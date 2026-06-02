Společnost Sandisk získala ocenění Red Dot Design Award 2026 za spotřebitelské produkty určené pro moderní digitální život
Špičkové produkty, které lidem poskytují potřebný prostor pro život, práci, tvoření a zábavu v éře umělé inteligence
MILPITAS, Kalifornie / Praha – 1. června 2026 – Společnost Sandisk oznámila, že získala několik ocenění Red Dot Design Awards 2026, která uznávají její trvalé vedoucí postavení v oblasti navrhování spotřebitelských úložných řešení vytvořených pro potřeby moderního života. Mezi oceněné produkty patří přenosný disk SANDISK Extreme® Portable SSD, USB disk SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive a interní SSD SANDISK Optimus™ GX PRO 8100 NVMe™ — každý z nich je příkladem závazku společnosti Sandisk k inovacím, spolehlivosti a výkonu.
„Skvělý design není jen o estetice – je zásadní pro zážitek z produktu,“ řekla Janet Allgaier, Chief Consumer Officer ve společnosti Sandisk. „Hluboce přemýšlíme o tom, co lidé potřebují, a navrhujeme produkty tak, aby potěšily spotřebitele. Chceme změnit způsob, jakým lidé o úložištích uvažují, a přimět je, aby je považovali za klíčovou součást svého digitálního života.“
Úložiště se v éře umělé inteligence stalo klíčovou technologií – od zachycování jedinečných vzpomínek až po podporu vysoce výkonných pracovních postupů a tvůrčích aktivit. Oceněné designy společnosti Sandisk jsou navrženy tak, aby splňovaly tyto rostoucí požadavky tím, že uživatelům umožňují rychle přesouvat objemné soubory, efektivně spravovat obsah a mít jistotu, že produkty pomáhají chránit jejich data.
„Jsme nesmírně vděční společnosti Red Dot za to, že opět ocenila naši práci,“ řekla Susan Park, viceprezidentka pro správu spotřebitelských produktů ve společnosti Sandisk. „Vede nás přístup zaměřený na člověka, při kterém přetváříme formu, rozměry a funkci tak, abychom navrhovali produkty, které jsou intuitivní, spolehlivé a jejichž používání lidem přináší radost.“
Ocenění za design z roku 2026 je již pátým oceněním Red Dot pro společnost Sandisk, což podtrhuje její vedoucí postavení v oblasti designu spotřebitelských produktů. Od materiálů a textur, po velikost a ergonomii je každý detail produktu navržen tak, aby zajistil intuitivní a spolehlivý výkon v nejrůznějších prostředích, od kreativních studií a profesionálních pracovních postupů až po každodenní použití doma nebo na cestách, a poskytl spotřebitelům prostor pro uložení toho, na čem záleží.
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35