LG UltraGear 32G810SA-W 31,5″ – herní monitor
Smart herní monitor LG UltraGear 32G810SA-W, který přináší víc než jen velký displej pro gamingovou nebo multimediální zábavu. Obrazovka s úhlopříčkou 32 palců produkuje jasný a ostrý obraz v ultra jemném 4K rozlišení, takže se velmi rychle ponoříte do detailních digitálních světů.
S rychlostí lepší skóre získáš
Monitor LG UltraGear 32G810SA-W disponuje 144Hz obnovovací frekvencí a extra nízkou dobou odezvy 1 ms GtG, díky čemuž zajišťuje plynulý obraz bez zpoždění. Nechybí ani podpora technologie FreeSync Premium, která ve spolupráci s grafickou kartou PC systému synchronizuje jednotlivé snímky a produkuje obraz bez sekání a trhání během intenzivní herní akce.
AI pro maximální zážitky
LG UltraGear 32G810SA-W je napěchovaný chytrými technologiemi, a dokonce i umělou inteligenci. Přináší unikátní systém LG AI s podporou operačního systému webOS. Kromě chytrého vyladění obrazu AI Picture pro zvýraznění tváří postav a těl se postará také o optimalizaci zvuku, mapování tónů (AI Sound) a zprostředkuje vám impozantní audio i video vjemy.
Díky tomu se uplatní nejenom při gamingu, ale také další multimediální zábavě, streamování apod. Navíc získáte přístup ke kanálům LG či funkci cloudového hraní, přičemž všechny funkce jsou snadno ovladatelné pomocí dálkového ovladače.
Chytrý herní LED monitor s úhlopříčkou 31,5″ nabízí 4K rozlišení 3840 × 2160 obrazových bodů a podporu HDR 10. Disponuje dobou odezvy 1 ms, kontrastním poměrem 1000 : 1 a jasem 400 cd/m2. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Obnovovací frekvence 144 Hz spolu s podporou technologie FreeSync Premium nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. K dispozici jsou dva porty USB 2.0 a jeden port USB-C, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 65 W. O ozvučení se stará dvojice reproduktorů s celkovým výkonem 14 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan, funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90° a RGB podsvícení. Monitor je postaven na operačním systému webOS 24 s podporou AI.
Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.
Součástí balení je dálkové ovládání, HDMI, DisplayPort a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 31,5″
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 1 ms (GtG)
Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, 2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB-C, 2× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× sluchátkový výstup
Barva: bílá
Na českém trhu se tento herní monitor prodává za cenu 14 990 Kč včetně DPH (březen 2026).
