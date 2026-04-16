Samsung představuje nové microSD karty T7 a T9,a posiluje tak svou nabídku přenosných paměťových médií
Samsung představujedvojici nových microSD karet s označením T7 a T9. Obě karty jsou výsledkem dlouholetých zkušeností firmy v oblasti paměťových médií, mezi jejich výhody patří propracované provedení a také intuitivnější a srozumitelnější způsob označení. Díky němu se zákazníci můžou v nabídce karet líp orientovat.
Karta T7 je určená ke každodennímu použití pro méně náročné hráče, amatérské tvůrce grafického obsahu a další uživatele, kteří potřebují solidní paměťové médium s velkou kapacitou. Nabízí se úložný prostor až 1TB, rychlost čtení dosahuje až 170MB/s.Další velkou výhodou je velkorysá kompatibilita se spoustou zařízení – kartu ocení majitelé chytrých telefonů, notebooků, tabletů i přenosných herních konzolí. Jedná se tak o jednoduché a spolehlivé řešení ukládání dat všeho druhu.
Kartu T9 ocení nároční uživatelé vyžadující opravdu špičkový výkon – nadšenci do nejmodernějších her, profesionální grafici, filmaři a další, kteří pracují s velkými datovými soubory a záleží jim na rychlosti a spolehlivosti přenosu. Karta zvládá rychlost až 200MB/sa šestifaktorovou ochranu, takže ze ztráty dat není třeba mít jakékoli obavy. Platí to zejména při práci s výkonnými zařízeními typu dronů nebo akčních kamer, ale karta je samozřejmě kompatibilní i s telefony, notebooky, tablety a přenosnými konzolemi.
S novými kartami T7 a T9 a také s dalším modelem P9 Express zjednodušuje Samsung předchozí paměťovou řadu, kterou tvořily microSD karty EVO Plus, PRO Plus a PRO Ultimate. Nová nabídka je jednodušší a přehlednější, líp se v ní orientuje a identita značky působí výrazněji. Písmeno T je zkratkou anglického slova trustworthiness neboli důvěryhodnost, Pznamenápeaceofmind čili klid v duši. Obě označení tak symbolizují spolehlivost a velkorysou kapacitu nových modelů. Každý uživatel si může vybrat zcela podle svých potřeb.
Karty budou v České republice dostupné od 30. dubna 2026.Karta T7 bude k dostánív kapacitách 128, 256, 512 GB a 1 TB, karta T9 v kapacitách 128, 256 a 512 GB.
|PRODUKT
|KAPACITA
|CENA (včetně DPH)
|T7 microSD
|128 GB
|999 Kč
|256 GB
|1 499 Kč
|512 GB
|2 999 Kč
|1 TB
|5 999 Kč
|T9 microSD
|128 GB
|1 199 Kč
|256 GB
|1 899 Kč
|512 GB
|3 699 Kč
|microSD karta Samsung T7│T9 – technické specifikace
|Model
|microSD karta T9
|microSD karta T7
|Formát
|microSDXC™
|Kapacita[1]
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|Rozhraní
|UHS-I SDR104[2]/UHS-I DDR200[3] sečtečkou Samsung microSD
|Rozměry
|15 x 11 x 1 (mm)
|Hmotnost
|Cca 0,25 g (jen karta)
|Rychlostní třída
|U3, V30[4], A2[5], Class 10
|U3, V30, A2, Class 10
|Rychlost sekvenčního čtení[6]
|Až 200 MB/s
|Až 170 MB/s
[1]1 GB = 1 000 000 000 bytů. Celková využitelná kapacita se může od nominální hodnoty lišit. Uživatelská kapacita se měří pomocí nástroje SD Formatter 3.1 se systémem FAT.
[2]Signál 1,8 V, frekvence až 208 MHz, rychlost přenosu až 104 MB/s, maximální odběr proudu 800 mA (v závislosti na testovacích podmínkách)
[3]Signál 1,8 V, frekvence až 208 MHz, rychlost přenosu až 200 MB/s, maximální odběr proudu 800 mA (v závislosti na testovacích podmínkách)
[4]Při natáčení videa se rychlostní třídou rozumí stabilní rychlost záznamu videa při frekvenci 30 MB/s (V30), což umožňuje nahrávání videa v reálném čase na zařízení s rozhraním UHS. Přenosové rychlosti se můžou lišit v závislosti na hostitelském zařízení.
[5]V oblasti aplikací se rychlostní třídou rozumí minimálně 4000 IOPS při náhodném čtení (A2), 2000 IOPS při náhodném zápisu (A2) a trvalý sekvenční zápis 10 MB/s (A1, A2), což je zárukou lepší činnosti aplikací. Přenosové rychlosti se můžou lišit v závislosti na hostitelském zařízení.
[6]microSD karta T7:výsledky interního testu. Při testování výkonu jsme použili kartu microSD Samsung T7 a čtečku karet microSD značky Samsung (verze 3.0) v kontrolovaném prostředí. Skutečné rychlosti čtení a zápisu se můžou lišit v závislosti na uživatelském prostředí.microSD karta T9:výsledky interního testu. Při testování výkonu jsme použili kartu microSD Samsung T9 a čtečku karet microSD značky Samsung (verze 3.0) v kontrolovaném prostředí. Skutečné rychlosti čtení a zápisu se můžou lišit v závislosti na uživatelském prostředí.
