Výpadků telekomunikačních sítí v Evropě přibylo o více než pětinu. Česko po povodních a blackoutu posiluje odolnost
Rok 2024 byl v Evropě rekordní v počtu incidentů spojených s telekomunikační sítí, podle agentury ENISA jich meziročně přibylo o více než pětinu. Za většinu mohla systémová selhání, roli hrály i lidské chyby a počasí.V Česku infrastrukturu prověřily povodně a loňský blackout. Aktuální data ERÚ ukazují, jak výrazně tato jediná událost zahýbala statistikami nedodané elektřiny. Státní úřady proto posilují odolnost kritické sítě. Ta při krizích spoléhá na záložní zdroje, což vyžaduje i vypínání energeticky náročné 5G sítě. Výdrž moderních vysílačů bez proudu je přitom v Evropě často jen v řádu desítek minut.
Podle zatím posledních statistik Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost ENISA byl rok 2024 rekordní z hlediska počtu výpadků evropské telekomunikační sítě. Agentura těchto incidentů evidovala celkem 188, meziročně se tak jednalo o více než pětinový nárůst. Dominantní příčinou bylo přitom v 60 procentech systémové selhání, tedy vnitřní technické poruchy postihující různé části infrastruktury.Ve finále kvůli nim může dojít k přechodným výpadkům konektivity, ale ik úplnému odříznutí od signálu. Dalšími příčinami byly v jedné pětině případů lidské chyby, ve 13 procentech pak procentech přírodní jevy. V Česku šlo ve zmíněném roce 2024 zejména o podzimní povodně.
„Statistiky ukazují, že incidentů s velkým dopadem přibylo už čtvrtý rok v řadě, poslední data ENISA jich evidují 92. Na druhou stranu je ale důležité uvést, že dlouhodobě klesá počet takzvaných ztracených uživatelských hodin. Lze to chápat tak, že ačkoliv jsou problémy s telekomunikační infrastrukturou v Evropě častější, sítě je umí lépe zvládat,“ nastínila Veronika Valášková Friedrichová, generální ředitelka společnosti Telecom IP ČR, která se zabývá nákupem a správou nemovitostí s telekomunikační infrastrukturou.
Lepší připravenost tuzemské sítě kvůli blackoutu
Data za loňský rok by měla být známá přibližně v červenci, z českého pohledu bude nejvýznamnější událostí za toto období loňský výpadek elektrické energie, který postihnul 16 % všech odběrných míst v Česku. Podle generální ředitelky Telecom IP ČR se podobně jako zahraniční trhy snaží být do budoucna ještě lépe připravená i tuzemská síť. „Určitým příslibem je v tomto směru určitě podpis memoranda mezi Českým telekomunikačním úřadem a Energetickým regulačním úřadem z letošního února, který zmiňuje mimo jiné i spolupráci v oblasti bezpečnosti a odolnosti kritické komunikační infrastruktury,“ uvedla.
Aktuální data Energetického regulačního úřadu z konce letošního května, která shrnují loňský rok, přitom ukazují, jak výrazně může jednu infrastrukturu ovlivnit jediná mimořádná událost. V přenosové soustavě se počet přerušení meziročně zvýšil ze 3 na 7 a objem nedodané elektřiny skokově narost z 58 na 2 349 megawatthodin. Samotný blackout ze 4. července představoval 2 277 megawatthodin, tedy zhruba 97 procent celoroční nedodané elektřiny v přenosové soustavě.
„Z pohledu uživatele vždy závisí na intenzitě a rozsahu výpadku. Každopádně platí, že pokud přestane fungovat konkrétní vysílač, telefon se automaticky snaží připojit ke vzdálenějšímu zařízení. Znamená to ale zpravidla rychlejší vybíjení baterie, což uživatel kolikrát ani nepostřehne. Vysílač má také omezenou kapacitu, což se může dočasně projevovat na zhoršení signálu či pomalejší rychlosti internetu,“ řekla s tím, že přetížené vysílače nutí telefon pracovat intenzivněji a poskytovat vyšší vysílací výkon.
Záložní zdroje v západní Evropě pokryjí často jen desítky minut
Provozovatelé telekomunikační sítě se proti těmto výpadkům snaží bránit tak, aby uživatel nic nepoznal, a to i při extrémních událostech. Například při zmíněných povodních před necelými dvěma lety musely stovky základnových stanic, které komunikují s telefony, pracovat bez připojení k veřejné energetické síti.Velmi často jim k tomu pomáhaly záložní baterie či dieselové agregáty. Při loňském rozsáhlém výpadku elektřiny pak docházelo k dočasnému vypnutí 5G sítě, aby se prodloužil provoz 2G a LTE sítě na náhradních zdrojích.
„U větších výpadků vždy záleží, jak dlouho trvají, kapacita záložních zdrojů není neomezená. Dieselové agregáty umožní výrazně delší výdrž než baterie, kromě toho také platí, že čím modernější vysílač, tím potřebuje více energie. U 4G a 5G základnových stanic ve Finsku je minimální záložní doba 15 minut, u méně vyspělých sítí jsou to hodiny. Ve Velké Británii má zhruba 20 % mobilních lokalit zálohu alespoň na jednu hodinu a jen asi 5 % lokalit zálohu alespoň na šest hodin,“ řekla Valášková Friedrichová s tím, že ani ve vyspělých sítích není dlouhá záložní výdrž samozřejmost.
O společnosti Telecom IP ČR
Společnost Telecom InfrastructurePartners Česká republika je součástí mezinárodní investiční skupiny působící v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Společnost se zabývá investováním do telekomunikační infrastruktury přispívá k fungování a rozvoji celého ekosystému. Vlastníkům pozemků a nemovitostí s telekomunikačními vysílači nabízí kapitalizaci nájemného formou jednorázové platby a zajišťuje následnou profesionální správu lokality. Spolupracuje se společnostmi i veřejným sektorem, stejně jako s SVJ, bytovými družstvy a soukromými vlastníky. Na českém trhu působí čtvrtým rokem.
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