Genius GX Gaming Scorpion M700 zelená
Rozehrajte to ve velkém stylu s gamingovou myší Genius GX Gaming Scorpion M700. Disponuje vysoce přesným optickým senzorem s nastavitelným rozlišením a 6 tlačítky, abyste vše měli ve svých rukou a mohli se po herním poli pohybovat jako ostřílení profesionálové. Stylový design je doplněn barevným RGB podsvícením. Pro připojení k PC nebo notebooku slouží rozhraní USB.
Herní myš disponující 6 tlačítky a vysoce přesným optickým senzorem s nastavitelným rozlišením v rozmezí 800 až 7200 DPI. Ergonomický herní design myši doplňuje RGB podsvícení. Pro připojení k počítači slouží 1,8 m dlouhý opletený kabel zakončený USB konektorem.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ myši: optická
Počet tlačítek: 6
Citlivost snímače: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200 DPI
Rozhraní: USB
Délka kabelu: 1,8 m
Rozměry: 124,2 × 65 × 37,6 mm
Hmotnost: 97 g
Barva: černá
Na českém trhu se tato herní myš prodává za cenu 490 Kč včetně DPH (duben 2026).
