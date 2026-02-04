SWISSTEN SPECTRUM 15W černý – bezdrátový reproduktor
Bezdrátový reproduktor SWISSTEN SPECTRUM je ideálním společníkem pro aktivní uživatele a milovníky hudby v jednom těle. Kompaktní design umožňuje snadné přenášení na cestách, současně však disponuje vysokým výkonem 15 W. Ten je ideální pro ozvučení v domácnosti, ale také na chatě, chalupě, v parku při posezení na dece nebo během piknik. Připravte se k poslechu oblíbených skladeb ze svého smartphonu nebo tabletu. Díky technologii Bluetooth rychle a bezdrátově spárujete obě zařízení a můžete poslouchat hudbu volně a bez omezujícího kabelu.
Výkonné reproduktory se postarají o jasný a čistý zvuk, a to včetně basů nebo výšek. Reproduktor SWISSTEN SPECTRUM disponuje zabudovanou baterií, která zvládne až 10 hodin provozu. Díky tomu je ideální jak na pro chvíle oddechu, tak třeba malé venkovní párty či na pracovní směny. Konstrukce totiž splňuje stupeň krytí IP55, takže je vhodný i do náročnějších podmínek a kde hrozí kontakt s vodou nebo vniknutí prachu.
Na českém trhu se tento BT reproduktor prodává za cenu 799 Kč včetně DPH (únor 2026).
