Home » HARDWARE » METZ přináší na český trh novinku pro zábavu na cestách, snadno přenosnou chytrou televizi METZ 24MPE7000Z METZ přináší na český trh novinku pro zábavu na cestách, snadno přenosnou chytrou televizi METZ 24MPE7000Z

: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) inon line