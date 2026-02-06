Genius SP-HF300U – stylové reproduktory
Reproduktory Genius SP-HF300U představují elegantní řešení pro stolní počítače, notebooky, tablety i smartphony díky duálnímu USB-A a USB-C kabelu s technologií plug-and-play. Dřevěná konstrukce s 2″ full-range měniči zajišťuje čistý a vyvážený zvuk s celkovým výkonem 4 W RMS, který je ideální pro poslech hudby, videokonference nebo monitoring živých přenosů.
Reproduktory jsou vybaveny praktickým otočným ovladačem napájení a hlasitosti s modrou LED indikací. Kompaktní rozměry šetří místo na pracovním stole, zatímco univerzální kompatibilita s operačními systémy Windows, macOS a Chrome OS zajišťuje bezproblémové použití s různými zařízeními. Reproduktory jsou dostupné v černém nebo bílém provedení.
- Audio kabel s dvojitou koncovkou USB-A a USB-C pro univerzální kompatibilitu se všemi moderními zařízeními
- Celkový výkon 4 W RMS s frekvenčním rozsahem 100 Hz až 20 kHz pro čistý zvuk
- Kompaktní dřevěné reproduktory s 2″ full-range měniči a vyváženým zvukovým projevem
- Praktický otočný ovladač pro snadné ovládání napájení a hlasitosti s modrou LED indikací
- Plug-and-play instalace bez potřeby ovladačů, napájení přímo z USB portu (5 V)
- Kompatibilita s operačními systémy Windows, macOS a Chrome OS
- Dostupné v černém nebo bílém barevném provedení podle preferencí
Univerzální digitální připojení
Reproduktory využívají duální USB kabel s konektory USB-A i USB-C, což umožňuje připojení k prakticky jakémukoli zařízení – od klasických stolních počítačů přes moderní notebooky až po tablety a smartphony. Digitální audio přenos zajišťuje kvalitní zvuk bez rušení.
Jednoduchá obsluha
Otočný ovladač kombinuje funkci zapnutí/vypnutí a regulace hlasitosti v jednom elegantním prvku s modrou LED indikací provozu. Plug-and-play technologie umožňuje okamžité použití bez instalace ovladačů nebo složitého nastavování.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Celkový výkon: 4 W RMS
Měniče: 2″ × 2 (full-range)
Frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu: 65 dB
Rozhraní: USB, USB-C (2 v 1 kabel)
Napájení: 5 V USB
Ovládání hlasitosti: otočný ovladač napájení a hlasitosti
Rozměry: 97 × 95 × 85 mm
Hmotnost: 645 g
Barva: černá
Kompatibilita: Windows, macOS, Chrome OS
Na českém trhu se tyto reproduktory prodávají za cenu 499 Kč s DPH (únor 2026).
