MSI MAG 275CQRF QD E2 27″ – prohnutý herní monitor
Herní monitor MSI MAG 275CQRF QD E2, který rozjasní herní světy a nezapomene při tom na ostrý obraz a pestré barvy. Displej s úhlopříčkou 27 palců nabízí velkou plochu pro komfortní sledování obsahu. Obrazovka je navíc zakřivena, díky čemuž přispívá k přirozenému zornému poli a příjemné konzumaci obsahu po dlouhou dobu. Ve spojení s rozlišením WQHD vás vtáhne hluboko do centra dění a stanete se součástí epických bitev, přestřelek, závodů nebo jezdeckých simulátorů.
Monitor MSI MAG 275CQRF QD E2 je vybaven Rapid VA panelem a v kombinaci s s Quantum Dot technologií produkuje přesné a živé vizuální zážitky. Pokrývá 97 % DCI-P3 barevného prostoru, díky čemuž jsou všechny odstíny barev věrné a realistické. A když přijde na řadu zběsilá akce, tento model vytáhne 180Hz obnovovací frekvenci a 0,5ms (GtG) dobu odezvy, aby byl každý pohyb zaznamenán ostře a bez rozmazání. Technologie AMD FreeSync se postará o to, aby se obraz netrhal, nesekal a nepřivolával vzpomínky na duchy dob minulých.
Díky podpoře HDR Ready mají scény hloubku i potřebný kontrast. A pokud si potrpíte na vyladěné zážitky, díky aplikaci Gaming Intelligence si upravíte herní režimy přesně podle představ. Herní monitor MSI MAG 275CQRF QD E2 má ve svém inventáři konektor DisplayPort 1.4, dvojici HDMI 2.0b, a USB-C (DP alt. + PD 15W). Díky tomu umožní pohodlný gaming na PC i herní konzoli, a dokonce také připojení smartphonu.
Herní monitor MSI MAG 275CQRF QD E2 s úhlopříčkou 27″ kombinuje pokročilou Quantum Dot technologii s vysokou 180Hz obnovovací frekvencí pro maximální herní zážitek. WQHD rozlišení 2560 × 1440 px na Rapid VA panelu s 1500R zakřivením poskytuje ostré detaily a přirozené zobrazení.
Monitor vyniká extrémně rychlou 0,5ms odezvou (GtG) a podporou AMD FreeSync™ technologie pro eliminaci trhání obrazu. HDR Ready podpora a pokrytí 97 % Adobe RGB a 97 % DCI-P3 barevného prostoru zajišťuje věrné barvy pro profesionální i herní použití.
- 27″ Rapid VA panel s WQHD rozlišením 2560 × 1440 px a 1500R zakřivením
- Quantum Dot technologie pro přesné barvy a pokrytí 97 % DCI-P3 barevného prostoru
- Ultrarychlá 180Hz obnovovací frekvence s 0,5ms odezvou (GtG, Min.)
- AMD FreeSync™ technologie pro plynulé hraní bez trhání obrazu
- HDR Ready podpora pro zvýšený kontrast a detaily ve stínech
- Bohatá konektivita včetně DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0b a USB-C s PD 15 W
- Ergonomické nastavení výšky, náklonu a otáčení s VESA 75 × 75 mm
- Aplikace Gaming Intelligence pro snadné nastavení herních režimů
Pokročilé zobrazovací technologie
Rapid VA panel zajišťuje intenzitu a čistotu barev při hraní, zatímco Quantum Dot technologie poskytuje přesné barevné podání odpovídající kinematografickému standardu DCI-P3. Vysoký kontrast 5000 : 1 a jas 300 nitů zajišťují výrazné detaily.
Herní výkon a plynulost
Kombinace 180Hz obnovovací frekvence s 0,5ms odezvou eliminuje rozmazání pohybu a input lag. AMD FreeSync s rozsahem 48–180 Hz synchronizuje snímkovou frekvenci s grafickou kartou pro dokonale plynulý obraz.
Konektivita a ergonomie
Monitor nabízí DisplayPort 1.4 pro plné WQHD při 180 Hz, dva HDMI 2.0b porty pro WQHD při 144 Hz a USB-C s DisplayPort alternativním režimem a 15W nabíjením. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky 0–110 mm, náklonu -5° až +20° a otáčení ± 20°.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (68,58 cm)
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Panel: Rapid VA s 1500R zakřivením
Obnovovací frekvence: 180 Hz
Odezva: 0,5 ms (GtG, Min.)
Jas: 300 nitů
Kontrast: 5000 : 1
Barevný prostor: 97 % Adobe RGB, 97 % DCI-P3, 150 % sRGB
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Konektory: 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0b, 1× USB-C (DP alt. + PD 15W)
USB porty: 2× USB 2.0, 1× USB-B 2.0
Rozměry: 611,5 × 428,7 × 236,7 mm
Hmotnost: 5,7 kg
Na českém trhu se tento herní monitor podává za cenu 6 850 Kč včetně DPH (březen 2026)
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35