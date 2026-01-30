LG Electronics odhaluje nový MicroLED displej LG MAGNIT na veletrhu ISE 2026
Nový displej přináší úchvatný obraz, zjednodušenou instalaci a vyšší spolehlivost do prémiových velkoformátových komerčních prostor
Shrnutí zprávy:
- LG Electronics představuje na veletrhu ISE 2026 nový Micro LED displej LG MAGNIT, čímž upevňuje svou vedoucí pozici v oblasti prémiových komerčních displejů.
- Displej s ultra vysokým rozlišením poskytuje výjimečnou kvalitu obrazu se škálovatelnou konfigurací pro velké komerční prostory.
- Nová technologie Line-to-Dot (LTD) a patentovaný systém vyrovnání s přístupem zepředu zvyšují spolehlivost a zjednodušují instalaci.
- Podpora instalace na velké vzdálenosti a vylepšená odolnost zajišťují B2B zákazníkům vyšší provozní efektivitu.
SOUL/PRAHA, 27. ledna 2026 — Společnost LG Electronics (LG) předvede svůj nový Micro LED displej LG MAGNIT (model LMPB) na veletrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026, největší evropské výstavě komerčních displejů, která se koná ve španělské Barceloně od 3. do 6. února. S novým řešením Micro LED v ultra vysokém rozlišení LG nadále posiluje své globální prvenství v oblasti komerčních displejů a přináší B2B zákazníkům diferencovanou hodnotu šitou na míru.
Název LG MAGNIT kombinuje slova „magnificent“ (velkolepý) a „nit“ (jednotka jasu), což odráží výjimečný jas a dechberoucí kvalitu obrazu tohoto displeje. Nabízí ultra vysoké rozlišení, škálovatelné konfigurace obrazovky a zvýšené pohodlí při instalaci. Díky tomu jde o ideální řešení pro širokou škálu komerčních prostředí – od rozlehlých hal, auditorií a konferenčních místností až po prémiové maloobchodní prostory, profesionální vysílací studia a velíny.
Kromě vizuální dokonalosti je nový Micro LED displej LG MAGNIT navržen tak, aby poskytoval přidanou hodnotu v oblasti instalace, provozu a údržby. Primárním příkladem je nově použitá technologie Line-to-Dot (LTD). U konvenčních LED displejů ovládají budicí obvody (driver ICs) světelné zdroje po řádcích, což znamená, že vada jediného pixelu může ovlivnit celou řádku. Technologie LTD od LG převádí potenciální vady řádků na vady na úrovni bodů, čímž zajišťuje, že jakýkoli problém s pixelem zůstane izolován v jediném bodě. To výrazně minimalizuje vizuální narušení a umožňuje komfortnější a plynulejší zážitek ze sledování.
Vylepšeno bylo také pohodlí při instalaci, které doplňuje nekonečně škálovatelný design LG MAGNIT, v němž se LED kabinety (základní stavební kameny LED signage) propojují hladce jako kostky stavebnice. Nový model má tenčí profil než předchozí verze a využívá technologii, která umožňuje snadné a přesné seřízení. Tradičně museli technici upravovat vyrovnání kabinetů zezadu a následně kontrolovat výsledek zepředu. LG MAGNIT tento proces zjednodušuje pomocí patentované technologie vyrovnání s přístupem zepředu, která umožňuje jemné úpravy přímo z přední strany displeje, čímž výrazně zkracuje čas instalace u velkoformátových obrazovek.
LG MAGNIT také unikátně podporuje instalaci na velké vzdálenosti, což umožňuje umístit LED kabinety a kontroleryaž 10 kilometrů od sebe¹. Díky použití optických kabelů namísto krátkých ethernetových kabelů displej umožňuje centralizovaný provoz a správu více komerčních displejů z jednoho místa, například ze vzdáleného velínu.
Pro další zvýšení kvality obrazu a odolnosti aplikuje LG na přední stranu displeje speciální černou povrchovou vrstvu, která ve srovnání s běžnými LED displeji poskytuje hlubší černou. Tato vrstva pomáhá maximalizovat kontrast a zpřesnit podání barev LED prvků pro dosažení prémiové kvality obrazu. Zároveň slouží jako ochranný štít proti vlhkosti, prachu a vnějším nárazům, čímž zvyšuje celkovou odolnost.
„Nový displej LG MAGNIT v sobě integruje řadu specifických funkcí navržených tak, aby poskytovaly pohlcující zážitek ze sledování a provozní spolehlivost, kterou naši B2B zákazníci hledají,“ uvedl Nicolas Min, vedoucí divize Information Display v LG Media EntertainmentSolutionCompany. „Tento produkt jasně demonstruje naše odhodlání vést trh komerčních displejů a nastavovat nové standardy prostřednictvím inovací.“
Pro více informací o tom, jak LG MAGNIT vylepšuje vizuální výkon, zjednodušuje instalaci a zajišťuje provozní spolehlivost v různých komerčních prostředích, kontaktujte odborníky LG.
¹ Instalace na velkou vzdálenost až 10 km mezi produktem a kontrolerem je umožněna díky použití optických kabelů, které podporují delší přenosové vzdálenosti.
O společnosti LG Electronics Media EntertainmentSolution
Společnost LG Media EntertainmentSolutionCompany (MS) je uznávaným inovátorem v oblasti televizorů, audio techniky, displejů a platforem pro chytré televize (Smart TV). Divize MS vylepšuje zážitky z multimediální zábavy svými OLED televizory, které jsou proslulé dokonalou černou a perfektními barvami, a prémiovými LCD QNED televizory – vše pod taktovkou personalizované platformy webOS.
Divize MS nabízí také řešení v oblasti informačních technologií (herní monitory, firemní monitory, notebooky, projektory, cloudová zařízení a medicínské displeje) a také řešení typu Signage (Micro LED signage, digitální poutače, displeje pro hotelnictví a softwarová řešení pro signage), která jsou navržena tak, aby maximalizovala efektivitu práce zákazníků a přinášela vysokou hodnotu. Pro více novinek o společnosti LG navštivte www.LGnewsroom.com.
