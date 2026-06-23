Sandisk rozšiřuje svoji produktovou řadu Optimuso dva nové SSD modely
Oficiálně licencováno pro konzole PS5®: Ukládejte a hrajte více her na disku, který je oficiálně testován a certifikován pro konzole PS5®. Díky exkluzivnímu designu s logem PlayStation® si můžete užít hraní s jistotou.
· Ukládejte více, hrajte více a rychleji: Ukládejte ještě více her díky kapacitám až 8 TB a udělejte si místo pro další velký titul pro PlayStation®.
· Maximální herní výhoda: Využijte rychlosti PCIe® Gen 4.0 až 7 300/6 600 MB/s při čtení/zápisu s integrovaným chladičem pro optimální chlazení, který nabízí plynulý herní zážitek.
SSD SANDISK Optimus GX 7100X™ NVMe pro ROG XBOX Ally [X] a PC
· Oficiálně licencované úložiště pro ROG XBOX Ally (X) a PC: Hrajte bez námahy díky plné integraci s XBOXem a užijte si herní zážitky, které plně odpovídají standardům kvality společnosti Microsoft.
· Více místa pro oblíbené hry i nové tituly: Kapacita až 4 TB poskytuje hráčům obrovský úložný prostor pro nejnovější hry pro XBOX, přičemž zbývá místo i pro budoucí aktualizace a stahovatelný obsah.
· Vyrobeno s využitím špičkových technologií: Vybaveno rozhraním PCIe® Gen 4.0, navrženým tak, aby poskytovalo rychlost, kterou hráči XBOXu na cestách potřebují, s rychlostí čtení/zápisu až 7 250/6 900 MB/s (modely 1 TB–2 TB), konstruováno s ohledem na energetickou účinnost a vyrobeno s využitím technologie TLC 3D NAND nové generace od společnosti SanDisk.
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