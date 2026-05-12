MSI VERSA 300 Wireless 8K – herní BT myš

Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 12 května, 2026

Profesionální bezdrátová herní myš s ultra vysokým polling rate 8000 Hz a precizním optickým senzorem.

Herní myš MSI VERSA 300 WIRELESS 8K je vybavena špičkovým optickým senzorem PixArt PAW3395 s maximálním rozlišením až 26000 DPI a extrémně rychlým polling rate 8000 Hz (0,125 ms). Technologie MSI SWIFTSPEED zajišťuje stabilní bezdrátové připojení s minimální latencí, které konkuruje kabelovému řešení.

Myš nabízí tři možnosti připojení – bezdrátové 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 nebo klasické USB připojení pomocí 2m FriXionFree kabelu. Díky ultralehké konstrukci o hmotnosti pouhých 66 gramů a výdrži baterie až 196 hodin je ideální pro dlouhé herní maratony. Protiskluzové boční strany s diamantovým vzorem umožňují hráčům pevně držet myš v ruce pro přesné manévry s vynikajícím pocitem.

  • Optický senzor PixArt PAW3395 s rozlišením až 26000 DPI a 8000 Hz pro maximální přesnost
  • Tři možnosti připojení: 2,4 GHz (MSI SWIFTSPEED), Bluetooth 5.3 nebo kabelové USB 2.0
  • Ultralehká konstrukce o hmotnosti pouze 66 gramů pro rychlé a přesné pohyby
  • Výdrž baterie až 196 hodin na jedno nabití pro dlouhodobé hraní bez přerušení
  • Šest úrovní DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 26000
  • Vysoce odolné spínače s životností přes 60 milionů kliknutí pro dlouhodobou spolehlivost
  • Čisté PTFE skluznice pro téměř bezodporový pohyb po podložce
  • Design s diamantovými protiskluzovými úchopy
  • RGB LED podsvícení s předdefinovanými efekty pro personalizaci

Technologie MSI SWIFTSPEED
Proprietární bezdrátová technologie MSI SWIFTSPEED zajišťuje stabilní připojení na frekvenci 2,4 GHz s minimální latencí srovnatelnou s kabelovým připojením. Systém je optimalizován pro herní výkon s polling rate až 8000 Hz.

Ergonomie a pohodlí
Ergonomický tvar myši je navržen pro všechny velikosti rukou a optimalizuje úchop pro lepší podporu dlaně. Diamantový vzor na bocích poskytuje vynikající úchop a umožňuje pevné držení myši při přesných manévrech.

Kompatibilita a software
Myš je kompatibilní s operačními systémy Windows 10 a novějšími. Pomocí softwaru lze nastavit DPI, programovat tlačítka a přizpůsobit RGB podsvícení.

Obsah balení
Myš MSI VERSA 300 WIRELESS 8K, USB bezdrátový přijímač, 2m FriXionFree kabel (USB-C na USB-A), stručný návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: PixArt PAW3395 optický
Rozlišení: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 26000 DPI
Připojení: 2,4 GHz (MSI SWIFTSPEED), Bluetooth 5.3, USB 2.0
Počet tlačítek: 6
Životnost spínačů: 60 milionů kliknutí
Výdrž baterie: až 196 hodin
Podsvícení: RGB LED
Délka kabelu: 2 m FriXionFree (USB-C na USB-A)
Rozměry: 125 × 64 × 41 mm
Hmotnost: 66 g
Kompatibilita: Windows 10 a novější

Na českém trhu se tento model herní myši prodává za cenu 1850 Kč včtně DPH (květen 2026).

