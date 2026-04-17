PC skříně Aquarius 8000 a ventilátory Corona 120 – nový standard pro výrazné a výkonné sestavy od ENDORFY
ENDORFY rozšiřuje své portfolio o první showcase skříně, vybavené panely z tvrzeného skla (rovný boční panel a zakřivený přední panel). Inspirací byl design 60. let, který se u řady Aquarius 8000 propojuje s výrazným vzhledem a širokými možnostmi konfigurace – od herních sestav až po moderní pracovní stanice.
Řada zahrnuje modely Aquarius 8000 Corona a Aquarius 8000 Flex. Oba vynikají štíhlým profilem a širokou kompatibilitou – podporují grafické karty až do 450 mm, radiátory až do 420 mm a až deset ventilátorů. Tato úroveň flexibility umožňuje vytvořit pokročilé systémy chlazení přizpůsobené různým scénářům použití. Varianta Aquarius 8000 Corona je navíc vybavena čtyřmi nejnovějšími ventilátory ENDORFY Corona 120 ARGB: třemi ve verzi Reverse a jedním standardním, které jsou uvedeny na trh společně se skříněmi a jsou dostupné i samostatně. Konstrukce podporují základní desky ve formátech SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX a Mini-ITX.
Řada Aquarius 8000 nastavuje nový standard v kategorii showcase PC skříní – kombinuje charakteristický design s jednoduchostí instalace známou z klasických konstrukcí se zdrojem umístěným ve spodní části. Návrh stojí na rovnováze mezi formou a funkcí: velké perforované plochy a ventilátory společně zajišťují efektivní airflow i výrazný vizuální efekt. Spodní část navíc nabízí prostor pro beznástrojovou montáž disků s tlumením vibrací, což ocení uživatelé zaměření na akustický komfort a promyšlený design.
Design, který přitahuje pozornost
Řada Aquarius 8000 je navržena tak, aby dala tvé sestavě naplno vyniknout. Zakřivený panel z tvrzeného skla nabízí panoramatický pohled do interiéru a podtrhuje charakter celého buildu. Štíhlá kovová konstrukce spojuje eleganci s funkčností a přirozeně zapadne do moderních i klasických pracovních prostorů.
Jedním z výrazných prvků je umístění I/O panelu na boční straně skříně. Díky tomu máš pohodlný přístup k portům – včetně USB-C 3.2 Gen 2, dvou USB-A 3.2 Gen 1 a kombinovaného audio jacku – bez ohledu na to, jak je PC umístěné.
Plná svoboda při rozšiřování
ENDORFY kladl velký důraz na ergonomii a výkon chlazení. Vnitřní prostor řady Aquarius 8000 je navržen pro snadné rozšiřování a maximální efektivitu. Větší perforované plochy a mesh prachové filtry podporují efektivní airflow, zatímco odnímatelné panely a vysouvatelný spodní filtr usnadňují rychlé a pohodlné čištění.
- Skříně zároveň nabízejí široké možnosti rozšíření:
· podpora grafických karet až do 450 mm,
· kompatibilita s radiátory až do 420 mm,
· prostor až pro deset ventilátorů,
· podpora základních desek SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX a Mini-ITX.
Podpora základních desek se zadními konektory (back-connect) přináší ještě větší flexibilitu, zatímco klasické uspořádání se zdrojem ve spodní části pomáhá udržet interiér čistý a přehledný. Skříň je navíc připravena i na vertikální montáž GPU pomocí běžně dostupných kitů, díky čemuž můžeš grafickou kartu ještě lépe vystavit.
Ventilátory Corona – výkon a styl
Aquarius 8000 Corona je vybavena čtyřmi ventilátory ENDORFY Corona 120 (tři ve verzi Reverse a jeden standardní). Jejich propracovaný design zaujme na první pohled: oboustranný ARGB kroužek vytváří konzistentní světelný efekt, zatímco rozsah 200–1600 ot./min., PWM regulace a FDB ložisko zajišťují tichý a stabilní chod. Výsledek? Plynulý výkon spojený s výraznou estetikou.
Verze Reverse s obrácenými lopatkami nasává vzduch dovnitř a zároveň zachovává plnou viditelnost ventilátoru – což je u showcase skříní klíčové. Ventilátory Corona 120 Reverse jsou navíc dostupné i samostatně, takže můžeš svůj systém chlazení snadno rozšířit.
Ekosystém, který dává moderním sestavám smysl
V kombinaci s ventilátory Corona 120 Reverse tvoří řada Aquarius 8000 kompletní základ pro moderní PC. Panoramatický design, široká kompatibilita a flexibilní možnosti chlazení dělají z řešení ENDORFY ideální volbu pro herní sestavy, pracovní stanice i každodenní použití.
