MSI Gaming MAG 274CQF 27″ – herní prohnutý monitor
Prohnutý herní monitor MSI Gaming MAG 274CQF s velkým 27palcovým displejem, který vám zprostředkuje nové možnosti vnímání prostoru při hraní her, sledování multimédií a další digitální zábavě. Tento model poskytuje komfortní plochu pro konzumaci jakéhokoli obsahu.
Disponuje moderním Rapid VA panelem a 180Hz obnovovací frekvencí, která rozkmitá obraz k naprosté plynulosti a FPS hry si vychutnáte do posledního pohybu. Díky WQHD rozlišení máte o poznání více pixelů, které vykouzlí ostrý obraz a rozšíří obzory – doslova. Více místa znamená také více detailů, více scenérie a také zachycení více nepřátel pro jeden přesně mířený headshot.
Prémiový herní monitor MSI MAG 274CQF kombinuje 27″ Rapid VA panel s 1500R zakřivením pro maximální ponoření do hry. Díky WQHD rozlišení 2560 × 1440 px nabízí o 77 % více pixelů než Full HD displeje, zatímco 180Hz obnovovací frekvence a bleskurychlá 0,5ms odezva (GtG) zajišťují absolutní plynulost při rychlých herních sekvencích.
Monitor je optimalizován pro konzolové hraní s podporou PS5 a Xbox Series X|S a disponuje pokročilými funkcemi jako HDR Ready, Adaptive-Sync technologií a širokým barevným gamutem pokrývajícím 128 % sRGB a 93 % DCI-P3 prostoru.
- 27″ Rapid VA panel s 1500R zakřivením pro pohlcující herní zážitek
- WQHD rozlišení 2560 × 1440 px s vysokým kontrastním poměrem 5000 : 1
- Extrémně rychlá 180Hz obnovovací frekvence s 0,5ms GtG odezvou
- HDR Ready podpora pro lepší kontrast a detaily ve stínech
- Široký barevný gamut 128 % sRGB a 93 % DCI-P3 pro přesné barvy
- Konzolový režim optimalizovaný pro PS5 a Xbox Series X|S
- Adaptive-Sync technologie proti trhání obrazu
- Bezrámečkový design s antireflexní úpravou povrchu
Pokročilé herní technologie
Rapid VA panel zajišťuje intenzivní a čisté barvy při hraní s vysokým kontrastním poměrem a širokými pozorovacími úhly 178°. Adaptive-Sync technologie eliminuje trhání obrazu a poskytuje plynulý herní zážitek.
Konektivita a kompatibilita
Monitor nabízí DisplayPort 1.4 s podporou plných 180Hz při WQHD rozlišení a dva HDMI 2.0b porty s podporou až 144Hz. Konzolový režim automaticky optimalizuje nastavení pro herní konzole.
Ergonomie a ovládání
Praktický 5směrový joystick navigator umožňuje snadné ovládání OSD menu. Monitor podporuje VESA mounting 100 × 100 mm a je vybaven Kensington Lock pro zabezpečení.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 27″ (68,58 cm)
Panel: Rapid VA s 1500R zakřivením
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Obnovovací frekvence: 180 Hz
Odezva: 0,5 ms (GtG, min.)
Jas: 300 cd/m²
Kontrastní poměr: 5000 : 1
Barevný gamut: 128 % sRGB, 93 % DCI-P3
Konektory: 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0b, 3,5mm jack
Rozměry: 614 × 438 × 250 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 4 490 Kč včetně DPH (březen 2026).
