Recyklace elektroodpadu má konkrétní výsledky. Firmy díky ní loni ušetřily energii pro 18 tisíc domácností
Symbolických 2025 firem, obcí a institucí obdrželo za rok 2025 environmentální vyúčtování od společnosti REMA Systém. Jde o dokument, který přehledně ukazuje, jaký přínos mělo jejich odpovědné nakládání s elektroodpadem. Společně letos zapojené firmy uspořily víc než 65 milionů kilogramů CO₂ nebo 62 milionů kilowatthodin elektrické energie – to odpovídá ročním emisím 15 tisíc osobních automobilů nebo roční spotřebě přibližně 18 tisíc domácností.
Environmentální vyúčtování pomáhá firmám pochopit, jak odevzdání i jediného vysloužilého elektrozařízení k recyklaci významně pomáhá planetě a životnímu prostředí, a nabízí konkrétní přehled o dopadech zpětného odběru elektroodpadu. Podniky pak tato data využívají jako podklad pro nefinanční reporting, vstup pro řízení udržitelnosti nebo při komunikaci směrem k partnerům a zákazníkům.
„Firmy dnes stále častěji potřebují pracovat s konkrétními a ověřitelnými daty o dopadech svých aktivit. Environmentální vyúčtování jim umožňuje tato data jednoduše využít v praxi,“ vysvětluje Ondřej Rybyšar, analytik společnosti REMA Systém, která patří mezi tři největší kolektivní systémy zajišťující sběr odpadních elektrozařízení v České republice.
Recyklace jako měřitelný odpad
Dokument vyčísluje úspory dosažené zpětným odběrem – na každých 100 kilogramů správně odevzdaného elektroodpadu připadá v průměru úspora 211 kWh elektrické energie, 70 kg primárních surovin, 22 m³ vody, snížení emisí CO₂ o 221 kg a zamezení vzniku 400 kg odpadu. Pro představu – ekologická likvidace jedné lednice o hmotnosti 50 kg ušetří 34 kg primárních surovin, které by jinak bylo nutné získat těžbou a zpracováním přírodních zdrojů o hmotnosti přesahující několik set kilogramů.
„Environmentální vyúčtování ukazuje na komplexní význam celého recyklačního procesu. Nejde jen o opětovné využití surovin – díky zpětnému odběru dochází také k omezení těžby nových materiálů, a i tím se snižují celkové dopady na životní prostředí,“ upřesňuje Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém. Dodává, že s konkrétními čísly pak mohou podniky dál pracovat například v rámci ESG komunikace.
Environmentální vyúčtování připravuje REMA Systém ve spolupráci se společností CI3.Získávají ho subjekty, které v daném roce odevzdají alespoň 600 kilogramů odpadních elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém.
Environmentální vyúčtování za společnost REMA Systém
Společnost REMA Systém v loňském roce vysbírala celkem 29 491 110 kilogramů elektroodpadu, což představuje 74% míru zpětného odběru – o devět procentních bodů víc, než je zákonná hranice. Přispěla tak k ochraně životního prostředí a celkem uspořila:
- 62 273345 kWh elektrické energie
- 20 547932 kg primárních surovin
- 6 569124 m³ vody
- 2 350 693 l ropy
- 65 140288 kg CO₂
Zamezila také vzniku 116 115688 kilogramů odpadu.
O společnosti REMA Systém
Hlavními aktivitami společnosti REMA Systém jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení jako například pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny, mobilní telefony a další přístroje.
Svým klientům REMA Systém nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pak pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či odpadními elektrospotřebiči. V oblasti ochrany životního prostředí REMA Systém působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrozařízení.