ENDORFY Aquarius 8000 Corona – technická specifikace:
· Kód produktu: EY2A021
· EAN: 5903018669038
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 497×520×239 mm
· Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX
· Podpora back-connect základních desek: ano
· Maximální délka grafické karty (GPU): 450 mm
· Maximální výška chladiče CPU: 179 mm
· Maximální délka zdroje (PSU): 440 mm
· Počet rozšiřujících slotů: 7
· Počet pozic pro disky:
o interní:
§ 3× 2,5″
§ 2× 3,5″
· Chlazení:
o Maximální počet ventilátorů: 10 (120 mm) / 9 (140 mm)
o Počet ventilátorů v balení: 4
§ Boční strana: 3× ventilátor Corona 120 Reverse (200–1600 ot./min.)
§ Zadní strana: 1× ventilátor Corona 120 (200–1600 ot./min.)
· Kompatibilita radiátorů:
o Boční strana: 120/140/240/280/360
o Horní strana: 120/140/240/280/360/420
o Zadní strana: 120/140
· Prachové filtry:
o Boční strana (mesh panel)
o Horní strana (mesh panel)
o Spodní strana
· Tvrzené sklo:
o Přední
o Boční
· Panel I/O:
o 1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)
o 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
o 1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)
o 1× tlačítko POWER
o 1× tlačítko RESET
o 1× LED indikace napájení
· Záruka: 36 měsíců
ENDORFY Aquarius 8000 Flex – technická specifikace:
· Kód produktu: EY2A022
· EAN: 5903018669045
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 497×520×239 mm
· Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX
· Podpora back-connect základních desek: ano
· Maximální délka grafické karty (GPU): 450 mm
· Maximální výška chladiče CPU: 179 mm
· Maximální délka zdroje (PSU): 440 mm
· Počet slotů: 7
· Počet pozic pro disky:
o interní:
§ 3× 2,5″
§ 2× 3,5″
· Chlazení:
o Maximální počet ventilátorů: 10 (120 mm) / 9 (140 mm)
o Počet ventilátorů v balení: 0
· Kompatibilita radiátorů:
o Boční strana: 120/140/240/280/360
o Horní strana: 120/140/240/280/360/420
o Zadní strana: 120/140
· Prachové filtry:
o Boční strana (mesh panel)
o Horní strana (mesh panel)
o Spodní strana
· Tvrzené sklo:
o Přední
o Boční
· Panel I/O:
o 1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)
o 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
o 1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)
o 1× tlačítko POWER
o 1× tlačítko RESET
o 1× LED napájení
· Záruka: 36 měsíců
ENDORFY Corona 120 – technická specifikace:
· Kód produktu: EY4A013
· EAN: 5903018666068
· Typ produktu: PC ventilátor
· Rozměry ventilátoru: 120×120×25 mm
· Ložisko ventilátoru: FDB
· Otáčky ventilátoru: 200 (±100) – 1600 (±10%) ot./min.
· Regulace (otáčky): PWM
· Konektor (ventilátor): 4-pin (female)
· Napětí (ventilátor): 12 V
· Proud (ventilátor, špičkový): 0,23 A
· Řízení (LED): ARGB
· Konektor (LED): 3-pin (female)
· Napětí (LED): 5 V
· Proud (LED, špičkový): 0,30 A
· Délka kabelu: 600 mm
· Životnost (MTBF): 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
ENDORFY Corona 120 Reverse – technická specifikace:
· Kód produktu: EY4A015
· EAN: 5903018666082
· Typ produktu: PC ventilátor
· Rozměry ventilátoru: 120×120×25 mm
· Reverzní lopatky: ano
· Ložisko ventilátoru: FDB
· Otáčky ventilátoru: 200 (±100) – 1600 (±10%) ot./min.
· Regulace (otáčky): PWM
· Konektor (ventilátor): 4-pin (female)
· Napětí (ventilátor): 12 V
· Proud (ventilátor, špičkový): 0,23 A
· Řízení (LED): ARGB
· Konektor (LED): 3-pin (female)
· Napětí (LED): 5 V
· Proud (LED, špičkový): 0,30 A
· Délka kabelu: 600 mm
· Životnost (MTBF): 80 000 h
· Záruka: 60 měsíců
Ceny
· ENDORFY Aquarius 8000 Corona – 129 € s DPH, nebo 3 229CZK s DPH
· ENDORFY Aquarius 8000 Flex -99 € s DPH, nebo 2 479CZK s DPH
· ENDORFY Corona 120 –12,90 € s DPH, nebo 329CZK s DPH
· ENDORFY Corona 120 Reverse – 12,90 € s DPH, nebo 329CZK s DPH
