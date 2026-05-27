ENDORFY Ventum 400: kompaktní ATX skříně navržené pro efektivní chlazení
ENDORFY rozšiřuje své portfolio ATX skříní o modely Ventum 400 ARGB a Ventum 400 Air. Nová série vznikla jako reakce na rostoucí poptávku po kompaktních ATX skříních, které bez kompromisů podporují moderní hardwarové konfigurace – jak pro běžné uživatele, tak pro systémové integrátory. Byla navržena pro uživatele, kteří očekávají efektivní airflow, širokou kompatibilitu a moderní design, jenž se hodí jak do herních setupů, tak do střídmějších pracovních prostorů.
Série Ventum 400 ukazuje, že kompaktní rozměry a široké možnosti se navzájem nevylučují. I přes menší formát podporuje AIO chladiče s až 360mmradiátory, grafické karty dlouhé až 345 mm i plnohodnotné ATX zdroje. Jde o konstrukci pro uživatele, kteří chtějí výkonnou sestavu bez velké skříně na stole, i pro systémové integrátory, kteří ocení prověřenou a univerzální platformu.
Malý formát, velké možnosti
Skříně Ventum 400 přenášejí možnosti větších ATX modelů do kompaktnějšího formátu. Podporují základní desky Mini-ITX, mATX i ATX a zároveň nabízejí prostor pro grafické karty dlouhé až 345 mm a CPU chladiče s výškou až 164 mm. K dispozici je také 7 rozšiřujících slotů a 4 pozice pro disky: 1× 3,5″ a 3× 2,5″.
Kompaktní rozměry přitom neomezují možnosti chlazení. Na přední stranu lze osadit AIO chladiče s až 360mmradiátory, na horní pak až 280mm, a to při zachování efektivního airflowbez nutnosti přecházet na větší formát skříně. Radiátory o velikosti 280 mm navíc mohou nabídnout výkon blízký 360mm řešením – právě proto Ventum 400 nemuselo narůst, aby je dokázalo podporovat. Uživatelé, kteří preferují 360mm chlazení, mají tuto možnost stále k dispozici na přední straně skříně.
Efektivní airflow hned od prvního spuštění
Oba modely jsou vybaveny čtyřmi ventilátory Stratus 120 PWM (ve verzi ARGB pak Stratus 120 PWM ARGB), které zajišťují efektivní proudění vzduchu hned od prvního spuštění počítače. Automatické PWM řízení přizpůsobuje chod ventilátorů aktuální zátěži a pomáhá udržet rovnováhu mezi výkonem a akustickým komfortem. Série Ventum 400 navíc podporuje až tři 140mm ventilátory na přední straně, což ji odlišuje od typických konstrukcí v tomto segmentu. Takové řešení bývá běžnější spíše u větších skříní zaměřených na maximální airflow.
Ventum 400 Air sází na maximální jednoduchost a funkčnost – nabízí efektivní chlazení a čistě uspořádanou sestavu bez zbytečných doplňků. Ventum 400 ARGB tento koncept rozšiřuje o integrovaný ARGB kontroler a PWM splitter, které umožňují plnou kontrolu nad podsvícením i chodem ventilátorů už od prvního spuštění, a to bez narušení estetiky celé konstrukce.
Snadná montáž, upravený interiér
Přístup do interiéru zajišťují dva boční panely. Dedikovaný kabelový kanál a systém úchytů usnadňují vedení kabeláže i případné pozdější rozšíření sestavy. Magnetické PVC prachové filtry lze během chvíle vyjmout a opláchnout pod tekoucí vodou, a to bez použití nářadí.
Ventum 400 je tak řešením jak pro uživatele, kteří si počítač skládají sami, tak pro systémové integrátory hledající prověřenou a univerzální platformu, kterou lze efektivně nasadit i ve větším měřítku.
Design pro každý den
SérieVentum 400 vědoměnavazuje na designovýjazykmodelůVentum 200. Je určenauživatelům, kteříočekávajívýkon a moderníestetiku, ale nechtějí, aby jejichpracovnímuprostorudominovalamasivníkonstrukce. ENDORFY tak ukazuje, žemodernípočítačováskříňmůžespojitkompaktnírozměry s vyzrálým designem a promyšleným charakterem celésestavy.
ENDORFY Ventum 400 ARGB – technickáspecifikace:
· Kód produktu: EY2A023
· EAN: 5903018669373
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 488×215×409 mm
· Formát základní desky: Mini-ITX, mATX, ATX
· Maximální délka grafické karty (GPU): 345 mm
· Maximální výška chladiče CPU: 164 mm
· Maximální délka zdroje (PSU): 270 mm (bez HDD)
· Počet rozšiřujících slotů: 7
· Počet pozic pro disky:
- interní:
- 1× 3,5”
- 3× 2,5″
· Systém chlazení:
- Maximálnípočetventilátorů: 8× 120 mm, nebo 5× 140 mm
- Početventilátorů v balení: 4
- Přednístrana: 3× ventilátor Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 ot./min.)
- Zadnístrana: 1× ventilátor Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 ot./min.)
· Kompatibilita s radiátory vodního chlazení:
- Přednístrana: 1× 120, 240, 280, 360 mm
- Hornístrana: 1× 240, 280 mm
- Zadnístrana: 1× 120 mm
· Prachové filtry:
- Přednístrana: mesh
- Hornístrana: magnetický
- Spodnístrana: magnetický
· I/O panel:
- 1× USB-C
- 2× USB-A
- 1× combojack (sluchátka/mikrofon)
- 1× tlačítko POWER
- 1× tlačítko RESET
· Kontroler:
- 1× PWM splitter
- 1× ARGB kontroler
· Záruka: 36 měsíců
ENDORFY Ventum 400 Air – technickáspecifikace:
- Kód produktu: EY2A024
- EAN: 5903018669380
- Typ produktu: PC skříň
- Barva: černá
- Rozměry (V×Š×H): 488×215×409 mm
- Formátzákladnídesky: Mini-ITX, mATX, ATX
- Maximálnídélkagrafické karty (GPU): 345 mm
- Maximálnívýškachladiče CPU: 164 mm
- Maximálnídélka zdroje (PSU): 270 mm (bez HDD)
- Početrozšiřujícíchslotů: 7
- Početpozic pro disky:
- interní:
- 1× 3,5”
- 3× 2,5″
- Systémchlazení:
- Maximálnípočetventilátorů: 8× 120 mm, nebo 5× 140 mm
- Početventilátorů v balení: 4
- Přednístrana: 3× ventilátor Stratus 120 PWM (200–1400 ot./min.)
- Zadnístrana: 1× ventilátor Stratus 120 PWM (200–1400 ot./min.)
- Kompatibilita s radiátoryvodníhochlazení:
- Přednístrana: 1× 120, 240, 280, 360 mm
- Hornístrana: 1× 240, 280 mm
- Zadnístrana: 1× 120 mm
- Prachové filtry:
- Přednístrana: mesh
- Hornístrana: magnetický
- Spodnístrana: magnetický
- I/O panel:
- 1× USB-C
- 2× USB-A
- 1× combojack (sluchátka/mikrofon)
- 1× tlačítko POWER
- 1× tlačítko RESET
- Kontroler:
- 1× PWM splitter
· Záruka: 36 měsíců
Ceny
· ENDORFY Ventum 400 ARGB- 89 € s DPH, nebo 2 229 CZK s DPH
· ENDORFY Ventum 400 Air- 79 € s DPH, nebo 1 979CZK s DPH
