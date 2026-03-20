20 Bře 2026
Home  »  HARDWARE   »   MSI Gaming MAG 274CQF 27″ – herní prohnutý monitor

MSI Gaming MAG 274CQF 27″ – herní prohnutý monitor

Rubrika: HARDWARE Od: admin Dne: 20 března, 2026

Prohnutý herní monitor MSI Gaming MAG 274CQF s velkým 27palcovým displejem, který vám zprostředkuje nové možnosti vnímání prostoru při hraní her, sledování multimédií a další digitální zábavě. Tento model poskytuje komfortní plochu pro konzumaci jakéhokoli obsahu.

Disponuje moderním Rapid VA panelem a 180Hz obnovovací frekvencí, která rozkmitá obraz k naprosté plynulosti a FPS hry si vychutnáte do posledního pohybu. Díky WQHD rozlišení máte o poznání více pixelů, které vykouzlí ostrý obraz a rozšíří obzory – doslova. Více místa znamená také více detailů, více scenérie a také zachycení více nepřátel pro jeden přesně mířený headshot.

Prémiový herní monitor MSI MAG 274CQF kombinuje 27″ Rapid VA panel s 1500R zakřivením pro maximální ponoření do hry. Díky WQHD rozlišení 2560 × 1440 px nabízí o 77 % více pixelů než Full HD displeje, zatímco 180Hz obnovovací frekvence a bleskurychlá 0,5ms odezva (GtG) zajišťují absolutní plynulost při rychlých herních sekvencích.

Monitor je optimalizován pro konzolové hraní s podporou PS5 a Xbox Series X|S a disponuje pokročilými funkcemi jako HDR Ready, Adaptive-Sync technologií a širokým barevným gamutem pokrývajícím 128 % sRGB a 93 % DCI-P3 prostoru.

  • 27″ Rapid VA panel s 1500R zakřivením pro pohlcující herní zážitek
  • WQHD rozlišení 2560 × 1440 px s vysokým kontrastním poměrem 5000 : 1
  • Extrémně rychlá 180Hz obnovovací frekvence s 0,5ms GtG odezvou
  • HDR Ready podpora pro lepší kontrast a detaily ve stínech
  • Široký barevný gamut 128 % sRGB a 93 % DCI-P3 pro přesné barvy
  • Konzolový režim optimalizovaný pro PS5 a Xbox Series X|S
  • Adaptive-Sync technologie proti trhání obrazu
  • Bezrámečkový design s antireflexní úpravou povrchu

Pokročilé herní technologie
Rapid VA panel zajišťuje intenzivní a čisté barvy při hraní s vysokým kontrastním poměrem a širokými pozorovacími úhly 178°. Adaptive-Sync technologie eliminuje trhání obrazu a poskytuje plynulý herní zážitek.

Konektivita a kompatibilita
Monitor nabízí DisplayPort 1.4 s podporou plných 180Hz při WQHD rozlišení a dva HDMI 2.0b porty s podporou až 144Hz. Konzolový režim automaticky optimalizuje nastavení pro herní konzole.

Ergonomie a ovládání
Praktický 5směrový joystick navigator umožňuje snadné ovládání OSD menu. Monitor podporuje VESA mounting 100 × 100 mm a je vybaven Kensington Lock pro zabezpečení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27″ (68,58 cm)
Panel: Rapid VA s 1500R zakřivením
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Obnovovací frekvence: 180 Hz
Odezva: 0,5 ms (GtG, min.)
Jas: 300 cd/m²
Kontrastní poměr: 5000 : 1
Barevný gamut: 128 % sRGB, 93 % DCI-P3
Konektory: 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0b, 3,5mm jack
Rozměry: 614 × 438 × 250 mm
Hmotnost: 3,4 kg

Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 4 490 Kč včetně DPH (březen 2026).

Email this page
Print Friendly, PDF & Email
Share

Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/mpx/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist
Share