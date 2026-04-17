PC skříně Aquarius 8000 a ventilátory Corona 120 – nový standard pro výrazné a výkonné sestavy od ENDORFY

Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 17 dubna, 2026

ENDORFY rozšiřuje své portfolio o první showcase skříně, vybavené panely z tvrzeného skla (rovný boční panel a zakřivený přední panel). Inspirací byl design 60. let, který se u řady Aquarius 8000 propojuje s výrazným vzhledem a širokými možnostmi konfigurace – od herních sestav až po moderní pracovní stanice.

Řada zahrnuje modely Aquarius 8000 Corona a Aquarius 8000 Flex. Oba vynikají štíhlým profilem a širokou kompatibilitou – podporují grafické karty až do 450 mm, radiátory až do 420 mm a až deset ventilátorů. Tato úroveň flexibility umožňuje vytvořit pokročilé systémy chlazení přizpůsobené různým scénářům použití. Varianta Aquarius 8000 Corona je navíc vybavena čtyřmi nejnovějšími ventilátory ENDORFY Corona 120 ARGB: třemi ve verzi Reverse a jedním standardním, které jsou uvedeny na trh společně se skříněmi a jsou dostupné i samostatně. Konstrukce podporují základní desky ve formátech SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX a Mini-ITX.

Řada Aquarius 8000 nastavuje nový standard v kategorii showcase PC skříní – kombinuje charakteristický design s jednoduchostí instalace známou z klasických konstrukcí se zdrojem umístěným ve spodní části. Návrh stojí na rovnováze mezi formou a funkcí: velké perforované plochy a ventilátory společně zajišťují efektivní airflow i výrazný vizuální efekt. Spodní část navíc nabízí prostor pro beznástrojovou montáž disků s tlumením vibrací, což ocení uživatelé zaměření na akustický komfort a promyšlený design.

Design, který přitahuje pozornost

Řada Aquarius 8000 je navržena tak, aby dala tvé sestavě naplno vyniknout. Zakřivený panel z tvrzeného skla nabízí panoramatický pohled do interiéru a podtrhuje charakter celého buildu. Štíhlá kovová konstrukce spojuje eleganci s funkčností a přirozeně zapadne do moderních i klasických pracovních prostorů.

Jedním z výrazných prvků je umístění I/O panelu na boční straně skříně. Díky tomu máš pohodlný přístup k portům – včetně USB-C 3.2 Gen 2, dvou USB-A 3.2 Gen 1 a kombinovaného audio jacku – bez ohledu na to, jak je PC umístěné.

Plná svoboda při rozšiřování

ENDORFY kladl velký důraz na ergonomii a výkon chlazení. Vnitřní prostor řady Aquarius 8000 je navržen pro snadné rozšiřování a maximální efektivitu. Větší perforované plochy a mesh prachové filtry podporují efektivní airflow, zatímco odnímatelné panely a vysouvatelný spodní filtr usnadňují rychlé a pohodlné čištění.

  • Skříně zároveň nabízejí široké možnosti rozšíření:

·         podpora grafických karet až do 450 mm,

·         kompatibilita s radiátory až do 420 mm,

·         prostor až pro deset ventilátorů,

·         podpora základních desek SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX a Mini-ITX.

Podpora základních desek se zadními konektory (back-connect) přináší ještě větší flexibilitu, zatímco klasické uspořádání se zdrojem ve spodní části pomáhá udržet interiér čistý a přehledný. Skříň je navíc připravena i na vertikální montáž GPU pomocí běžně dostupných kitů, díky čemuž můžeš grafickou kartu ještě lépe vystavit.

Ventilátory Corona – výkon a styl

Aquarius 8000 Corona je vybavena čtyřmi ventilátory ENDORFY Corona 120 (tři ve verzi Reverse a jeden standardní). Jejich propracovaný design zaujme na první pohled: oboustranný ARGB kroužek vytváří konzistentní světelný efekt, zatímco rozsah 200–1600 ot./min., PWM regulace a FDB ložisko zajišťují tichý a stabilní chod. Výsledek? Plynulý výkon spojený s výraznou estetikou.

Verze Reverse s obrácenými lopatkami nasává vzduch dovnitř a zároveň zachovává plnou viditelnost ventilátoru – což je u showcase skříní klíčové. Ventilátory Corona 120 Reverse jsou navíc dostupné i samostatně, takže můžeš svůj systém chlazení snadno rozšířit.

Ekosystém, který dává moderním sestavám smysl

V kombinaci s ventilátory Corona 120 Reverse tvoří řada Aquarius 8000 kompletní základ pro moderní PC. Panoramatický design, široká kompatibilita a flexibilní možnosti chlazení dělají z řešení ENDORFY ideální volbu pro herní sestavy, pracovní stanice i každodenní použití.

