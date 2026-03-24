Plot nestačí: Po útoku v Pardubicích přichází bezpečnostní řešení, které hlídá celý areál
Po pátečním útoku na průmyslový areál v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako podezření na teroristický čin, zaznělo od premiéra Andrej Babiš jasné varování: zabezpečení areálů musí odpovídat nejmodernějším technologiím. Řešení, které tuto výzvu naplňuje, už přitom v České republice existuje. Pochází z českého technologického zázemí a je okamžitě dostupné.
„Pachatelé přelezli plot,“ uvedl premiér po incidentu, který odhalil zásadní slabinu tradičních bezpečnostních systémů. Ty sice dokážou chránit perimetr, ale jakmile je narušen, ztrácejí přehled o dění uvnitř areálu.
Právě tato mezera se podle odborníků ukázala jako kritická. Klasické technologie, mezi které patří kamery, infrazávory nebo plotová čidla, nedokážou přesně určit, kde se narušitel pohybuje, kolik jich je, ani jakým směrem se pohybují.
Sledování každého metru prostoru
Systém Coda Spatial od společnosti Octave, distribuovaný v České republice firmou WPA Secure, přináší zásadně odlišný přístup. Místo ochrany hranice sleduje celý objem areálu v reálném čase.
Lidarové senzory vytvářejí dvacetkrát za sekundu přesné 3D mračno bodů s přesností až 2 cm acelý systém je schopen dělat až desítky milionů měření během jediné vteřiny. Operátor tak okamžitě vidí nejen narušení, ale i přesnou polohu, trajektorii a chování každého objektu v prostoru.Součástí systému je také AI klasifikace, která rozlišuje člověka, vozidlo, zvíře nebo vegetaci, a výrazně tak omezuje falešné poplachy. Kamery se navíc automaticky natáčejí na sledovaný cíl bez zásahu obsluhy.
„Události v Pardubicích jsou tragickým, ale bohužel předvídatelným výsledkem spoléhání se na technologie minulého století. Plot byl přelezen během několika vteřin a nikdo nedokázal zareagovat včas. Klasická ochrana perimetru bohužel nestačí. Jakmile útočník překoná plot, stává se pro ni neviditelným. Coda Spatialpracuje jinak.Sleduje celý objem areálu v reálném čase, s přesností 2 cm, AI klasifikací a automatickým navedením kamer na každý pohybující se cíl. Tato technologie existuje, je dostupná v České republice a jsme připraveni ji nasadit okamžitě,“ říká Martin Vojtek, Executive Manager, Coda Spatial, Octave.
Digitální dvojče pro okamžité rozhodování
Klíčovým prvkem systému je digitální dvojče areálu, tedy přesná 3D replika prostředí, ve které operátor okamžitě chápe situaci bez nutnosti sledovat desítky kamerových záběrů.Systém funguje nepřetržitě a nezávisle na světelných podmínkách nebo počasí, což umožňuje spolehlivý monitoring ve dne i v noci.
Na aktuální bezpečnostní situaci reaguje také přenosné řešení MIND od WPA Secure. Jde o kompletní bezpečnostní systém integrovaný do jediného odolného kufru, který obsahuje lidar, kamery, server, baterii i komunikační modul.Systém je plně funkční do tří minut od vybalení a umožňuje okamžité nasazení bez nutnosti instalace nebo stavebních úprav.
WPA Secure nabízí technologii také formou služby (Security as a Service), která eliminuje potřebu vstupní investice. Firmy tak mohou okamžitě zvýšit úroveň zabezpečení a zároveň snížit provozní náklady.Automatizovaný monitoring navíc dokáže nahradit část práce fyzické ostrahy a zajistit nepřetržité pokrytí i rozsáhlých areálů.
Technologie prověřená po celém světě
Systém Coda Spatial byl v posledních letech nasazen při ochraně elektráren, věznic, železniční infrastruktury nebo diplomatických objektů. Platforma podporuje široké spektrum senzorů včetně lidarů a radarů a patří mezi nejpřesnější řešení svého druhu.
Za technologickým řešením stojí společnost WPA Secure, která vychází z dlouholetých zkušeností mateřské firmy WorkPressAviation v leteckém průmyslu.
„V leteckém průmyslu, kde působíme téměř dvacet let, se chybovost nepřipouští. Tuto kulturu preciznosti a nulové tolerance k selhání přinášíme přímo do oblasti fyzické bezpečnosti, tedy do odvětví, které nutně potřebuje modernizovat, aby obstálo v boji s dnešními hrozbami. Coda Spatial není jen produkt. Je to platforma budovaná se stejnou inženýrskou zodpovědností, jakou vyžaduje letecký průmysl,“ doplňuje Jiří Heckel, majitel společnosti WPA Secure.
