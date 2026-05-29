NIS2 mění pravidla hry. Firmy budou muset lépe řídit přístupy do sítí
Počet zařízení připojených do firemních sítí dlouhodobě roste. Vedle počítačů a mobilů přibývají IoT prvky, tiskárny, kamery nebo senzory, které často nemají dostatečné bezpečnostní mechanismy. Právě tato zařízení dnes patří mezi časté slepé body firemní infrastruktury.
Ještě donedávna stačilo chránit hranici firemní sítě. Dnes ale perimetr prakticky neexistuje. Zaměstnanci pracují odkudkoli, firmy využívají cloud a do infrastruktury se připojují desítky typů zařízení včetně těch, která ani neumí standardní autentizaci. Každý uživatel i každé zařízení se tak stává samostatným vstupním bodem. „Firmy dnes neřeší jeden přístup do sítě, ale stovky až tisíce paralelních přístupů. A každý z nich může být slabým místem,“ říká Martin Votava, obchodní ředitel společnosti COMGUARD, která se zabývá IT bezpečností firem.
Na tuto realitu reaguje i evropská směrnice NIS2, která klade důraz na řízení identit, přístupů a celkovou kontrolu nad tím, kdo a co se do sítě připojuje. Pro mnoho organizací to znamená zásadní změnu přístupu. „NIS2 není jen o splnění regulatorních požadavků. Nutí firmy přemýšlet o tom, zda mají své přístupy skutečně pod kontrolou, nebo jen spoléhají na historické nastavení,“ doplňuje Votava.
Jedním z klíčových principů, který se v této souvislosti prosazuje, je Zero Trust. Ten opouští představu důvěryhodné interní sítě a staví na průběžném ověřování každého přístupu. V praxi to znamená, že žádný uživatel ani zařízení nemá automaticky důvěru a přístup získává pouze na základě jasně definovaných pravidel. „Zero Trust není technologie, ale způsob uvažování. Bez nástrojů, které umí přístupy skutečně řídit, ale zůstává jen na papíře,“ upozorňuje Martin Votava.
Právě zde vstupují do hry systémy typu Network Access Control, které fungují jako řídicí vrstva mezi uživatelem a sítí. Dokážou vyhodnotit, kdo se připojuje, s jakým zařízením a v jakém stavu, a podle toho rozhodnout o rozsahu přístupu. Moderní řešení zároveň zajišťují přehled o všech zařízeních v síti a umožňují reagovat na incidenty v reálném čase. „Klíčová je viditelnost. Pokud organizace neví, co má v síti, nemůže to efektivně chránit ani řídit,“ říká Votava.
Podobná řešení dnes kromě enterprise segmentu cílí i na středně velké organizace, které dříve považovaly NAC za příliš komplexní nebo nákladný. Příkladem je například NACVIEW, které podporuje heterogenní síťová prostředí bez vazby na konkrétního výrobce a dokáže identifikovat i zařízení, která nepodporují standardní autentizaci, například IoT prvky, tiskárny nebo kamery.
Součástí tohoto řešení je také kontrola bezpečnostního stavu koncových zařízení před připojením do sítě nebo možnost automatické izolace zařízení při detekci hrozby. Pro menší organizace může být zajímavé i to, že některé funkce – například DHCP server nebo certifikační autorita – integruje přímo do jednoho systému. „Firmy často odrazuje představa složitosti a nákladů. Ve skutečnosti dnes existují řešení, která umožňují začít postupně, a přitom získat nad přístupy reálnou kontrolu,“ uzavírá Martin Votava z COMGUARD.
