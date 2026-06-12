EVOLVEO představuje novou generaci počítačových zdrojů
EVOLVEO rozšiřuje svou nabídku počítačových zdrojů o nové zdroje řady P s platinovou certifikací a řady G s certifikací Gold. Nejvyšší model s platinovou certifikací je EVOLVEO P1200. Tento plně modulární 1200W zdroj s prestižní certifikací 80 PLUS Platinum splňuje nejnovější standardy ATX 3.1 a PCIe 5.1. Je navržen tak, aby poskytl maximální stabilitu, bezpečnost a rezervu výkonu pro nejnáročnější herní systémy, pracovní stanice pro střih 4K/8K videa, 3D rendering či aplikace využívající umělou inteligenci.
Maximální efektivita 80 PLUS Platinum a japonská preciznost
Zdroj EVOLVEO P1200se pyšní certifikací 80 PLUS Platinum, která zaručuje mimořádnou účinnost až 94 % při běžném 50% zatížení. Vysoká efektivita znamená, že naprosté minimum energie se promění v odpadní teplo. To přispívá k nižším nákladům na elektřinu a výrazně nižším provozním teplotám.
Uvnitř zdroje se nacházejí prémiové japonské kondenzátory dimenzované až do teploty 105 °C, které garantují extrémní spolehlivost a stabilitu napětí i v dlouhodobé maximální zátěži. Životnost těchto klíčových komponent dosahuje až 20 let.
Připraven pro budoucnost: ATX 3.1 a PCIe 5.1
S příchodem moderních hardwarových architektur rostou i nároky na schopnost zdroje vykrývat krátkodobé výkonové špičky (tzv. power excursions). EVOLVEO P1200 díky specifikaci ATX 3.1 tyto náročné požadavky hravě zvládá. Zdroj je osazen inovovaným 16pinovým napájecím konektorem 12V-2×6 (nástupce 12VHPWR podle specifikace PCIe 5.1), který zajišťuje bezpečnější propojení a dokáže stabilně dodávat až 600 W energie přímo do nejnovějších high-end grafických karet bez nutnosti používat nepřehledné adaptéry.
Tiché chlazení a plná modularita
O odvod tepla se stará tichý 140mm ventilátor s HDB (Hydro Dynamic Bearing) ložiskem. Speciální olejová vrstva mezi hřídelí a ložiskem minimalizuje tření, což zajišťuje mimořádně tichý chod a prodlužuje životnost ventilátoru.
Uživatelé ocení také plně modulární kabeláž. V počítačové skříni stačí zapojit pouze ty kabely, které sestava aktuálně využívá. To podstatně zjednodušuje cable management, zlepšuje estetický dojem skrze průhledné bočnice, a především optimalizuje proudění vzduchu (air-flow) uvnitř skříně pro lepší chlazení ostatních komponent.
Osminásobná ochrana a tříletá záruka
Zdroj disponuje pokročilým schématem aktivního PFC (aPFC) a osminásobnou elektronickou ochranou, která chrání systém před jakýmikoliv anomáliemi v elektrické síti:
- OTP (Ochrana proti přehřátí)
- OVP (Overvoltage Protection – přepěťová ochrana)
- UVP (Undervoltage Protection – podpěťová ochrana)
- SCP (Short Circuit Protection – ochrana proti zkratu)
- OCP (Overcurrent Protection – nadproudová ochrana)
- OPP (Overpower Protection – ochrana proti přetížení)
- NLO (No Load Operation – provoz bez zátěže)
- SIP (Surge & Inrush Protection – ochrana proti přepětí a rázovému proudu)
Jako potvrzení vysoké kvality a spolehlivosti je na zdroj EVOLVEO P1200 poskytována prodloužená záruka 3 roky.
Počítačový zdroj EVOLVEO P1200 doplňuje v této řadě model EVOLVEO P1000. V produktové řadě počítačových zdrojů G s certifikací Gold jsou modely G650, G750, G850 a také G1200.
Cena a dostupnost
Počítačový zdroj EVOLVEO P1200je k dostání prostřednictvím sítě vybraných prodejců a distributorů a také v internetovém obchodě www.evolveo.cz. Doporučená cena je 4490 Kč včetně DPH.
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