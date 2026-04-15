Genius GX Gaming Scorpion M700 zelená

Rozehrajte to ve velkém stylu s gamingovou myší Genius GX Gaming Scorpion M700. Disponuje vysoce přesným optickým senzorem s nastavitelným rozlišením a 6 tlačítky, abyste vše měli ve svých rukou a mohli se po herním poli pohybovat jako ostřílení profesionálové. Stylový design je doplněn barevným RGB podsvícením. Pro připojení k PC nebo notebooku slouží rozhraní USB.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ myši: optická
Počet tlačítek: 6
Citlivost snímače: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200 DPI
Rozhraní: USB
Délka kabelu: 1,8 m
Rozměry: 124,2 × 65 × 37,6 mm
Hmotnost: 97 g
Barva: černá

Na českém trhu se tato herní myš prodává za cenu 490 Kč včetně DPH (duben 2026).

