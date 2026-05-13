ENDORFY Fishtank 6000: panoramatické PC skříně pro moderní sestavy

Po úspěšném uvedení série Aquarius 8000 pokračuje ENDORFY v rozšiřování nabídky showcase skříní novou řadou Fishtank 6000. Ta zahrnuje modely Fishtank 6000 Corona a Fishtank 6000 Flex, navržené pro uživatele stavící výkonné PC sestavy, kteří chtějí spojit efektivní chlazení s plnou viditelností komponentů.

Fishtank 6000 představuje kompaktnější alternativu k sérii Aquarius 8000. Zachovává její hlavní designové prvky, ale přizpůsobuje je každodenním pracovním i herním sestavám. Dva panely z tvrzeného skla nabízejí panoramatický pohled do interiéru, zatímco klasické uspořádání se spodním tunelem pro zdroj udržuje sestavu přehlednou a usnadňuje instalaci komponentů.

Design, který dá vyniknout každé komponentě

Série Fishtank 6000 byla navržena s důrazem na maximální viditelnost celé sestavy. Dva skleněné panely otevírají pohled do interiéru a umožňují vystavit komponenty bez rušivých prvků. Štíhlé provedení přirozeně zapadne do pracovního i herního prostoru, aniž by působilo příliš robustně. Promyšlené vnitřní uspořádání a široké možnosti vedení kabeláže zároveň pomáhají udržet čistý vzhled i u pokročilých konfigurací.

Výsledkem je skříň navržená tak, aby dala vyniknout každé části sestavy a zároveň usnadnila vytvoření čistého a vizuálně sjednoceného PC.

Připraveno pro výkonné sestavy

Skříně Fishtank 6000 představují pevný základ pro moderní výkonné PC sestavy. Kombinují širokou hardwarovou kompatibilitu s designem, který se hodí jak pro kompaktní konfigurace, tak pro pokročilé buildy.

Mezi hlavní konstrukční prvky patří:

·         podpora pokročilého chlazení s možností instalace dvou 360mm radiátorů současně;

·         kompatibilita se základními deskami až do formátu SSI-CEB (E-ATX), včetně back-connect modelů;

·         prostor pro grafické karty o délce až 445 mm.

Série Fishtank využívá klasické uspořádání se spodním tunelem pro zdroj. Každý model je zároveň připraven pro vertikální montáž GPU (pomocí samostatně prodávaných držáků a riser kabelů), díky čemuž se grafická karta může stát ještě výraznější součástí celé sestavy. Varianta Corona navíc přichází se čtyřmi předinstalovanými ventilátory ENDORFY Corona 120 ARGB, které zajišťují efektivní airflow a jednotný vizuální styl hned po vybalení.

Showcase design jako standard

Řada Fishtank 6000 dále rozvíjí myšlenku PC jako promyšleně navrženého prostoru. Jde o skříně vytvořené nejen s důrazem na výkon, ale také s cílem dát uživatelům plnou kontrolu nad tím, jak jejich sestava každý den vypadá a funguje.

S novou sérií ENDORFY pokračuje ve směru, kde počítač už není jen skrytým nástrojem. Stává se přirozenou součástí prostoru — něčím, co si můžete navrhnout podle sebe. A hrdě vystavit.

ENDORFY Fishtank 6000 Corona– technickáspecifikace:

·         Kód produktu: EY2A025

·         EAN: 5903018669434

·         Typ produktu: PC skříň

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 473×487×240 mm

·         Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

·         Podpora back-connect základních desek: ano

·         Maximální délka grafické karty (GPU): 445 mm

·         Maximální výška chladiče CPU: 182 mm

·         Maximální délka zdroje (PSU): 250 mm

·         Počet rozšiřujících slotů: 7

·         Počet pozic pro disky:

o   interní:

§  1× 2,5″

§  1× 3,5″

§  1x 2,5“/3,3“

·         Chlazení:

o   Maximální počet ventilátorů: 9 (120 mm) / 7 (140 mm)

o   Počet ventilátorů v balení: 4

§  Boční strana: 3× ventilátor Corona 120 Reverse (200–1600 ot./min.)

§  Zadní strana: 1× ventilátor Corona 120 (200–1600 ot./min.)

·         Kompatibilita radiátorů:

o   Boční strana: 120/140/240/280/360

o   Horní strana: 120/240/360/

o   Zadní strana: 120/140

·         Prachové filtry:

o   Boční strana

o   Horní strana

o   Spodní strana

·         Tvrzené sklo:

o   Přední

o   Boční

·         Panel I/O:

o   1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)

o   2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)

o   1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)

o   1× tlačítko POWER

o   1× tlačítko RESET

o   1× LED indikace napájení

·         Záruka: 36 měsíců

ENDORFY Fishtank 6000 Flex– technickáspecifikace:

·         Kód produktu: EY2A026

·         EAN: 5903018669441

·         Typ produktu: PC skříň

·         Barva: černá

·         Rozměry (V×Š×H): 473×487×240 mm

·         Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

·         Podpora back-connect základních desek: ano

·         Maximální délka grafické karty (GPU): 445 mm

·         Maximální výška chladiče CPU: 182 mm

·         Maximální délka zdroje (PSU): 250 mm

·         Počet rozšiřujících slotů: 7

·         Počet pozic pro disky:

o   interní:

§  1× 2,5″

§  1× 3,5″

§  1x 2,5“/3,3“

·         Chlazení:

o   Maximální počet ventilátorů: 9 (120 mm) / 7 (140 mm)

o   Počet ventilátorů v balení: 0

·         Kompatibilita radiátorů:

o   Boční strana: 120/140/240/280/360

o   Horní strana: 120/240/360/

o   Zadní strana: 120/140

·         Prachové filtry:

o   Boční strana

o   Horní strana

o   Spodní strana

·         Tvrzené sklo:

o   Přední

o   Boční

·         Panel I/O:

o   1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)

o   2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)

o   1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)

o   1× tlačítko POWER

o   1× tlačítko RESET

o   1× LED indikace napájení

·         Záruka: 36 měsíců

Ceny

·         ENDORFY Fishtank6000 Corona- 119 € s DPH, nebo 2 979CZK s DPH

·         ENDORFY Fishtank6000 Flex-89 € s DPH, nebo 2 229 CZK s DPH