ENDORFY Aquarius 8000 Corona – technická specifikace:

·         Kód produktu: EY2A021

·         EAN: 5903018669038

·         Typ produktu: PC skříň

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 497×520×239 mm

·         Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

·         Podpora back-connect základních desek: ano

·         Maximální délka grafické karty (GPU): 450 mm

·         Maximální výška chladiče CPU: 179 mm

·         Maximální délka zdroje (PSU): 440 mm

·         Počet rozšiřujících slotů: 7

·         Počet pozic pro disky:

o   interní:

§  3× 2,5″

§  2× 3,5″

·         Chlazení:

o   Maximální počet ventilátorů: 10 (120 mm) / 9 (140 mm)

o   Počet ventilátorů v balení: 4

§  Boční strana: 3× ventilátor Corona 120 Reverse (200–1600 ot./min.)

§  Zadní strana: 1× ventilátor Corona 120 (200–1600 ot./min.)

·         Kompatibilita radiátorů:

o   Boční strana: 120/140/240/280/360

o   Horní strana: 120/140/240/280/360/420

o   Zadní strana: 120/140

·         Prachové filtry:

o   Boční strana (mesh panel)

o   Horní strana (mesh panel)

o   Spodní strana

·         Tvrzené sklo:

o   Přední

o   Boční

·         Panel I/O:

o   1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)

o   2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)

o   1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)

o   1× tlačítko POWER

o   1× tlačítko RESET

o   1× LED indikace napájení

·         Záruka: 36 měsíců

ENDORFY Aquarius 8000 Flex – technická specifikace:

·         Kód produktu: EY2A022

·         EAN: 5903018669045

·         Typ produktu: PC skříň

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 497×520×239 mm

·         Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

·         Podpora back-connect základních desek: ano

·         Maximální délka grafické karty (GPU): 450 mm

·         Maximální výška chladiče CPU: 179 mm

·         Maximální délka zdroje (PSU): 440 mm

·         Počet slotů: 7

·         Počet pozic pro disky:

o   interní:

§  3× 2,5″

§  2× 3,5″

·         Chlazení:

o   Maximální počet ventilátorů: 10 (120 mm) / 9 (140 mm)

o   Počet ventilátorů v balení: 0

·         Kompatibilita radiátorů:

o   Boční strana: 120/140/240/280/360

o   Horní strana: 120/140/240/280/360/420

o   Zadní strana: 120/140

·         Prachové filtry:

o   Boční strana (mesh panel)

o   Horní strana (mesh panel)

o   Spodní strana

·         Tvrzené sklo:

o   Přední

o   Boční

·         Panel I/O:

o   1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)

o   2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)

o   1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)

o   1× tlačítko POWER

o   1× tlačítko RESET

o   1× LED napájení

·         Záruka: 36 měsíců

ENDORFY Corona 120 – technická specifikace:

·         Kód produktu: EY4A013

·         EAN: 5903018666068

·         Typ produktu: PC ventilátor

·         Rozměry ventilátoru: 120×120×25 mm

·         Ložisko ventilátoru: FDB

·         Otáčky ventilátoru: 200 (±100) – 1600 (±10%) ot./min.

·         Regulace (otáčky): PWM

·         Konektor (ventilátor): 4-pin (female)

·         Napětí (ventilátor): 12 V

·         Proud (ventilátor, špičkový): 0,23 A

·         Řízení (LED): ARGB

·         Konektor (LED): 3-pin (female)

·         Napětí (LED): 5 V

·         Proud (LED, špičkový): 0,30 A

·         Délka kabelu: 600 mm

·         Životnost (MTBF): 80 000 h

·         Záruka: 60 měsíců

ENDORFY Corona 120 Reverse – technická specifikace:

·         Kód produktu: EY4A015

·         EAN: 5903018666082

·         Typ produktu: PC ventilátor

·         Rozměry ventilátoru: 120×120×25 mm

·         Reverzní lopatky: ano

·         Ložisko ventilátoru: FDB

·         Otáčky ventilátoru: 200 (±100) – 1600 (±10%) ot./min.

·         Regulace (otáčky): PWM

·         Konektor (ventilátor): 4-pin (female)

·         Napětí (ventilátor): 12 V

·         Proud (ventilátor, špičkový): 0,23 A

·         Řízení (LED): ARGB

·         Konektor (LED): 3-pin (female)

·         Napětí (LED): 5 V

·         Proud (LED, špičkový): 0,30 A

·         Délka kabelu: 600 mm

·         Životnost (MTBF): 80 000 h

·         Záruka: 60 měsíců

Ceny

·         ENDORFY Aquarius 8000 Corona – 129 € s DPH, nebo 3 229CZK s DPH

·         ENDORFY Aquarius 8000 Flex -99 € s DPH, nebo 2 479CZK s DPH

·         ENDORFY Corona 120 –12,90 € s DPH, nebo 329CZK s DPH

·         ENDORFY Corona 120 Reverse – 12,90 € s DPH, nebo 329CZK s DPH

