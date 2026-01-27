ENDORFY Elektrické stoly ENDORFY Atlas Electric
ENDORFY vstupuje do nového roku uvedením série stolu s elektricky nastavitelnou výškou ENDORFY Atlas Electric. ENDORFY uvádí tyto elektrické stoly v klasickém černém a bílém provedení, doplněné o varianty LightWood a DarkWood s elegantní dřevěnou povrchovou úpravou. Jsou k dispozici ve velikostech S a L a vytvářejí estetický i ergonomický pracovní prostor pro produktivitu i zábavu. Osloví uživatele, kteří hledají ideální rovnováhu mezi stylem a každodenním komfortem.
Navrženo pro dlouhé dny i noci u počítače – každý stůl je vybaven elektrickým systémem nastavení výšky s paměťovými předvolbami, který umožňuje plynulé přechody mezi sezením a stáním. Toto řešení pomáhá snižovat zatížení páteře a dává uživatelům plnou kontrolu nad pracovním prostorem bez narušení jejich denního rytmu – ať už stůl slouží k práci, studiu nebo zábavě.
Váš design. Vaše nastavení.
Nové stoly Atlas Electric jsou postaveny na robustním ocelovém rámu s dodatečnou výztuhou a nabízejí nosnost až 50 kg u modelů S a 80 kg u modelů L. Přirozeně tak rozšiřují stávající řadu – Atlas L Electric v provedení Onyx White a klasické černé.
K dispozici jsou ve velikostech S (1140 × 600 mm) a L (1500 × 760 mm), díky čemuž je snadné přizpůsobit sestavu jakémukoli prostoru, pracovnímu prostředí i individuálním požadavkům. Díky tomuto rozšíření nyní ENDORFY nabízí své stoly ve čtyřech univerzálních barevných variantách:
· klasická černá,
· klasická bílá – Onyx White,
· světlý dřevěný dekor – LightWood,
· tmavý dřevěný dekor – DarkWood.
Celá série je navržena tak, aby se přirozeně přizpůsobila rytmu vašeho dne. Vestavěný elektrický výsuv s pamětí až tří poloh umožňuje přesné nastavení výšky v rozsahu 72–120 cm u modelu L a 72–118 cm u modelu S, takže můžete pohodlně a plynule přecházet mezi sezením a stáním. Výsledek? Lepší držení těla a menší zatížení páteře.
Detaily, na kterých záleží
Všechny stoly jsou vybaveny pevnou MDF deskou, která je tužší, odolnější a lépe odolává vlhkosti než běžná dřevotřísková deska. Další výraznou výhodou je integrovaný systém vedení kabeláže – plochá pogumovaná průchodka (u modelů L dvě) a nenápadná police pro napájecí lištu.
Přesně frézované výřezy podél zadní hrany desky usnadňují instalaci ramene monitoru a umožňují elegantní vedení kabelů, takže pracovní prostor zůstává přehledný a čistý. Modely velikosti S navíc vynikají mimořádně rychlou a intuitivní montáží díky moderním konstrukčním řešením a přehledně označeným dílům.
Pevný základ vaší každodenní produktivity
Stoly Atlas Electric tvoří středobod moderního pracovního prostoru, pomáhají udržet pořádek a poskytují oporu po celý den. Kombinace robustní konstrukce, ergonomických prvků a propracovaného designu přirozeně zapadá do každodenního rytmu práce, studia i volného času.
Jde o ideální řešení pro ty, kteří od své sestavy očekávají stabilní a promyšlený základ, jenž drží krok s měnícími se potřebami a umožňuje soustředit se na to podstatné. Bez kompromisů mezi funkčností, vzhledem a každodenním komfortem.
ENDORFY Atlas S Electric– technické specifikace
· Kód produktu:
o ENDORFY Atlas S Electric LightWood – EY8E009
o ENDORFY Atlas S Electric DarkWood – EY8E010
o ENDORFY Atlas S Electric – EY8E007
o ENDORFY Atlas S Electric Onyx White – EY8E008
· EAN:
o ENDORFY Atlas S Electric LightWood – 5903018668642
o ENDORFY Atlas S Electric DarkWood – 5903018668659
o ENDORFY Atlas S Electric – 5903018668628
o ENDORFY Atlas S Electric Onyx White–5903018668635
· Barva:
o ENDORFY Atlas S Electric LightWood–světlédřevo
o ENDORFY Atlas S Electric DarkWood–tmavédřevo
o ENDORFY Atlas S Electric – černá
o ENDORFY Atlas S Electric Onyx White – bílá
· Typ produktu:výškově nastavitelný stůl
· Rozměry (D × Š × V): 1140 × 600 × 720–1180 mm
· Rozměry desky stolu: 1140 × 600 mm
· Nastavení výšky: ano (elektrické)
· Rozsah nastavení výšky: 720–1180 mm
· Materiál desky stolu: MDF
· Materiál konstrukce: ocel
· Tloušťka desky stolu: 18 mm
· Vedení kabeláže v nohách: ne
· Nosnost: 50 kg
· Záruka: 24 měsíců
ENDORFY Atlas L Electric– technické specifikace
· Kód produktu:
o ENDORFY Atlas L Electric LightWood – EY8E005
o ENDORFY Atlas L Electric DarkWood – EY8E006
· EAN:
o ENDORFY Atlas L Electric LightWood – 5903018668604
o ENDORFY Atlas L Electric DarkWood – 5903018668611
· Barva:
o ENDORFY Atlas L Electric LightWood – světlédřevo
o ENDORFY Atlas L Electric DarkWood – tmavédřevo
· Typ produktu:výškově nastavitelný stůl
· Rozměry (D × Š × V):1500×760×720–1200 mm
· Rozměry desky stolu:1500×760 mm
· Nastavení výšky: ano (elektrické)
· Rozsah nastavení výšky: 720–1200 mm
· Materiál desky stolu: MDF
· Materiál konstrukce: ocel
· Tloušťka desky stolu: 18 mm
· Vedení kabeláže v nohách: ne
· Nosnost:80 kg
· Záruka: 24 měsíců
Ceny
- Atlas S Electric LightWood – EY8E009:169 € s DPH, nebo 4 229 CZK s DPH
- Atlas S Electric DarkWood – EY8E010:169 € s DPH, nebo 4 229 CZK s DPH
- Atlas S Electric – EY8E007:169 € s DPH, nebo 4 229 CZK s DPH
- Atlas S Electric Onyx White – EY8E008:169 € s DPH, nebo 4 229 CZK s DPH
- Atlas L Electric LightWood – EY8E005:329 € s DPH, nebo 8 229 CZK s DPH
- Atlas L Electric DarkWood – EY8E006:329 € s DPH, nebo 8 229 CZK s DPH
