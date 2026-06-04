Genius GX GAMING Scorpion M300 Crack – herní myš
Ergonomická herní myš s RGB podsvícením a nastavitelným DPI rozlišením pro hráče i běžné uživatele.
Herní myš Genius Scorpion M300 kombinuje atraktivní design s praktickými funkcemi. Vyniká ergonomickým tvarem, který poskytuje pohodlnou oporu i při dlouhodobém používání. Optický senzor zajišťuje přesné snímání pohybu na různých typech povrchu.
Myš nabízí 4 úrovně rozlišení DPI přepínatelné dedikovaným tlačítkem přímo na těle myši. Atraktivní 7barevné RGB podsvícení s bleskovým vzorem dodává myši moderní herní vzhled. S hmotností 81 g (bez kabelu) poskytuje optimální vyvážení pro přesné ovládání.
- Optický senzor s nastavitelným rozlišením 800/1200/1600/2400 DPI
- Atraktivní 7barevné RGB podsvícení s bleskovým vzorem
- 4 tlačítka včetně levého, pravého, kolečka a přepínače DPI
- USB kabel o délce 1,5 m pro pohodlné připojení
- Kompaktní rozměry 119 × 72 × 39 mm a hmotnost 81 g
- Kompatibilní s Windows 8/10/11 a Mac OS 13.5 nebo novějším
Přepínání citlivosti DPIDedikované tlačítko pro přepínání DPI
umožňuje rychle měnit citlivost myši mezi čtyřmi úrovněmi (800, 1200,
1600 a 2400 DPI) podle aktuálních potřeb – vyšší DPI pro rychlé pohyby
ve hře, nižší pro přesné zaměřování.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Senzor: optický
Rozhraní: USB
Počet tlačítek: 4 (levé/pravé/kolečko/přepínač DPI)
Rozlišení: 800/1200/1600/2400 DPI
Délka kabelu: 1,5 m
Rozměry: 119 × 72 × 39 mm
Hmotnost: 81 g (myš samotná), 97 g (s kabelem)
Barva: černá (bleskový vzor)
Podsvícení: 7barevné RGB
Na českém trhu se tato herní myš prodává za cenu 299 Kč včetně DPH (červen 2026).
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