MSI Gaming MAG 271QP – herní OLED monitor
Herní monitor MSI Gaming MAG 271QP QD-OLED X24, který rozproudí každý titul a vám krev v žilách. Displej s úhlopříčkou 26,5″ představuje komfortní vstupní bránu do světa her a další multimediální zábavy. Při rozlišení WQHD má každý pixel svůj smysl a význam při vykreslování obrazu.
Moderní QD-OLED panel 3. generace podporuje ještě ostřejší detaily a textury, které od této chvíle budete vnímat. Spojení obnovovací frekvence 240 Hz a odezva 0,03 ms (GtG) znamenají jediné – dokonale hladký a plynulý obraz bez rozmazání či jiných rušivých vlivů Připravte se na akci, kdy vše poběží jako po másle.
A barvy? Displej s 99% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 se postará o realistické vykreslení všech odstínů. Konektivita v podobě portů HDMI 2.1 se šířkou pásma 48 Gbps a podporou 120Hz režimu, VRR a ALLM vám umožní připojit nejenom PC, ale také moderní herní konzole a jejich výkon využít naplno.
Herní monitor s nejnovější generací QD-OLED panelu pro dokonalý obraz a bleskurychlou odezvu. Tento špičkový 26,5″ monitor nabízí kombinaci WQHD rozlišení, extrémně rychlé obnovovací frekvence 240 Hz a rekordní odezvy pouhých 0,03 ms (GtG), což zajišťuje naprosto plynulý obraz bez rozmazání i při nejrychlejších herních scénách.
Monitor se pyšní certifikací VESA DisplayHDR True Black 400 pro výjimečný kontrast a hluboké černé, spolu s 99% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a vysokou přesností barev. Technologie OLED Care 2.0 účinně snižuje riziko vypalování statických prvků obrazu, zatímco konektivita zahrnuje porty HDMI 2.1 s plnou šířkou pásma 48 Gbps pro připojení nejnovějších herních konzolí.
- QD-OLED panel 3. generace s vylepšeným uspořádáním subpixelů pro ostřejší text a detaily.
- Bleskurychlá odezva 0,03 ms (GtG) a obnovovací frekvence 240 Hz pro dokonale plynulý obraz.
- Rozlišení 2560 × 1440 px (WQHD) nabízí ideální poměr mezi detaily a výkonem.
- Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 zajišťuje výjimečný kontrast a realistické zobrazení.
- Technologie MSI OLED Care 2.0 efektivně chrání panel před vypalováním obrazu.
- Pokrytí 99 % barevného prostoru DCI-P3 pro věrné podání barev.
- Porty HDMI 2.1 s šířkou pásma 48 Gbps podporují 120Hz režim, VRR a ALLM pro herní konzole.
- Ergonomický stojan s možností nastavení výšky, náklonu, otočení a pivotu.
MSI OLED Care 2.0 – komplexní ochrana proti vypalování
Vylepšený systém ochrany OLED panelu zahrnuje několik technologií: Pixel Shift jemně posouvá pixely pro prevenci statických obrazů, Panel Protect provádí automatickou obnovu pixelů po 4 hodinách používání, Static Screen Detection snižuje jas při detekci statického obsahu, Boundary Detection upravuje jas ohraničení obrazu, Taskbar Detection a Multi-logo Detection automaticky rozpoznávají a chrání oblasti s lištami a logy.
Chytřejší 24hodinová obnova OLED panelu
Cyklus obnovy panelu byl prodloužen z 16 na 24 hodin, což minimalizuje přerušení během hraní nebo práce. Uživatel uvidí upozornění pouze 30 minut před obnovou, zatímco samotná obnova se aktivuje automaticky při přechodu monitoru do pohotovostního režimu nebo při vypnutí, čímž zajišťuje plnou ochranu OLED panelu bez narušení uživatelského zážitku.
Displej: 26,5″ QD-OLED, plochý
Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Odezva: 0,03 ms (GtG)
Jas: 250 nitů (SDR), 450 nitů (HDR, typicky), 1000 nitů (špička při 3% APL)
Kontrastní poměr: 1 500 000 : 1 (typicky)
Barevné pokrytí: 99 % DCI-P3, 138 % sRGB (standard CIE1976)
HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
Konektivita: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4a, 1× audio výstup
Nastavení stojanu: výška (0–110 mm), náklon (-5° až 20°), otočení (± 30°), pivot (± 90°)
Rozměry: 609 × 416 × 242 mm (se stojanem)
Hmotnost: 8 kg
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 15 490 Kč včetně DPH (červen 2026).
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