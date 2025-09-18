LG zvyšuje efektivitu chytré domácnostia přináší do Evropy umělou inteligenci ve svých spotřebičích na platformě ThinQ
Společnost LG Electronics (LG) zahajuje na evropském trhu novou éru práce s chytrými domácími spotřebiči a zavádí svou průlomovou platformu umělé inteligence LG ThinQ AI. Platforma LG ThinQ AI je ústředním bodem expozice společnosti na veletrhu IFA 2025. Tato platforma nově integruje služby ThinQ UP a ThinQ Care a poskytuje personalizované, neustále se vyvíjející bezproblémové ovládání a proaktivní správu chytrých spotřebičů. LG ThinQ AI posouvá klíčové produktové technologie společnosti LG díky umělé inteligenci a analýze údajů o používání, optimalizuje zážitek z používání produktů a zlepšuje celkovou kvalitu života zákazníků. Společnost LG začne zavádět platformu ThinQ AI na klíčových evropských trzích v průběhu září.
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci, jako jsou průběžné, přizpůsobené aktualizace a inteligentní optimalizace výkonu na základě chování uživatelů, LG ThinQ AI přináší nové pojetí bydlení, zvyšuje celkovou kvalitu používání chytrých spotřebičů a posiluje vedoucí postavení společnosti LG na evropském trhu s řešeními pro domácnost, které využívají umělou inteligenci.
Základním prvkem platformy je ThinQ UP, který umožňuje kompatibilním spotřebičům získávat nové funkce prostřednictvím aktualizací softwaru. Doplňkem k tomu je ThinQ Care, který poskytuje proaktivní podporu a předvídá potenciální poruchy nebo problémy ještě předtím, než k nim dojde. Na základě rozsáhlých údajů o používání dokážeinteligentní diagnostika odhalit i drobné problémy a nabídnout zákazníkům jednoduchá řešení. Zvyšuje se tak mimo jiné spolehlivost produktů a uživatelé budou vědět, že jejich produkty mají nejnovější aktualizace a jsou v pořádku.
ThinQ AI také reaguje na požadavky spotřebitelů, kteří chtějí brát ohled na životní prostředí, vyžadují u produktů vysokou ergetickou účinnost, nízkou spotřebu a snadné používání. Uveďme si několik příkladů. V segmentu praček pomáhá režim úspory energie snížit spotřebu energie v domácnosti, zatímco chladničky těží z režimu AI Saving Mode, který inteligentně snižuje spotřebu energie. Mezi funkce zaměřené na pohodlí patří Fresh Keeper, který zabraňuje zmačkání nebo zapáchání prádla ponechaného v pračce, a připomenutí čištění vany pro udržení hygieny. Mezi funkce chladničky patří Night View, která v noci upravuje jas displeje, a systém Smart Fill, který umožňuje dávkovači vody přesně nalévat. Uživatelé mohou dokonce překonfigurovat vestavěný dávkovač ledu tak, aby sloužil jako další dávkovač vody, což poskytuje větší flexibilitu.
Do budoucna plánuje společnost LG dodávat stabilní průběžné aktualizace funkcí ThinQ UP specifických pro daný region. Navíc se chce LG inspirovat přímo zpětnou vazbou od zákazníků. Prostřednictvím funkce Share Your Ideas v aplikaci ThinQ mohou uživatelé navrhovat nové funkce, které mohou být naprogramovány do skutečných aktualizací. Po evropském uvedení na trh v tomto měsíci bude společnost LG postupně rozšiřovat dostupnost služby ThinQ UP po celém světě.
Na veletrhu IFA 2025 představí společnost LG širokou škálu spotřebičů vylepšených o technologii ThinQ AI a přizpůsobených evropským spotřebitelům. Harmonické a diferencované scénáře chytrého domácího života ukážou, jak nejnovější inovace společnosti plynule zlepšují každodenní život. Návštěvníci si mohou vyzkoušet interaktivní demo aplikaci a zjistit, jak jim ThinQ UP umožní průběžně aktualizovat jejich spotřebiče LG. Součástí expozice LG na IFA 2025 je zóna LG AI HOME, kde sepředstaví ekosystém Zero Labor Home. Zde ThinQ AI například rozpoznává hlas uživatele a aktivuje personalizovaná nastavení spotřebičů. Vše pro vysoce personalizovanou a pohodlnou práci v domacnostech.
„Naše inovativní platforma ThinQ AI nabízí pohodlí při práci v domácnosti a efektivitu díky neustálým aktualizacím a díky inteligentní, proaktivní péčio domácí spotřebiče,“ řekl Lyu Jae-cheol, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „Zavázali jsme se, že zaručme pohodlí při práci v inteligentní domácnosti, které se vyví v souladu s jedinečnými potřebami každého zákazníka.“
ThinQ AI a řada inovativních řešení pro domácí spotřebiče budou k vidění na stánku společnosti LG na veletrhu IFA 2025 (hala 18, Messe Berlin) v Berlíně v Německu od 5. do 9. září.
