N-GEAR BLAZOOKA 703 – černý BT reproduktor se 100W
Bluetooth reproduktor N-GEAR BLAZOOKA 703 pro bezdrátové přehrávání hudby. Součástí balení je mikrofon, takže můžete s přáteli náležitě otestovat pěvecké vlohy. Díky kompaktním rozměrům a nízké váze pod 1 kg se vaše další párty bude dít, kdekoli budete chtít. N-GEAR BLAZOOKA 703 představuje ideálního společníka nejen na večírky, ale také na cesty za dobrodružstvím, pikniky, na posezení v parku apod. Díky snadné přenosnosti je připraven ihned jít s vámi. Připojení je realizováno skrze rozhraní Bluetooth. Díky tomu můžete bezdrátově přehrávat hudbu a další zvukový obsah ze smartphonů či tabletů. Spárování je rychlé, jednoduché, a především bez obtěžujícího kabelu.
Přenosný reproduktor s výkonem 100 W a barevným LED podsvícením zajistí dostatečné ozvučení vaší párty. Hudbu lze přehrávat jak drátově skrze AUX vstup, tak i bezdrátově pomocí technologie Bluetooth. Pro rychlé přehrávání z paměťových médií je přítomen USB port. Pokud si párty chcete opravdu užít, můžete využít také bezdrátový mikrofon (součástí balení). Vestavěná baterie zajistí až 5 hodin provozu. Nabíjení je realizováno skrze konektor USB-C.
Součástí balení je bezdrátový mikrofon a nabíjecí USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Výkon: 100 W
Možnosti připojení: USB, AUX vstup, vstup pro mikrofon, USB-C (nabíjení)
Bezdrátové připojení: Bluetooth
Speciální příslušenství: 1× bezdrátový mikrofon
Rozměry: 250 × 90 × 90 mm
Hmotnost: 738 g
Barva: černá
Na českém trhu se tento reprodutkor prodává za cenu 1 490 Kč včetně DPH (březen 2026).
