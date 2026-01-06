Nové ENDORFY Palm Rest V2 přináší pohodlí s magnetickým uchycením
ENDORFY představuje tři nové magnetické opěrky zápěstí navržené pro každodenní pohodlí: Thock Palm Rest V2, Thock TKL Palm Rest V2 a Thock 75% Palm Rest V2. Každá z nich je vyrobena z podpůrné paměťové pěny potažené měkkou PU kůží. Poskytují stabilní a ergonomicky tvarovanou oporu rukou při práci i hraní – ideální pro každého, kdo tráví u stolu dlouhé hodiny. Tato řada je určena majitelům klávesnic Thock a Thock V2 v drátových i bezdrátových verzích, ale stejně dobře ladí i s klávesnicemi jiných značek. Každá Palm Rest V2 nabízí komfortní oporu zápěstí a už od prvního použití znatelně zlepšuje každodenní ergonomii
Pohodlí, které se přizpůsobí tobě
Řada Thock Palm Rest V2 je navržena tak, aby pod tvýma rukama doslova zmizela – v tom nejlepším slova smyslu. Kvalitní paměťová pěna reaguje na tlak i teplotu a přirozeně se přizpůsobí poloze zápěstí. Povrch je potažen měkkou PU kůží, která poskytuje hladkou a stabilní oporu i při dlouhých hodinách u stolu.
Sada magnetických úchytů umožňuje rychlé, bezpečné a zcela bezpracné připojení. Stačí připevnit magnety na klávesnici Thock nebo Thock V2 a opěrka se okamžitě spojí. Všechno drží pevně na místě, ať pracuješ jakkoli intenzivně. U jiných klávesnic podobných rozměrů Thock Palm Rest V2 funguje stejně dobře a vytvoří pohodlné, ergonomické uspořádání.
Vždy po ruce
Řada Thock Palm Rest V2 je precizně navržena tak, aby skutečně zlepšila pohodlí při práci i hraní. Každý model spojuje měkkou paměťovou pěnu, hladkou PU kůži a magnetické úchyty, které zajišťují stabilní a komfortní oporu rukou bez ohledu na to, jakou klávesnici používáš. Je to jednoduchá a elegantní volba pro každého, kdo chce setup, který je stejně příjemný na používání, jako je výkonný.
ENDORFY Thock Palm Rest V2 – technické specifikace
· Kód produktu: EY0E011
· EAN: 5903018668536
· Typ produktu: opěrka zápěstí
· Barva: šedá
· Materiál: PU kůže, výplň z paměťové pěny
· Kompatibilita:
o klávesnice ENDORFY Thock V2, Thock V2 Wireless, Thock a Thock Wireless
o klávesnice jiných značek podobných rozměrů
· Rozměry (D×Š×V): 442,5 × 72 × 18,8 mm
· Záruka: 24 měsíců
ENDORFY Thock TKL Palm Rest V2 – technické specifikace
· Kód produktu: EY0E012
· EAN: 5903018668543
· Typ produktu: opěrka zápěstí
· Barva: šedá
· Materiál: PU kůže, výplň z paměťové pěny
· Kompatibilita:
o klávesnice ENDORFY Thock V2 TKL, Thock V2 TKL Wireless, Thock TKL a Thock TKL Wireless
o klávesnice jiných značek podobných rozměrů
· Rozměry (D×Š×V): 359,5 × 72 × 18,8 mm
· Záruka: 24 měsíců
ENDORFY Thock 75% Palm Rest V2 – technické specifikace
· Kód produktu: EY0E013
· EAN: 5903018668550
· Typ produktu: opěrka zápěstí
· Barva: šedá
· Materiál: PU kůže, výplň z paměťové pěny
· Kompatibilita:
o klávesnice ENDORFY Thock V2 75 %, Thock V2 75%Wireless, Thock 75 % a Thock 75%Wireless
o klávesnice jiných značek podobných rozměrů
· Rozměry (D×Š×V): 325,6 × 72 × 18,8 mm
· Záruka: 24 měsíců
Ceny
EY0E011 – Endorfy Thock Palm Rest V2: 15,90 € s DPH, nebo 409 CZKs DPH
EY0E012 – Endorfy Thock TKL Palm Rest V2: 15,90 € s DPH, nebo 409 CZK s DPH
EY0E013 – Endorfy Thock 75% Palm Rest V2: 15,90 € s DPH, nebo 409 CZK s DPH
