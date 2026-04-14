MSI MAG 274QF X24 27″ – herní monitor s odezvou 0,5ms
Představujeme herní monitor MSI MAG 274QF X24 s 27″ displejem v rozlišení WQHD (2560 × 1440 px). Díky technologii Rapid IPS poskytuje extrémně rychlou odezvu 0,5 ms (GtG, Min.) a obnovovací frekvenci 240 Hz, což zajišťuje plynulý obraz bez trhání a rozmazání při dynamických herních scénách.
Monitor je vybaven pokročilou technologií AI Vision, která automaticky optimalizuje jas, kontrast a sytost barev podle zobrazovaného obsahu. Podpora AMD FreeSync Premium v rozsahu 48–240 Hz eliminuje trhání obrazu a zajišťuje plynulý herní zážitek. S HDR Ready podporou, širokými pozorovacími úhly 178°/178° a pokrytím 130 % sRGB barevného prostoru nabízí vynikající kvalitu obrazu pro náročné hráče i profesionály.
- Rapid IPS panel s ultrarychlou odezvou 0,5 ms (GtG, Min.) a obnovovací frekvencí 240 Hz pro herní výhodu v e-sportu
- AMD FreeSync Premium s aktivním rozsahem 48–240 Hz pro plynulý obraz bez trhání
- AI Vision technologie pro automatickou optimalizaci jasu, kontrastu a barevné sytosti
- Vynikající barevné pokrytí 130 % sRGB, 103 % DCI-P3 a 111 % Adobe RGB (CIE1976)
- 10bitová hloubka barev (8 bit + FRC) s 1,07 miliardami zobrazitelných barev
- Kompletní konektivita s DisplayPort 1.4a (HBR3), 2× HDMI 2.0b a výstupem na sluchátka
Ergonomie a ovládání
Monitor nabízí nastavitelný náklon -5° až +20° a podporu VESA 100 × 100 mm pro montáž na stěnu nebo rameno. Ovládání je řešeno praktickým pětisměrným joystickem pro snadnou navigaci v menu.
Zdraví očí
Funkce Less Blue Light softwarově redukuje emisi modrého světla v oblasti modro-fialového spektra, čímž snižuje únavu očí při dlouhodobém používání. Antireflexní povrch minimalizuje odrazy a zlepšuje čitelnost.
Energetická účinnost
Spotřeba v aktivním režimu činí 26 kWh/1000h, v pohotovostním režimu pouze 0,5 W a ve vypnutém stavu 0,3 W. Monitor je vybaven interním zdrojem s univerzálním vstupem 100–240 V.
Obsah balení
DisplayPort kabel, napájecí kabel C13, manuál.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (68,58 cm)
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Typ panelu: Rapid IPS
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Odezva: 0,5 ms (GtG, Min.), 1 ms (MPRT)
Jas: 250 cd/m² (SDR)
Kontrast: 1 000 : 1 (statický), 100 000 000 : 1 (dynamický)
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Barevný prostor: 130 % sRGB, 103 % DCI-P3, 111 % Adobe RGB
Porty: 1× DisplayPort 1.4a, 2× HDMI 2.0b, 1× audio výstup
Rozměry se stojanem: 613,5 × 438,5 × 249,7 mm
Hmotnost: 4,7 kg (se stojanem), 4,2 kg (bez stojanu)
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 4 990 Kč včetně DPH (duben 2026).
