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Samsung Odyssey Neo G8 31,5″ – prohnutý herní monitor

Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 26 června, 2026

4K monitor Samsung Odyssey Neo G8 se zakřiveným displejem, který vám zprostředkuje detailní obraz pro náročnou práci i multimediální zábavu. Tento model doplní vaši pracovní, multimediální i herní PC sestavu o velkou 31,5″ plochu, na které vše uvidíte jasně a přehledně. Obloukové prohnutí podporuje přirozené zorné pole značně připomíná propnutí lidského oka. Díky tomu je sledování displeje příjemnější a umožní vám ničím nerušené a pohlcující multimediální zážitky. Technologie Quantum Matrix zlepšuje kontrast a celkovou kvalitu obrazu.

Udržujte si náskok v každé akci

Monitor Samsung Odyssey Neo G8 disponuje obnovovací frekvencí 240 Hz a 1ms dobou odezvy. Díky tomu zobrazí extrémní akci dokonale plynule a bez zpoždění. Extra rychlé snímkování rozvine vaše herní schopnosti v plné šíři. Technologie AMD FreeSync Premium Pro zobrazí herní scény bez sekání a trhání. Díky perfektní synchronizaci monitoru s grafickou kartou si užijete stabilní snímkovou frekvenci po celou dobu hraní.

Hrajte na PC i konzoliběhem okamžiku Monitor Samsung Odyssey Neo G8 automaticky
rozpozná připojené zařízení a zobrazí daný signál. Díky tomu jsem
za pár vteřin v hlavním menu herní konzole nebo na ploše počítače či
notebooku a se zdlouhavým a frustrujícím hledáním správného vstupu se
můžete rozloučit. Ergonomická konstrukce umožňuje nastavení do požadované výšky i úhlu a plně se přizpůsobí vašim požadavkům.

Samsung Odyssey Neo G8

Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 31,5″ a 4K Ultra HD rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů nabízí jas 350 cd/m2 a dobu odezvy 1 ms. Obnovovací frekvence 240 Hz spolu s podporou technologie AMD FreeSync Premium Pro nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Použitím technologie VA je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. V neposlední řadě jistě potěší dva porty USB 3.0 pro rychlé připojení periferií, výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Součástí balení je DisplayPort kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: VA

Úhlopříčka: 31,5″

Poměr stran: 16 : 9

Rozlišení: 3840 × 2160

Kontrastní poměr: 1 000 000 : 1

Doba odezvy: 1 ms

Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.0, 1× sluchátkový výstup

Barva: bílá – černá

Na českém trhu se tento model monitoru prodává za cena 22 990 Kč včetně DPH (26.6.2026).

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