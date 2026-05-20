Krux Drox – bezdrátová mechanická klávesnice s retro-futuristickým designem
Krux Drox je kompaktní 65% mechanická klávesnice s integrovaným 2,3″ vertikálním displejem, který zobrazuje stav Caps Lock, Win Lock, baterie a aktuální režim připojení. Displej podporuje přehrávání GIF animací s možností uložení dvou souborů současně. Klávesnice kombinuje světlou barevnou paletu s tmavšími akcenty připomínajícími estetiku 90. let s moderními prvky jako ARGB podsvícení a pokročilé funkce.
Vybavená lineárními Krux Violet spínači s nízkou aktivační silou 43 (±5) gf a hot-swap podporou umožňuje snadnou výměnu spínačů. Pětivrstvá konstrukce s tlumícími materiály zajišťuje čistý zvukový profil bez dutých odrazů. Klávesnice nabízí tři režimy připojení: nízkolatentní 2,4 GHz bezdrátové připojení, Bluetooth s párováním až tří zařízení nebo kabelové USB-C připojení s funkcí nabíjení.
- Integrovaný 2,3″ displej s podporou GIF animací a zobrazením klíčových informací
- Tri-mode konektivita: 2,4GHz bezdrátové připojení, Bluetooth (až 3 zařízení) a USB-C kabel
- Krux Violet lineární spínače s aktivační silou 43 (±5 gf) pro plynulé a tiché psaní
- Hot-swap podpora pro 5pin spínače umožňující snadnou výměnu bez pájení
- Pětivrstvá konstrukce s tlumením
- Multifunkční ovladač pro ovládání hlasitosti, ARGB podsvícení a přepínání Win/Mac režimů
- Webový software pro makra, přemapování kláves, ARGB nastavení a herní funkce (N-key rollover, snap tap)
- Odolné PBT klávesy plným ARGB podsvícením a kompaktní 65% layout se 63 klávesami
Pokročilý webový software
Klávesnice podporuje webový software dostupný v režimech 2,4 GHz a kabelovém připojení. Umožňuje tvorbu makra, přemapování kláves pro každé tlačítko (například přiřazení funkcí chybějících v 65% layoutu), správu ARGB podsvícení, konfiguraci operačních režimů (Windows a Mac) a aktivaci herních funkcí jako N-key rollover, snap tap nebo použití WSAD jako šipek. Při USB připojení lze nahrát vlastní GIF soubory do displeje.
Konstrukce a konektivita
Robustní konstrukce z kvalitních materiálů s protiskluzovými nožičkami zajišťuje stabilitu i při intenzivním používání. USB dongle pro 2,4GHz připojení je úhledně uložen pod nožičkou klávesnice.
Obsah balení
Klávesnice Krux Drox, bezdrátový 2,4GHz USB přijímač, 2× náhradní Krux Violet spínač, nástroj pro vyjmutí kláves, nástroj pro vyjmutí spínačů, USB-C kabel 1,8 m, uživatelská příručka.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ klávesnice: mechanická
Layout: US ANSI
Konektivita: USB-C (kabel 1,8 m), Bluetooth, 2,4 GHz
Velikost: 65 %
Počet kláves: 63
Typ spínačů: Krux Violet (lineární, fialové)
Hot-swap: ano (5pin spínače)
Materiál kláves: PBT
Podsvícení: ARGB
Makra: ano
N-key rollover: ano
Anti-ghosting: ano
Software: ano (webový, kompatibilní s Windows 10 nebo novějším)
Kompatibilita: Windows, MacOS, Linux, Android
Barva: šedo-černá
Rozměry: 326,3 × 116,7 × 44,2 mm
Hmotnost: 753 g
Na českém trhu se tento model herní hlávesnice prodává za cenu 1 890 Kč včetně DPH (květen 2026).
