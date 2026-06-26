Samsung Odyssey Neo G8 31,5″ – prohnutý herní monitor
4K monitor Samsung Odyssey Neo G8 se zakřiveným displejem, který vám zprostředkuje detailní obraz pro náročnou práci i multimediální zábavu. Tento model doplní vaši pracovní, multimediální i herní PC sestavu o velkou 31,5″ plochu, na které vše uvidíte jasně a přehledně. Obloukové prohnutí podporuje přirozené zorné pole značně připomíná propnutí lidského oka. Díky tomu je sledování displeje příjemnější a umožní vám ničím nerušené a pohlcující multimediální zážitky. Technologie Quantum Matrix zlepšuje kontrast a celkovou kvalitu obrazu.
Udržujte si náskok v každé akci
Monitor Samsung Odyssey Neo G8 disponuje obnovovací frekvencí 240 Hz a 1ms dobou odezvy. Díky tomu zobrazí extrémní akci dokonale plynule a bez zpoždění. Extra rychlé snímkování rozvine vaše herní schopnosti v plné šíři. Technologie AMD FreeSync Premium Pro zobrazí herní scény bez sekání a trhání. Díky perfektní synchronizaci monitoru s grafickou kartou si užijete stabilní snímkovou frekvenci po celou dobu hraní.Samsung Odyssey Neo G8
Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 31,5″ a 4K Ultra HD rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů nabízí jas 350 cd/m2 a dobu odezvy 1 ms. Obnovovací frekvence 240 Hz spolu s podporou technologie AMD FreeSync Premium Pro nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Použitím technologie VA je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. V neposlední řadě jistě potěší dva porty USB 3.0 pro rychlé připojení periferií, výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 31,5″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160
Kontrastní poměr: 1 000 000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× sluchátkový výstup
Barva: bílá – černá
Na českém trhu se tento model monitoru prodává za cena 22 990 Kč včetně DPH (26.6.2026).
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