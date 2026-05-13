ENDORFY Fishtank 6000: panoramatické PC skříně pro moderní sestavy
Po úspěšném uvedení série Aquarius 8000 pokračuje ENDORFY v rozšiřování nabídky showcase skříní novou řadou Fishtank 6000. Ta zahrnuje modely Fishtank 6000 Corona a Fishtank 6000 Flex, navržené pro uživatele stavící výkonné PC sestavy, kteří chtějí spojit efektivní chlazení s plnou viditelností komponentů.
Fishtank 6000 představuje kompaktnější alternativu k sérii Aquarius 8000. Zachovává její hlavní designové prvky, ale přizpůsobuje je každodenním pracovním i herním sestavám. Dva panely z tvrzeného skla nabízejí panoramatický pohled do interiéru, zatímco klasické uspořádání se spodním tunelem pro zdroj udržuje sestavu přehlednou a usnadňuje instalaci komponentů.
Design, který dá vyniknout každé komponentě
Série Fishtank 6000 byla navržena s důrazem na maximální viditelnost celé sestavy. Dva skleněné panely otevírají pohled do interiéru a umožňují vystavit komponenty bez rušivých prvků. Štíhlé provedení přirozeně zapadne do pracovního i herního prostoru, aniž by působilo příliš robustně. Promyšlené vnitřní uspořádání a široké možnosti vedení kabeláže zároveň pomáhají udržet čistý vzhled i u pokročilých konfigurací.
Výsledkem je skříň navržená tak, aby dala vyniknout každé části sestavy a zároveň usnadnila vytvoření čistého a vizuálně sjednoceného PC.
Připraveno pro výkonné sestavy
Skříně Fishtank 6000 představují pevný základ pro moderní výkonné PC sestavy. Kombinují širokou hardwarovou kompatibilitu s designem, který se hodí jak pro kompaktní konfigurace, tak pro pokročilé buildy.
Mezi hlavní konstrukční prvky patří:
· podpora pokročilého chlazení s možností instalace dvou 360mm radiátorů současně;
· kompatibilita se základními deskami až do formátu SSI-CEB (E-ATX), včetně back-connect modelů;
· prostor pro grafické karty o délce až 445 mm.
Série Fishtank využívá klasické uspořádání se spodním tunelem pro zdroj. Každý model je zároveň připraven pro vertikální montáž GPU (pomocí samostatně prodávaných držáků a riser kabelů), díky čemuž se grafická karta může stát ještě výraznější součástí celé sestavy. Varianta Corona navíc přichází se čtyřmi předinstalovanými ventilátory ENDORFY Corona 120 ARGB, které zajišťují efektivní airflow a jednotný vizuální styl hned po vybalení.
Showcase design jako standard
Řada Fishtank 6000 dále rozvíjí myšlenku PC jako promyšleně navrženého prostoru. Jde o skříně vytvořené nejen s důrazem na výkon, ale také s cílem dát uživatelům plnou kontrolu nad tím, jak jejich sestava každý den vypadá a funguje.
S novou sérií ENDORFY pokračuje ve směru, kde počítač už není jen skrytým nástrojem. Stává se přirozenou součástí prostoru — něčím, co si můžete navrhnout podle sebe. A hrdě vystavit.
ENDORFY Fishtank 6000 Corona– technickáspecifikace:
· Kód produktu: EY2A025
· EAN: 5903018669434
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 473×487×240 mm
· Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX
· Podpora back-connect základních desek: ano
· Maximální délka grafické karty (GPU): 445 mm
· Maximální výška chladiče CPU: 182 mm
· Maximální délka zdroje (PSU): 250 mm
· Počet rozšiřujících slotů: 7
· Počet pozic pro disky:
o interní:
§ 1× 2,5″
§ 1× 3,5″
§ 1x 2,5“/3,3“
· Chlazení:
o Maximální počet ventilátorů: 9 (120 mm) / 7 (140 mm)
o Počet ventilátorů v balení: 4
§ Boční strana: 3× ventilátor Corona 120 Reverse (200–1600 ot./min.)
§ Zadní strana: 1× ventilátor Corona 120 (200–1600 ot./min.)
· Kompatibilita radiátorů:
o Boční strana: 120/140/240/280/360
o Horní strana: 120/240/360/
o Zadní strana: 120/140
· Prachové filtry:
o Boční strana
o Horní strana
o Spodní strana
· Tvrzené sklo:
o Přední
o Boční
· Panel I/O:
o 1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)
o 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
o 1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)
o 1× tlačítko POWER
o 1× tlačítko RESET
o 1× LED indikace napájení
· Záruka: 36 měsíců
ENDORFY Fishtank 6000 Flex– technickáspecifikace:
· Kód produktu: EY2A026
· EAN: 5903018669441
· Typ produktu: PC skříň
· Barva: černá
· Rozměry (V×Š×H): 473×487×240 mm
· Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX
· Podpora back-connect základních desek: ano
· Maximální délka grafické karty (GPU): 445 mm
· Maximální výška chladiče CPU: 182 mm
· Maximální délka zdroje (PSU): 250 mm
· Počet rozšiřujících slotů: 7
· Počet pozic pro disky:
o interní:
§ 1× 2,5″
§ 1× 3,5″
§ 1x 2,5“/3,3“
· Chlazení:
o Maximální počet ventilátorů: 9 (120 mm) / 7 (140 mm)
o Počet ventilátorů v balení: 0
· Kompatibilita radiátorů:
o Boční strana: 120/140/240/280/360
o Horní strana: 120/240/360/
o Zadní strana: 120/140
· Prachové filtry:
o Boční strana
o Horní strana
o Spodní strana
· Tvrzené sklo:
o Přední
o Boční
· Panel I/O:
o 1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)
o 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
o 1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)
o 1× tlačítko POWER
o 1× tlačítko RESET
o 1× LED indikace napájení
· Záruka: 36 měsíců
Ceny
· ENDORFY Fishtank6000 Corona- 119 € s DPH, nebo 2 979CZK s DPH
· ENDORFY Fishtank6000 Flex-89 € s DPH, nebo 2 229 CZK s DPH
