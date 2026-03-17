Startuje nový ročník soutěže Zelená firma. Loni společnosti sesbíraly rekordních 1300 tun elektroodpadu
Od 16. března spouští společnost REMA Systém nový ročník sběrové soutěže v rámci projektu Zelená firma. Cílem je nabídnout firmám jednoduchý a praktický způsob, jak sběr elektroodpadu začlenit do běžného provozu, a současně motivovat zaměstnance k ochraně životního prostředí. Vysloužilá elektrozařízení totiž obsahují cenné materiály, které lze při odborné recyklaci vrátit zpět do výroby a snížit tak množství odpadu.
Loni podniky v rámci projektu Zelená firma odevzdaly k recyklaci víc než 1300 tun vysloužilých spotřebičů. Společnost REMA Systém teď jako kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení vyzývá firmy, aby na rekordní loňský výsledek navázaly.
„Rekordních 1300 tun potvrzuje, že firmy vnímají odpovědné nakládání s elektroodpadem jako přirozenou součást svého fungování. Letos chceme tento výsledek překonat a dále rozšířit zapojení zaměstnanců napříč firmami. Právě jejich aktivní účast je klíčem k dlouhodobě udržitelnému systému sběru,“ říká Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém.
Nový ročník startuje 16. března
Letošní sběrová soutěž potrvá od 16. března do 16. října 2026. Zapojit se mohou všechny podniky registrované v projektu Zelená firma, registrace je bezplatná. Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení mohou zaměstnanci zapojených organizací do boxů, které přímo ve firmách umístí společnost REMA Systém. Ta následně zajistí i bezplatný odvoz a odbornou recyklaci všech odevzdaných elektrozařízení.
Firmy pak budou hodnoceny ve čtyřech kategoriích podle počtu zaměstnanců, tedy do 50, 250, 1000 a nad 1000 zaměstnanců. Vítězové jednotlivých kategorií získají věcné ceny v hodnotě 30 tisíc korun.
Překvapit můžou i malé firmy
Loňským vítězem kategorie do 50 zaměstnanců se stala společnost VDC kancelářská technika, která odevzdala přes 21 tun elektroodpadu – v přepočtu 904 kilogramů na zaměstnance. Právě přepočet na jednotlivce ukazuje, že i menší podniky mohou dosahovat mimořádných výsledků.
V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost RONYTRANS s téměř 15 tunami, mezi firmami do tisíce zaměstnanců uspěla společnost GRAMMER CZ s necelými 8 tunami odevzdané elektroniky. „Se společností REMA Systém spolupracujeme již mnoho let, naši zaměstnanci se velmi aktivně zapojují do sběru odpadních elektrozařízení a díky tomu se nám daří plnit naše stanovené cíle v oblasti životního prostředí a šířit myšlenku udržitelnostv našich závodech,“ uvedla Lucie Hejtmánková ze společnosti GRAMMER CZ.
Loňskému ročníku pak dominovala Alza.cz: v kategorii nad tisíc zaměstnanců odevzdala víc než tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů – tedy většinu z celkové vysbírané hmotnosti.
„Cílem pro letošní rok je loňský rekord překonat a i dál posilovat zapojení zaměstnanců do odpovědného nakládání s elektroodpadem,” uzavírá Denisa Krumlová s tím, že vítězové letošního ročníku budou známí v říjnu, po ukončení sběru. Společnost REMA Systém pak podniky umístěné v jednotlivých kategoriích odmění na konci roku.
