zmínek, ale také o jejich kvalitu, kontext a shodu napříč různými zdroji. „Právě nezávislé zdroje mají pro jazykové modely největší váhu, zvlášť pokud se stejná informace potvrzuje napříč více místy,“ vysvětluje Jakub Lepš.
Kvalitní redakční mediální výstupy proto nepomáhají pouze oslovovat zákazníky, obchodní partnery nebo investory, ale zároveň budují veřejně dohledatelnou reputační stopu, ze které mohou jazykové modely čerpat při generování odpovědí.
- Udržujte informace konzistentní a aktuální
Vedle samotné mediální přítomnosti je důležité, aby se o firmě napříč různými veřejnými zdroji objevovaly stejné a aktuální informace. Jazykové modely vyhodnocují, zda se klíčová sdělení potvrzují na více místech, nebo zda si jednotlivé zdroje odporují. Pokud se popis firmy, jejích služeb nebo produktů liší na webu, v médiích, databázích či veřejných profilech, může AI vytvořit neúplný nebo nepřesný obraz.
Podstatné je proto průběžně hlídat, aby se základní popis značky, jejích služeb, produktů i klíčových sdělení napříč kanály nerozcházel a aby veřejně dostupné informace odpovídaly aktuální realitě. Čím jednotnější a aktuálnější digitální stopa vzniká, tím menší je riziko, že jazykový model firmu popíše nepřesně.
- Zajistěte technickou dostupnost obsahu pro AI
Kromě kvality samotného obsahu hraje roli také to, zda je pro vyhledávače a AI nástroje technicky dobře dostupný. Firmy by proto měly dbát na správnou indexaci webu, přehlednou strukturu stránek, funkční metadata, srozumitelné nadpisy a průběžnou aktualizaci důležitých informací. Pokud se klíčový obsah nachází pouze v obrázcích, špatně čitelných PDF souborech nebo na stránkách, které nejsou dobře indexované, může jej AI při tvorbě odpovědí snadno minout.
- Pište vlastní obsah tak, aby byl pro AI srozumitelný
Velmi důležitou roli hraje také vlastní obsah firmy – tedy webové stránky, produktové popisy, blogové články, případové studie nebo sekce s nejčastějšími otázkami. Právě tyto materiály často představují základní zdroj informací o tom, čemu se firma věnuje, komu pomáhá a jaké služby nebo produkty nabízí. Aby s nimi ale jazykové modely dokázaly dobře pracovat, musí být formulované jasně, konkrétně a přehledně.
Nestačí proto, aby byl obsah pouze marketingově atraktivní. Měl by zároveň jednoznačně vysvětlovat, co firma dělá, jaké problémy řeší, pro koho je její nabídka určená a v čem je její odbornost nebo odlišnost. Pomáhá také logická struktura textu, srozumitelné nadpisy, konkrétní pojmenování služeb a odpovědi na nejčastější otázky.
- Sledujte, co o vás modely říkají, a včas reagujte
Součástí práce s digitální stopou by měl být také pravidelný monitoring toho, jak jazykové modely o firmě a jejích produktech referují. Pokud se v odpovědích objevují nepřesnosti nebo zavádějící souvislosti, je důležité doplnit či opravit informace i ve veřejně dostupných zdrojích, ze kterých mohou modely vycházet.
Podle Jakuba Lepše nastává pro AI modely největší problém zejména ve chvíli, kdy se nepravdivý obsah rozšíří ve větším měřítku a začne působit jako potvrzená informace napříč více zdroji. To se přitom nemusí týkat jen společenských nebo politických témat, ale právě i firem a konkrétních produktů.
„Celkově platí, že kvalita informací poskytovaných jazykovými modely odpovídá kvalitě dostupných zdrojových informací. Pro firmy i politiky tak zůstává velkou výzvou zajistit, aby o nich byly na internetu dostupné přesné, aktuální a důvěryhodné podklady,“ uzavírá Jakub Lepš.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35